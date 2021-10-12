Таксиста-маньяка, который насиловал и убивал девушек под Москвой, приговорили к пожизненному

Помимо пожизненного, Живаев приговорен к выплате компенсации морального вреда последней жертве Фото: Shutterstock

Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению ранее судимого Владимира Живаева - таксиста, который насиловал и убивал молодых девушек. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Как сообщила в своем Телеграм-канале прокуратура Московской области, суд признал его виновным в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В деле имеется несколько эпизодов.

Первый раз Живаев совершил преступление в 2007 году. Он изнасиловал 17-летнюю девушку, а затем в лесу возле деревни Нестерово убил, ударив ее ножом не менее 17 раз. Как пишет mk.ru, полицейские нашли на месте преступления бутылки с остатками слюны, но тогда это не помогло изобличить убийцу. Так как в те годы еще не было практики розыска преступников по генетической экспертизе, маньяк остался на свободе.

В 2009 году Живаев похитил и изнасиловал свою знакомую, за что был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Но первое преступление на тот момент оставалось нераскрытым.

В 2019 году Живаев вышел на свободу и начал работать таксистом. Он изнасиловал 30-летнюю пассажирку, а потом задушил ее и закопал тело в лесу. Спустя несколько месяцев он подвозил на машине 19-летнюю знакомую, которую тоже изнасиловал, но отпустил, так как она пообещала не обращаться в полицию.

Поймать маньяка удалось только в 2020 году в Таганроге. Помимо пожизненного, Живаев приговорен к выплате компенсации морального вреда последней жертве - 4 миллиона рублей. И еще 5,5 тысяч рублей суд присудил девушке в качестве компенсации материального ущерба.

Как ранее писал сайт kp.ru, киселевский маньяк, убивший двух школьниц, заманил девочек колбасой и обещанием показать кроликов. Преступление произошло в сентябре 2021 года и изначально стало широко обсуждаться из-за камер наблюдения, которые засняли, как убийца уводил пятиклассниц из магазина.