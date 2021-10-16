Девять сценариев войны Украины с Россией и один итог - капитуляция

Были бы военные - составляли бы планы, тактические, оперативные, стратегически. А у них - сценарии Фото: REUTERS

Какой газ? Какое такое сало и хлеб? Украина готовится к войне с Россией и уже написала, как минимум, 9 сценариев будущей войны. С учетом той войны, которая, по мнению руководства Незалежной уже идет восьмой год, сценариев всего, получается, десять. Россия, правда, на войну не явилась, но украинцев это не останавливает. В футболе России уже бы засчитали техническое поражение за неявку, да еще со счетом 0-3. Украинцам впору сейчас жалеть и жалеть, что их война ведется не по футбольным правилам.

Но они не намерены сдаваться, а готовят для России аж целых девять сценариев войны, которая, как они считают, закончится победой Незалежной. Об этом проговорился в эфире телеканала «Украина 24» советник главы Офиса президента Украины Алексей («Люся») Арестович.

- Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны, - заявил он.

Вот все же происхождение из шоу-бизнеса дает себя знать. Были бы военные, составляли бы планы, тактические, оперативные, стратегически. А у них сценарии. Наверное, еще и мизансцены расписаны, и реплики заготовлены. И аплодисменты помечены отельной строкой в сценарии. Как и полагается в шоу.

Примечательно, что Арестовичем упомянуты не только полномасштабные боевые действия, но и пограничные провокации. Арестович, конечно, несет много всякой чепухи, но фантазирует он, в основном, в стадии выводов, то есть перемог Украины, которые непременно последуют за теми или иными действиями. Что же касается самих действий или методик, то здесь он не открывает Америк, а лишь констатирует то, что уже существует.

Кстати, о необходимости вести войну с Россией в Киеве говорят не только клоуны вроде Арестовича, но и люди гораздо более серьезные. Например, мысль о необходимости навалиться на Россию, используя все виды современных вооружений высказал отдохнувший и вплывший в Киеве, словно в проруби совсем не подводная лодка, экс-глава МВД Арсен Аваков, на которого завязаны практически все значимые националистические банды.

Впрочем, в Киеве могут сочинять не только лишь 9 сценариев, а все 999. Но ни один из них не учитывает возможность ответа со стороны ВС России и то маленькое-маленькое обстоятельство, что российской армии для того, чтобы поставить Украину на колени и вынудить Киев запросить пощады не надо даже пересекать украино-российскую границу. Несколько ударов «Калибрами» и «Искандерами» по штабам, командованию группировок, складам и мостам, и на этом централизованное управление и сопротивление украинской армией закончатся. А вслед за этим закончится и она сама. Слишком разные весовые категории у современных армий наших стран, чтобы такая война была упорной и долгой. И единственная финальная сцена любого из этих сценариев – это капитуляция украинской стороны, подписанная в Киеве. Или во Львове. После героического и победного штурма украинскими военными украино-польской границы.

Да, Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не будет воевать с Украиной. Но он ведь явно имел в виду, что Москва никогда не развяжет такую войну первой. И нигде не обещал, что Украина не получит ответный удар. Более того, он ведь обещал, что в случае, если Киев попытается разрешить конфликт на Донбассе военной силой, это станет серьезной угрозой для ее же собственной государственности. В переводе на простой русский язык, сия государственность просто исчезнет.

Более трезвые (но не менее упоротые) свидомые головы на Украине прекрасно понимают, что в одиночку Киеву и нечего пытаться предпринимать агрессивные действия против России, и пытаются собрать в один куст потенциальных союзников. Но и тут их ждет практически повсеместное разочарование. Никто за Украину вписываться не хочет. Даже на словах. И не случайно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прилюдно сожалеет об отсутствии реакции Германии на недавнюю статью Дмитрия Медведева о бессмысленности каких-либо переговоров с нынешним руководством Украины.

- Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере, на официальном уровне, должны были бы сделать определенные заявления. Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла. Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы, - заявил Данилов в телеэфире. А что же его так взволновало, в чем он увидел нападки на нацистское прошлое и СС? Если обратиться к статье Медведева, то возмущение главного украинского «безопасника» вызвало то место, где Медведев говорит, что президент Украины Владимир Зеленский «начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам», и это «напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС».

Скорее всего, Данилов, выросший на Донбассе, делает вид, что забыл русский язык и совершенно не понимает, что такое сослагательное наклонение, а на самом деле такими заявлениями он и компания пытаются втащить в конфликт с Москвой Берлин и даже попытаться выставить его вперед, отсиживаясь за широкой немецкой спиной. Но провокация Данилова в очередной раз не удалась. В отличие от Украины в Германии героизировать СС или нацистское прошлое совсем не намерены. Так что, сколько бы сценариев войны с Россией в Киеве ни сочиняли, пытаться наступать украинцам придется явно в одиночку. Если они окончательно потеряют разум и отважатся на что-нибудь эдакое.

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