На полеты в Египет и ОАЭ сняты все ограничения: авиабилеты и туры подешевеют

Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе в Египте. Фото: KHALED ELFIQI/EPA/TACC

Чем холоднее на улице, тем больше хочется к теплому морю. Хорошие новости: Оперативный штаб принял решение с 9 ноября снять все ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также в Эмираты.Это — вдобавок к возобновлению авиасообщения с 9 новыми странами.

Что это значит? Кроме регулярных рейсов наконец-то появятся чартеры – а без них доступный отдых на массовых курортах невозможен. И рейсов будет сколько угодно, в зависимости от реального спроса (до сих пор был лимит), из любого региона России и любых авиакомпаний, как отечественных, так и египетских либо из ОАЭ. Лимит на количествео рейсов в Каир сохраняется, но для большинства отпускников этот маршрут не особо интересен – удобнее лететь сразу на курорты.

В Ассоциации туроператоров России прогнозируют, что отдых в Египте после запуска чартеров подешевеет на 20%. Сейчас туры на Красное море стоят от 50 - 60 тысяч рублей, если жить в трехзвездочном отеле, а в “пятерке” с All inclusive – от 85 тысяч рублей. Получается, во второй половине ноября можно рассчитывать на уже и на 40 тысяч в трешке и на 70 тысяч – в пятизвездочном отеле.

Все крупные туроператоры уже заявили, что чартеры стартуют с 9 ноября – сразу, как только станет можно. Цены на туры будут известны в ближайшие дни.

Египет признает “Спутник V”, а тем, кто не привит, для въезда нужен ПЦР-тест.

Эмираты, будем надеяться, тоже станут доступнее благодаря снятию ограничений на количество рейсов и разрешение чартеров. Это касается как пакетных туров, так и билетов на регулярные рейсы для самостоятельных путешественников. Сейчас неделя отдыха в ОАЭ стоит от 70 тысяч рублей на двоих в отеле 3* с завтраками, от 90 тысяч - в пятизвездочном отеле.

Россиянам для въезда в ОАЭ нужен ПЦР-тест, еще один делают бесплатно сразу после прибытия – вне зависимости от прививки. В Дубае, Шардже и Рас-аль-Хайме карантина нет ни для кого. В Абу-Даби карантин недавно отменили только для обладателей сертификата о вакцинации “Спутник V”, другие российские вакцины не признаны. Обращайте внимание при выборе отеля, в каком их эмиратов он находится!

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