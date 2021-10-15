Анекдоты: Так много отложила на черный день, что жду его с нетерпением

- Два доширака, кипяток к ним, один кусочек хлеба на двоих и майонез.
- У вас есть наша VIР-карта?
* * *
- Почему вы нарушили подписку о невыезде?
- А я пешком…
* * *
Придорожное кафе. Заходит водила-дальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе вваливаются три байкера, забирают заказ дальнобойщика.
Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит.
Официантка подходит к байкерам, и один из них говорит ей:
- Козел! Даже за себя постоять не умеет!
Официантка:
- Ой, мальчики, и не говорите: он еще и водит хреново! Только что выезжал со стоянки, раздавил три мотоцикла...
* * *
В 2 часа ночи звонок в полицию.
Человек интеpесуется:
- Будьте добpы, скажите, когда винный магазин откpывается?
- В 7 утpа, гpажданин!
В 4 часа - тот же голос, но слегка пьяный:
- Cкажите, а когда винный на углу откpывается?
- В 7 утpа!!!
В шестом часу - вдpызг пьяный голос все того же мужика:
- Cка-жи-те, когда винный...
- Что винный, что? Откpоется? В 7, а вам что, невтеpпеж, да, поскоpее бы войти да нажpаться как свинья?
- У-у-у, войти?! Да мне выйти надо!
* * *
В школе:
- Дети, давайте проверим: вы ничего не забыли за лето?
- Тетя, а вы кто?!
* * *
В Одессе. Продуктовый магазин:
- Клара Абрамовна, вчера снова к нам приходил ваш кот и опять в рыбном отделе изображал голодный обморок!
* * *
Если вы посмотрите в окно и увидите целующуюся молодую красивую пару, надолго ли вы задержите свое внимание?
А если дерущуюся пару?
Это все, что нужно знать о том, как делают себе имя блогеры в соцсетях и ток-шоу на ТВ.
* * *
- Дорогой, купи мне вот это колечко!
- Милая, у меня нет денежек на колечко.
- Тогда купи туфельки...
- Нету денег!
- Ну купи хоть жвачку, чтобы я заткнулась…
* * *
Ректор университета, в котором учится мой сын, ведет себя как похититель детей наоборот.
Он требует 100 тысяч или пришлет назад моего сына.
* * *
- Ты самая красивая была на своем дне рождения.
- Спасибо! Я старалась!
- Специально гостей подбирала?!