Астролог Татьяна Лукашевич: «В полнолуние 20 октября избавляйтесь от вредных привычек, вещей, людей. И привлекайте деньги, счастье, удачу!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

– В момент полнолуния воинствующие планеты Марс и Плутон будут находиться в конфликтном взаимодействии, - говорит астролог Татьяна ЛУКАШЕВИЧ. - Марс – древнегреческий бог Войны, Плутон – бог Аид, отвечающий за кризисы и огромные финансовые потоки. А если учесть, что Луна и Солнце уже стоят напротив друг друга, то небесная картинка вырисовывается очень даже интригующая. Вишенкой на торте будет соединение в момент полнолуния Черной Луны с одной из самых злых звезд - Альдебаран.

- Горькая вишенка получается!

- Да уж... Сегодня и в ближайшие два-три дня увеличится аварийность, конфликтность, многим придется решать непростые жизненные ситуации. Может навалиться бессонница, обострятся психические заболевания, проблемы с сердцем, усилится вирусная активность.

Поэтому исключите походы в многолюдные места и другие риски, которые могут пагубно отразиться на здоровье, будьте осторожны за рулем. Не берите деньги в долг, поскольку потом тяжело будет возвращать.

Кстати, о деньгах. Напряжение и кризис витают в воздухе, поэтому, если вы торгуете на финансовых площадках – не рискуйте бездумно. Плутон – планета, любящая обдирать нас до копейки. Но при умелом пользовании его энергиями он может принести несметные богатства. Ведь Бог Аид обладает всем, что находится в недрах земли.

-Значит, не все так страшно, Татьяна?

-Представьте себе: Марс и Плутон идут рука об руку. Да если их энергию направить на мирные цели, то можно через борьбу и какую-то стрессовую ситуацию добиться высоких результатов. Но только в том случае, если вы умеете справляться с током высокого напряжения и ничего не боитесь.

Черная Луна в Близнецах создает ложное информационное поле, избыток сплетен и непонимание. Поэтому информацию в эти дни фильтруйте и анализируйте самостоятельно.

Также у нас есть хоть и расходящийся, но гармоничный аспект Меркурия и Сатурна, который говорит: «Ребята, соблюдайте правила. Сейчас не время экспериментов». Меркурий в знаке Весов - великий дипломат. Если вы попали в сложную ситуацию – ищите компромиссы и опирайтесь на закон.

Плутон – великий чистильщик, любит убирать все ненужное из нашей жизни. Постарайтесь воспользоваться его энергиями и избавиться от привычек, зависимостей, вещей или людей, которые мешают вам жить и двигаться вперед.

- Как конкретно?

- Возьмите лист бумаги, разрежьте на полоски шириной 1-1.5 см. И ДО полнолуния на каждой полоске напишите то, от чего конкретно хотели бы избавиться. Например: зависимость от никотина, общение с токсичной соседкой (только ничего плохого другим людям не желаем!), нелюбимая работа и т.д.

-Интересно! С табаком проблем нет. С детства не курил. Зато жуткий кофеман со студенческих лет. Первая в жизни «скорая» была на пятом курсе. На рассвете перед экзаменом с сердцем стало плохо. Перепил кофе. Но до сих пор принимаю каждый день в «чрезмерном объеме». Хотя много раз пытался «завязать». Надеюсь, в этот раз повезет, с помощью октябрьского полнолуния. Обязательно сейчас напишу. И что делать с «кофейной» и прочими отказными полосками?

- Сожгите. После полнолуния в течение трех суток пишем на полосках свои позитивные желания для улучшения жизни. Новая работа, любовь, деньги…

Правила:

- можно писать только за себя;

- ничего плохого другим людям желать нельзя;

- если вы хотите быть с кем-то, то можно посылать этому человеку любовь и благодарность. Его душа почувствует ваши положительные вибрации и откликнется.

Только не переборщите со своими желаниями. Чтобы не оказаться в роли пушкинской старухи у разбитого корыта из его сказки о рыбаке и рыбке.

- Эти полоски тоже потом сжечь?

- Их не сжигаем, а убираем в укромное место. Полоски можно заменить красивым блокнотиком, в который записываем наши намерения и пожелания.

Всем хорошего полнолуния и правильного управления мощными космическими энергиями. Используйте их себе во благо! Удачи и любви!

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