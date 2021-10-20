"Луна охотника" 20 октября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Луна будет выглядеть не только более крупной, чем обычно, но и красновато-оранжевой Фото: REUTERS

20 октября 2021 года в небе можно будет наблюдать полную луну, известную как "Полнолуние охотника". Лучше всего ее станет видно в 14:56 по Гринвичу, что соответствует 17:56 по московскому времени.

"Полнолуние охотника" называется так из-за обычаев предков связывать полную луну с той особенностью, которую они ожидают от определенного времени года. Конец октября для них был традиционно месяцем охоты. Поэтому "Полнолуние охотника" возникает сразу после "Луны урожая", который знаменует переход за середину осени.

Как отмечает Ruptly.TV, наблюдать за луной можно несколько ночей подряд - с 18 по 21 октября. Высшей точки в небе луна будет достигать около полуночи по местному времени. Она будет выглядеть не только более крупной, чем обычно, но и красновато-оранжевой, так как атмосфера Земли, которая становится толще у горизонта, рассеивает голубой свет, пропуская при этом красный.

Как ранее писал сайт kp.ru, несколько галактик и туманностей сфотографировал на ночном небе псковский астроном-любитель Сергей Попов. Снимками он поделился в свои соцсетях.