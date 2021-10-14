Глава «Газпром нефти» принял участие в проекте «Диалог на равных»

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Фото: Газпром нефть

Участники мероприятия интересовались, какие личностные качества и опыт необходимы и актуальны сегодня для работы в нефтяной отрасли.

«В нефтяной отрасли сегодня очень интересно работать. С одной стороны, здесь постоянно происходят изменения, на которые нужно реагировать. С другой стороны, это отрасль очень наукоемкая, инновационная. Она сама постоянно генерирует какие-то инновации и заставляет те отрасли, которые являются смежными, тоже меняться, тоже производить инновации. Поэтому для нас, конечно, очень важен высокий уровень профессиональных знаний и навыки сотрудников, в том числе молодых специалистов. А поскольку отрасль быстро развивается, технологии меняются, то учиться и получать новые актуальные знания нужно, по сути, постоянно. Мы создаём для этого возможности внутри компании, в том числе у нас действует Корпоративный университет. Для нас очень важно желание и готовность сотрудников постоянно учиться, развиваться. Что ещё важно для нас — это умение сотрудников работать в команде, а также умение быть лидером и брать на себя ответственность», - пояснил Александр Дюков.

Он также рассказал, какие профессии сейчас будут востребованы для работы в "Газпром нефти".

«Нефтяная отрасль, наверное, одна из самых разноплановых и самых сложных отраслей экономики. Если посмотреть на наши цепочки создания стоимости, то мы обеспечиваем такие процессы как геологоразведка, добыча нефти, ее переработка, транспортировка, логистика и дальше уже взаимодействие с потребителями. Наверное, ни одна другая отрасль не может похвастаться такой сложностью и разносторонностью. Поэтому у нас есть огромное количество разноплановых задач, для решения которых мы заинтересованы привлекать талантливых специалистов самых разных профессий. В том числе - специалистов в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта. Потому что, как вы знаете, мы стремимся создать цифровую нефтяную компанию, физические активы и процессы которой полностью дублируются и могут управляться в цифровом мире».

«Если говорить о вузах, с которыми мы сотрудничаем, то это очень широкий круг высших учебных заведений - от Томска, Новосибирска до Москвы и Санкт-Петербурга. У нас действует 21 совместная с вузами магистерская программа, работают 9 научно-образовательных лабораторий. Ежегодно в «Газпром нефти» проходят практику около 2000 студентов. Поэтому, если молодой человек поставит себе целью попасть в команду «Газпром нефти», возможностей добиться этой цели достаточно много», -подытожил глава «Газпром нефти».