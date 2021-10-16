Это была "большая ошибка": Экс-глава «Нафтогаза» призвал к открытому воровству газа у европейцев

Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев/ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть такая примета, что после отставки европейские политики, НАТОвские генералы и прочие не последние люди на планете вдруг резко умнеют, начинают говорить вполне разумные вещи вместо той чуши, которую несли ранее, будучи при окладе и должности. Не стали исключением в этом смысле и некоторые известные персоны на Украине.

Нет, мы видим, что бывшие министры продолжают мечтать и побеждать клятых москалей при каждом случае, когда им удается добраться до микрофона. Доказательство тому – выступления и Яценюка, и Климкина, и даже его гиперлупейшества экс-министра инфраструктуры Омеляна. Но вот, например, экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, не так давно подвинутый со своей должности, вдруг неожиданно прозрел в интервью украинским СМИ.

Нет, без традиционных обвинений России и русских, конечно же, не обошлось. В числе виноватых оказались и США, и даже Евросоюз. Хотя их вина в случившемся газовом кризисе, по мнению Коболева, намного меньше, чем России, «умышленно создавшей газовый кризис». Но – внимание, барабанная дробь! – Коболев впервые признал, что Киев совершил «большую ошибку». Именно такими словами, которые так любили употреблять герои «железного Арни».

- Была совершена большая ошибка, - заявил экс-глава «Нафтогаза» и пояснил, какая именно. - В мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас.

Впрочем, насчет прозрения я, безусловно, погорячился. Ни слова о том, что Украина сама загнала себя в эту ситуацию своей последовательной антироссийской политикой Коболев из себя так и не выдавил, чем продемонстрировал настоящее украинство в его нынешнем смысле. Об этом удивительном алогичном феномене порассуждал сегодня немного и вице-премьер Правительства России Александр Новак.

- Не только «спасибо» не сказали, но и ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны. Иждивенческий подход. «Вот вы обязаны использовать нашу газотранспортную систему, вы обязаны поставлять в Европу для того, чтобы мы могли реверсом брать оттуда», - удивился российский вице-премьер. - Возникает вопрос, а почему вы не берёте напрямую газ из Российской Федерации, тот же газ, который вы отбираете во время транзита, и, соответственно, платите за него на 20-30% дороже? Это вызывает удивление.

Впрочем, до такого осмысления действительности Коболев не дошел, ограничившись весьма смелым и небезынтересным для европейцев предложением. По его словам, Украина сейчас должна полностью прекратить экспорт газа в Европу. О чем речь? Ни в коем случае не о транзите российского газа. Самой Украине экспортировать свой газ в Европу просто не из чего. Коболев явно говорит о перекачке в Европу газа из расположенных на Украине подземных хранилищ газа (ПХГ). И в них среди находящихся там примерно 18 млрд. кубометров газа, то ли три, то ли 5-6 миллиардов кубометров принадлежат не Украине, а европейским странам. То есть Коболев фактически в открытую призывает Киев отобрать чужую собственность, чтобы использовать ее для украинских нужд. Еще одно подтверждение слов Новака, что им «все должны», а им «все можно». В том числе, и воровать, нимало этим не смущаясь.

Правда, если Киев последует совету Коболеву, то это может стать не просто «большой ошибкой», а «очень-очень большой ошибкой». Впрочем, нет сомнений, что Украина и в собственном воровстве снова обвинит Россию.

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