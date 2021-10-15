Анекдоты: Так много отложила на черный день, что жду его с нетерпением

- Два доширака, кипяток к ним, один кусочек хлеба на двоих и майонез.

- У вас есть наша VIР-карта?

* * *

- Почему вы нарушили подписку о невыезде?

- А я пешком…

* * *

Придорожное кафе. Заходит водила-дальнобойщик, заказывает мясо. Тут в кафе вваливаются три байкера, забирают заказ дальнобойщика.

Дальнобойщик расплачивается с официанткой и уходит.

Официантка подходит к байкерам, и один из них говорит ей:

- Козел! Даже за себя постоять не умеет!

Официантка:

- Ой, мальчики, и не говорите: он еще и водит хреново! Только что выезжал со стоянки, раздавил три мотоцикла...

* * *

В 2 часа ночи звонок в полицию.

Человек интеpесуется:

- Будьте добpы, скажите, когда винный магазин откpывается?

- В 7 утpа, гpажданин!

В 4 часа - тот же голос, но слегка пьяный:

- Cкажите, а когда винный на углу откpывается?

- В 7 утpа!!!

В шестом часу - вдpызг пьяный голос все того же мужика:

- Cка-жи-те, когда винный...

- Что винный, что? Откpоется? В 7, а вам что, невтеpпеж, да, поскоpее бы войти да нажpаться как свинья?

- У-у-у, войти?! Да мне выйти надо!

* * *

В школе:

- Дети, давайте проверим: вы ничего не забыли за лето?

- Тетя, а вы кто?!

* * *

В Одессе. Продуктовый магазин:

- Клара Абрамовна, вчера снова к нам приходил ваш кот и опять в рыбном отделе изображал голодный обморок!

* * *

Если вы посмотрите в окно и увидите целующуюся молодую красивую пару, надолго ли вы задержите свое внимание?

А если дерущуюся пару?

Это все, что нужно знать о том, как делают себе имя блогеры в соцсетях и ток-шоу на ТВ.

* * *

- Дорогой, купи мне вот это колечко!

- Милая, у меня нет денежек на колечко.

- Тогда купи туфельки...

- Нету денег!

- Ну купи хоть жвачку, чтобы я заткнулась…

* * *

Ректор университета, в котором учится мой сын, ведет себя как похититель детей наоборот.

Он требует 100 тысяч или пришлет назад моего сына.

* * *

- Ты самая красивая была на своем дне рождения.

- Спасибо! Я старалась!

- Специально гостей подбирала?!