Эксперт по питанию назвала три продукта, убивающие наш мозг

Согласно рекомендации ВОЗ, суточная норма сахара - 50 грамм в сутки.

На состояние нашего мозга влияет практически все, что происходят с нами. От режима дня до интенсивности физических нагрузок. И, разумеется, что и сколько мы едим. Учеными доказано, что продукты способны воздействовать на нашу память и скорость мышления как в положительную, так и в отрицательную сторону. Известный специалист по питанию, директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева назвала нам то, что буквально убивает наш мозг.

- Избыток сладкого

На первое место своего рейтинга продуктов, вредящих мозгу, Зинаида Медведева поставила сладости. Как известно, глюкоза, растворенная в крови, является главным источником энергии для нашего мозга. При ее недостатке можно впасть в гипогликемическую кому. Однако, глюкоза в крови образуется из всех продуктов, содержащих углеводы. Это крупы, макароны, хлеб и так далее. А если мы еще постоянно налегаем на сладкое, то слишком частый чрезмерный выброс инсулина в кровь блокирует и затрудняет транспортировку в мозг большинства аминокислот, кроме триптофана. Триптофан в мозгу преобразуется в серотонин (гормон радости) и мелатонин – гормон сна. Традиционный эффект от шоколадки или банки сладкой газировки – кратковременный прилив энергии, за которым следует упадок сил. Поэтому за краткой эйфорией приходит сонливость. А также ухудшение памяти, нарушение когнитивных функций.

Сколько сладкого можно себе позволить без вреда для здоровья? Согласно рекомендации ВОЗ, норма - 50 грамм сахара в сутки. 10 чайных ложек. Но помните, что сахар есть практически в любом блюде, даже на первый взгляд несладком. Так что в чай-кофе его точно лучше не добавлять...

- Перебор животных жиров

Слишком много насыщенных жиров, которые содержат продукты животного происхождения, создают целый комплекс проблем. Они провоцируют неврологические заболевания и усугубляют состояние больных деменцией. Нарушается межклеточная коммуникация, а также формируются цитокины – иммунные клетки, которые атакуют собственный организм, пытаясь бороться с воспалением. Цитокиновый шторм – ураганная атака иммунных клеток на собственные системы - отрицательно влияет на работу всей нервной системы.

Таких жиров много в сливочном масле, а также в жирном мясе, например, в баранине, говядине. Что делать? Во-первых, мясная пища должна быть лишь частью дневного рациона, и не самой большой. Во-вторых, при готовке обрезайте лишний жир.

На первое место своего рейтинга продуктов, вредящих мозгу, Зинаида Медведева поставила сладости. Фото: Shutterstock

- Алкоголь

Также очень вредит нашему мозгу и излишние потребление алкоголя. Как говорит наш эксперт, проникая в организм, алкоголь способствует резкому сужению капилляров кровеносных сосудов. В результате этого движущиеся по сосудам эритроциты склеиваются и превращаются в тромбы. Такой процесс блокирует поступление кислорода в головной мозг. Не получающие достаточно кислорода клетки начинают погибать, человек получает чувство эйфории и возбуждения. По словам Зинаиды Медведевой, мозг после алкоголя подвергается негативному воздействию продуктов распада этилового спирта. Большое количество алкоголя способствует повреждению коры и приводит к спутанности речи, помутнению сознания. Нарушение координации свидетельствует об алкогольном поражении еще одной области — мозжечка. Действуя на сосуды, алкоголь снижает иммунитет, человек чаще болеет, теряет интерес к жизни и саморазвитию.

Как не перебрать? Можно ориентироваться на средиземноморскую диету, много лет признаваемую учеными самой «здоровой» системой питания. Как известно, именно в Средиземноморье проживает самое большое количество долгожителей. Так вот согласно этой диете допускается один бокал вина в день.

Директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева.

КСТАТИ

А что делает нас смышленее?

1. Продукты, содержащие жирные Омега-3 кислоты

На первое место рейтинга полезных для мозга продуктов Зинаида Медведева поставила те, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Это жирные сорта рыбы, авокадо, оливковое и льняное масло. Дело в том, что эти кислоты являются своего рода строительным материалом для нервных клеток. Кора головного мозга практически полностью состоит из жирных кислот. Так как Омега-3 нашим организмом не синтезируется и не накапливается, она должна постоянно поступать извне, с пищей. Недостаток ненасыщенных жирных кислот ведет к проблемам с памятью, когнитивным нарушениям и даже грозит развитием депрессии.

Как рекомендует наш эксперт, в меню нужно включать два раза в неделю жирную морскую рыбу, содержащую омега 3 животного происхождения (150-200 грамм), а также два раза в неделю омега 3 растительного происхождения, которое содержится, например, в семенах или масле льна. Зинаида Медведева рекомендует делать овощные салаты, добавляя семена льна и заправляя льняным маслом.

2. Хлеб грубого помола и крупы минимальной степени обработки

Эффективная работа мозга тесно связана с функционированием кишечника: плохое пищеварение и воспалительные процессы в нем негативно влияют на психологическое и эмоциональное состояние, нарушают состояние микробиома, который, как известно, тесно связан с нашей иммунной системой. А для нормальной работы кишечнику нужны грубые пищевые волокна, которые встречаются в фруктах, овощах и цельном зерне. Грубые волокна не усваиваются организмом и не перевариваются: они практически неизменными доходят до толстого кишечника, где становятся пищей микробиома. А тот в свою очередь обеспечивает организм хозяина нужными веществами, которые в том числе регулируют работу головного мозга.

Именно хлеба грубого помола и крупы с минимальной степени обработки (например, гречка или бурый рис и другие крупы, где сохраняется внешняя часть зерна) способны доставить в кишечник необходимые полезным бактериям клетчатку, пищевые волокна и сложные углеводы. Такая еда поддерживает микробиом, а, значит, и мозг. Зинаида Медведева рекомендует каждый день съедать по два-три куска такого хлеба или по 200-250 грамм гарнира из таких круп.

3. Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат «нутриент молодости» – магний. Этот элемент нормализует работу сосудов, участвует в усвоении витаминов группы В и С (без этого минерала витамины будут абсолютно бесполезны), ускоряет процессы регенерации. Обеспечивая мозгу нормальное кровообращение, магний ускоряет процессы восприятия информации и улучшает память.

Грецкий орехи богаты витамином Е, который по некоторым данным замедляет развитие болезни Альцгеймера. Помимо этого орехи еще содержат и ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, о пользе которых для мозга мы рассказывали выше.

Поскольку орехи не только полезны, но и очень калорийны, то, по словам нашего эксперта, если употреблять их ежедневно, стоит ограничиться 5-6 орехами.

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