Почему Алла Пугачева не пришла на похороны бывшего мужа

Стефанович и Пугачева долгие годы не общались, давно были чужими людьми Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

76-летнего режиссера Александра Стефановича похоронили 16 июля в Москве на Троекуровском кладбище. На прощание с Александром Борисовичем в Центральный дом кинематографистов людей пришло мало – из-за коронавируса многие стараются избегать скопления людей, поэтому прислали венки и передали соболезнования близким. 96-летняя мама режиссера жива. «Мама Саши в здравом уме, но на прощании ее нет – сейчас такое время, что лучше пожилых людей беречь», - рассказали друзья Стефановича.

Сам же режиссер себя не сберег – он заразился COVID-19 и умер от осложнений коронавирусной пневмонии. Поэтому на прощании гроб был закрыт.

На гражданскую церемонию пришел друг Стефановича художник Никас Сафронов с сыном. «Александр всегда был позитивным человеком, патриотом, переживал за происходящее в стране. Но вот не привился от коронавируса. А ведь у людей в возрасте есть свои проблемы со здоровьем», - рассказал журналистам Сафронов. Ранее друг режиссера известный адвокат Александр Добровинский тоже сожалел, что Александр Стефанович не вакцинировался: «Талантливый писатель, режиссер, сценарист. На нем долгие годы сидела печать «муж Аллы Пугачевой». Ну что делать. Огромная потеря. Торжествуйте, антипрививочники. Он был один из вас».

На прощании некоторые перешептывались: «Может Пугачева придет?». Этот вопрос могли задать только те, кто не знаком с историей взаимоотношений экс-супругов.

Александр Стефанович Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стефанович и Пугачева были женаты с 1977 по 1981 годы. Брак был коротким, а Александр Борисович долгие годы потом рассказывал в интервью о том, что это он придумал сценический образ Пугачевой, детали ее имиджа. Хотя все знали: до замужества со Стефановичем Алла Пугачева уже получила гран-при «Золотого Орфея» с песней «Арлекино», у нее с успехом шли сольные гастроли. После развода в интервью Стефанович долгие годы рассказывал о бывшей жене, а по словам Пугачевой, не вся информация соответствовала действительности. В 2014-м году вышла книга и 12-серийный фильм «Кураж» режиссера Стефановича о годах с жизни с Аллой Пугачевой. Знакомые Аллы Борисовны говорили, что в фильме много выдумки и лжи о певице. Стефанович и Пугачева долгие годы не общались, давно были чужими людьми. Поэтому близкие бывшего супруга АБ говорили: «Аллу Борисовну даже не ждите на похоронах. Тем более ковид сейчас — опасно».

Из-за пандемии Игорь Верник передал соболезнования на словах. Верник играл в спектакле Стефановича: «Я так расстроился из-за его смерти. Александр Стефанович был влюблен и в профессию, и в жизнь. Он – замечательный человек. Был».

Режиссер Стефанович заболев, решил лечиться дома – принимал лекарства, выполнял рекомендации врача. Друзья передавали ему медикаменты, кислородные концентраты. В больницу Александр Борисович ехать не хотел. Но температура и кашель держались, начались проблемы с дыханием – только тогда Стефанович согласился на госпитализацию. Время было упущено. Поражение легких сначала было 50%, а вскоре уже 70%. Сопутствующие возрасту заболевания осложняли течение болезни. Стефанович умер от осложнений коронавирусной пневмонии.

На прощании шептались: все наследство отойдет маме покойного. У Стефановича была квартира в Спиридоньевском переулке у Патриарших прудов площадью 100 кв. м и дом в Подмосковье. Жены и детей у Александра Стефановича не было.