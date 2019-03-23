Министр инфраструктуры Украины поставил задачу: сначала сортир, потом – Гиперлуп

Пока кандидаты в президенты Украины судорожно тащат электоральное одеяло, каждый в свою сторону, грозя разорвать и без того непрочное полотно, министры правительства Владимира Гройсмана продолжают вести Незалежную к новым зияющим высотам цеевропейского пути развития.

Новую перемогу одержал министр инфраструктуры Владимир Омелян, прославившийся в прошлом году целым рядом инициатив, любая из которых обеспечит ее автору стабильное место в помещении с обитыми мягким покрытием стенами с внимательным персоналом в белых халатах. Но Омелян не успокаивается и берет все новые и новые барьеры. Буквально в пятницу он посетил Крюковский вагоностроительный завод в городе Кременчуг, где поставил перед местным инженерно-техническим персоналом и рабочим коллективом новую гигантскую по своим масштабам задачу.

- Капсулу Hyperloop будем делать здесь, - заявил он, поблескивая очечками и назидательно подняв палец. Поясним, речь идет о конструировании и изготовлении сверхскоростной пассажирской капсулы для украинского проекта Hyperloop (проект Илона Маска), который на Украине будет называться HypeUA.

Как раз чуть более года тому назад министр инфраструктуры Украины высказал идею о перспективности создания Гиперлупа на Украине, который будет перемещать украинских пассажиров внутри трубопровода со скоростью около 600 км/час. От имени ведомства Омелян сообщил тогда, что Мининфраструктуры «привлекло к проекту с украинской стороны Национальную академию наук Украины, «Укроборонпром», «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» (ПО «Южмаш»), «Каховский завод электросварочного оборудования», «Интерпайп Украина», Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформу развития инноваций, а также – зарубежную компанию Octagonal Corporation». Последняя, успокоил всех министр, уже занимается строительством Hyperloop в Мексике. Правда, каких успехов компания достигла, скромно умолчал.

Первую полноразмерную капсулу для пассажирского «вакуумного поезда» американская компания HyperloopTT представила полгода назадФото: REUTERS

А почему бы и нет, собственно говоря? Дороги отремонтировать на Украине – это из области фантастики, а сейчас, как снег сойдет, и вовсе будет невесело по весне. На ремонт дорог практически уже махнули рукой. Если только прилетят инопланетяне и все сделают. Вагоны, которых катастрофически не хватает «Укрзализныце», вагоностроительный завод все равно делать не может, денег не дают, с материалами беда. А Гиперлуп - это звучит. И даже не по-украински, а по-европейски. К тому же труба уже есть трубопровода. С января 2020-го обещают освободить. Гиперлупся, как говорится, по самое не балуйся.

Осталось перед запуском Гиперлупа решить всего одну небольшую, но очень заковыристую проблему. Даже не проблему, а так – проблемку. Отремонтировать привокзальный сортир на железнодорожном вокзале в Николаеве. Его сначала показывали заезжим туристам и политикам, как местную комнату ужасов, но в 2015-м решили все-таки отремонтировать. В июле 2017-го Омелян, будучи в городе некогда корабелов, находясь возле вокзала, решил посетить сей уголок и даже заплатил 2,5 гривны. Но очень быстро выскочил из него, преисполненный впечатлениями настолько, что поначалу только рот открывал и глазами хлопал, и лишь спустя какое-то время к нему вернулся дар речи.

- Там, наверное, портал в потусторонний мир, - только и смог он сказать. И распорядился отремонтировать сортир, а портал закрыть во избежание проникновения василисков и прочих героев Поттерианы и иных фильмов ужасов.

Прошел год. С хвостиком. И в ноябре 2018-го в «Укрзализныце» сообщили, что на ремонт туалета на Николаевском ж/д вокзале выделено 7 миллионов гривен (около 16 млн рублей – стоимость хорошей трехкомнатной квартире в Москве). Пришел март 2019-го. И омелян объявил о перемоге.

- В случае с «Укрзализныцею» мы уже нашли нормальный формат отношений с начала этого года при поддержке премьер-министра, - заявил Омелян в интервью местному изданию «НикВести» (Николаевские вести – прим.авт.) и уточнил. - И я думаю, что уже в этом тандеме Гройсман – Кравцов – Омелян туалет отремонтируют...

Так что, есть шансы. Может, сразу после президентских выборов. Или после парламентских. Но в любом случае до следующих президентских. Сами понимаете, масштабную задачу просто так с кондачка не решить. Премьер-министр страны, глава правления железнодорожной компании страны и министр инфраструктуры страны. Хороший уровень для ремонта сортира на ж/д станции. Если не смогут наруководить, может, и сами отремонтируют тогда? А на торжественное открытие пригласить Порошенко, или кто там к тому времени будет президентом.

А сразу после этого можно будет и за Гиперлуп приниматься. Только тут этого руководящего трио может уже не хватить. Потребуется привлекать дополнительные интеллектуальный силы. Гиперлуп – это вам не какой-нибудь толчок в сортире.

А вдруг, если наоборот все же реалистичнее? А то ведь, знаете, на таком сортире можно и зубы сломать. Будь ты хоть трижды министр.

В ТЕМУ

Украинский министр призывает соотечественников «вернуть Кубань и Москву»

Высокопоставленный чиновник прямо призывает напасть на Россию (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поезда будущего» объехали Украину стороной

Министр инфраструктуры Незалежной опозорился, анонсируя проект Илона Маска (подробности)