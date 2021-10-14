«Жена - это другое. Ее я люблю»: В Подмосковье вынесли приговор маньяку-таксисту, который насиловал и убивал пассажирок

Владимир Живаев легко входил в доверие к женщинам. Фото: СОЦСЕТИ

Изначально «бомбилу» из подмосковного Орехово-Зуево Владимира Живаева задержали как фигуранта дела об изнасиловании.

36-летний мужчина вывез знакомую студентку в лес, угрожал ножом, а затем полтора года скрывался, был в федеральном розыске. Сразу после задержания он и рассказывал только о том эпизоде с изнасилованием. Но в итоге следователю, грамотно построившему тактику допроса, удалось разговорить Живаева. И таксист начал «вспоминать» о других своих жертвах.

Рассказывал спокойно и монотонно, но в таких подробностях, что у всех присутствующих волосы на голове шевелились от ужаса - как убивал, как душил и резал, как заметал следы.

Адвокат, сидевший рядом, несколько раз пытался прервать Живаева: «Не говорите таких подробностей! Вы себе яму роете». Но клиент отмахивался: «Нет, я должен рассказать. Они все этого заслуживали».

СЛУЧАЙНАЯ ЗНАКОМАЯ

Летом 2007-го Владимиру Живаеву шел двадцать второй год. Он скопил тогда немного денег на старенькую «девятку». Таксовал на ней. Или просто катал понравившихся девчонок. Там же, в машине, если пассажирка была не против, занимались сексом. Дело молодое…

На первый взгляд, обычный такой парень из неполной семьи - их со старшей сестрой мать воспитывала одна. Знакомым Володя иногда жаловался, что в детстве все внимание мамы было направлено на дочь, а ему почти ничего не оставалось. Впрочем, на общении с девушками и женщинами это, казалось, никак не отражалось. Он легко заводил новые знакомство, мягко флиртовал и располагал к себе. Словом, рубаха-парень!

Той ночью Живаев выходил из игрового клуба и увидел знакомую девчонку. 17-летняя Оксана подрабатывала официанткой в кафе, шла со смены. Познакомились они пару месяцев назад, отдыхали в общей компании.

- Живаев предложил девушке покататься на машине, попить пива, - рассказывает старший следователь следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области старший лейтенант юстиции Ольга Агапова. - Сначала они немного поездили по городу. Затем отправились в лес близ деревни Нестерово.

Накануне шел дождь. Лесные грунтовки развезло и машина Живаева увязла в грязи. Парень попросил Оксану подтолкнуть машину. Легковушку они в итоге вытащили, но пассажирка перепачкалась и начала кричать на водителя, обозвала (с его слов) «уродом».

Это вывело Живаева из себя. Хрупкую девушку он скрутил, стащил с нее одежду, а потом зарезал. Тело бросил в грязи, где они буксовали, и уехал. Нож и снятые с убитой вещи выбросил в мусорку по дороге.

На труп через два дня набрели грибники. Рядом криминалисты увидели пустые пивные бутылки. На них - биологические следы девушки и другого человека, предполагаемого убийцы. Но самого отморозка так и не нашли. Живаева даже не было в списке людей, которых проверяли на причастность к убийству - в круг ближнего общения официантки он не входил.

Тело 30-летней Алены нашли лишь через пять месяцев после ее исчезновения. Фото: СОЦСЕТИ

ЕХАЛА К МАМЕ…

После этого Живаев продолжал куролесить. В знаменитом городке Петушки соседней Владимирской области у парня были приятели. Он иногда к ним мотался. Там же снова завез девушку подальше от глаз и изнасиловал, потом несколько часов удерживал. Но убивать не стал. За это в 2010-м Живаев и получил 10 лет колонии строгого режима.

Освободился в мае 2018 года. Вернулся в Орехово-Зуево. Взял в аренду машину и снова начал таксовать.

- 6 января 2019-го Живаев отвез пассажира из Орехово-Зуева в соседний городок Ликино-Дулево, - продолжает следователь. - Когда возвращался назад, увидел голосующую на обочине женщину. Затормозил.

Если б 30-летняя Алена знала, к кому садится в машину… В затянувшиеся новогодние праздники женщина поругалась со своим сожителем и решила уехать на дачу к маме. Улыбчивый водитель такси начал флиртовать. Когда подъезжали к нужной деревне, Живаев махнул мимо поворота. Елена заволновалась: почему едем не туда? Живаев успокоил - давай немного посидим, пообщаемся.

Остановились на обочине. Живаев стал приставать. Кондратьева сопротивлялась, но мужчина был сильнее. Когда все закончилось, пассажирка начала кричать, что заявит в полицию. Живаев вытолкал ее из машины и задушил шарфом.

«НАБОР» ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ УЛИК

В багажнике у Живаева был заготовлен «набор» для уничтожения следов: пакеты, лопата, отбеливатель для тканей. Тело женщины он завернул в пакет для мусора и положил в багажник. Проехал еще около 15 километров. В лесу неподалеку от деревни Малая Дубна выкопал яму. Всю одежду с трупа снял, разрезав канцелярским ножом.

Тем не менее, мастерски заметая следы, все-таки допустил одну ошибку. Вероятно, из-за спешки. С трупа маньяк снял все золото, но оставил одну из сережек. Тело Алены найдут лишь спустя пять месяцев. Родные опознают женщину как раз по этой сережке - это было старинное фамильное украшение с ярким камнем.

НАДЕЖНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

В следующий раз Живаев вышел «на охоту» в апреле того же 2019 года.

В Орехово-Зуеве у него было немало клиентов, которые, если им куда-то нужно поехать, звонили Владимиру напрямую, на личный телефон. Мол, мало ли кого бездушная «машина» приложений такси тебе пришлет, а тут - знакомый водитель, русский, довольно общительный и милый. Безопасность!

19-летняя Алина, студентка местного Орехово-зуевского техникума, была как раз из таких клиентов, «телефонных». С Живаевым она ездила почти год. Отношения сложились, можно сказать, дружеские. Точнее, так казалось девушке.

- 5 апреля она написала Живаеву сообщение - спросила, свободен ли, сможет ли ее отвезти за город к родным, - рассказывает Ольга Агапова. - Таксист приехал и подарил студентке розу - поздравил с прошедшим днем рождения. В дороге разговаривали. Но при этом таксист почему-то несколько раз спрашивал у девушки, есть ли у нее с собой мобильный телефон. Просил дать ему посмотреть, предлагал стекло на экран наклеить. Девушке это показалось странным, она отказалась.

Владимир Живаев (с макетом в руках) показывает, как убивал одну из своих жертв. Фото: ГСУ Следственного комитета по Московской области

МОБИЛЬНИК В ФОЛЬГЕ

Остановился недалеко от дачного поселка «Старт». Живаев достал из багажника приготовленные заранее бутылку виски и закуску. Алина пить отказалась. Таксист улыбнулся и предложил заняться сексом. Девушка отпросилась в туалет и попыталась дозвониться маме. Говорить громко не могла. Женщина толком и не поняла, о чем ей пытается сказать дочь. А вот Живаев услышал и отнял у Алины мобильник, положив его в салон.

- Угрожая ножом, он изнасиловал девушку. Однако в какой-то момент Живаев отвлекся, девушка сумела добраться до телефона и вновь позвонить матери, на этот раз рассказав, что происходит. Таксист вновь забрал у Алины телефон, но в это время ее мама уже бежала в ближайший отдел полиции - рассказала, что ее дочь похитили.

Очевидно, Живаев был готов и к такому развитию событий.

- Из чужого мобильника он вынул сим-карту, сам аппарат выключил и обернул фольгой, - чтобы его не засекли, - говорит следователь. - На своей машине, подключенной к агрегатору такси, отключил спутниковый трекер, по которому его передвижение могли засечь в фирме.

Живаев, не отпуская жертву, рванул по дороге во Владимирскую область. В этот момент ему начали звонить сотрудники полиции - мама девушки знала, с каким водителем всегда ездила Алина. В Петушках таксист все-таки отпустил девушку, предупредив: «Если кому-нибудь разболтаешь, что с тобой было, я тебя найду и зарежу. Я уже убивал таких, как ты…»

Следующие полтора года Владимир Живаев скрывался. Взять маньяка удалось лишь в октябре 2020-го.

«Я ПРОСТО ЕЕ ПОЖАЛЕЛ»

По характеру нападений и зверств можно было предположить, что у Живаева какие-то физиологические проблемы и патологическая ненависть к женщинам. Есть ведь клише киношных триллеров - маньяк оказался импотентом, с обычными женщинами никак, возбуждение наступает только во время насилия.

Но у Владимира Живаева по этой части все было как раз хорошо. И психиатрических отклонений у него не обнаружили. Он легко находил себе партнерш для секса. Это даже могло перерастать в реальные «отношения». Например, в ноябре 2018-го он познакомился с женщиной, которая после первых же свиданий от него забеременела. Поженились в марте 2019-го, на свадебных фотографиях невеста уже с заметным животиком. Живаев, казалось, был счастлив.

При этом, напомним, уже находясь в отношениях с будущей супругой, маньяк изнасиловал и убил случайную попутчицу. А о свадьбе и жене восторженно рассказывал той самой студентке Алине за несколько дней до нападения на нее.

- Когда его спросили, что спасло его последнюю жертву, которая была изнасилована, но осталась в живых, он с насмешкой ответил: «Я просто ее пожалел», - отмечает следователь Ольга Агапова. - Ответ Живаева на вопрос о жене (грозила ли в какой-то момент ей опасность убийства) удивил: «Моя жена совсем другая. Я ее люблю».

Правда, наличие жены и маленького ребенка Владимира Живаева не спасли. Московский областной суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. В таких учреждениях условно-досрочно освободиться невозможно. (За почти 30 лет из таких «особых зон» по помилованию вышли всего пять человек). А это значит, что маньяк-таксист будет жить за решеткой до конца своих дней.

Следователь Ольга Агапова сумела разговорить маньяка Живаева - он признался в еще двух убийствах, вспомнив мельчайшие детали, которые мог знать только настоящий убийца. Фото: ГСУ Следственного комитета по Московской области

ОФИЦИАЛЬНО

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий:

«За время расследования следователем проведен большой объем работы: допрошено 55 свидетелей, проведено 22 обыска, 13 осмотров мест происшествий, 5 проверок показаний на месте и 7 опознаний предметов. Назначено и проведено более 30 экспертиз, среди которых биологическая, криминалистическая судебная экспертиза (исследование волокон и волокнистых материалов); молекулярно-генетические, комплексная психолого-психиатрическая и другие. Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиза легли в основу обвинения».