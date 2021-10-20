«Не стоит ждать, что правительство придет и спасет»: эксперт оценила новые меры господдержки бизнеса

В первую волну очень активно взаимодействовали с властью рестораторы и отельеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГРАНТЫ И ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Владимир Путин объявил в России режим нерабочих оплачиваемых дней. С 30 октября по 7 ноября Россия уходит на «каникулы» с сохранением зарплаты. Об этом президент заявил на совещании на совещании с членами правительства. Подробности о том, какие ограничения будут введены на это время - в наших статьях.

Режим нерабочих дней вводят в России уже не первый раз. И у предпринимателей в такие периоды всегда возникает вопрос: за чей счет банкет? Работа стоит, прибыли нет, а зарплату плати в полном объеме.

Как сообщил на совещании с президентом первый вице-премьер Андрей Белоусов, пауза из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно в 60 млрд рублей. И рассказал, что правительство готовит новый пакет господдержки для бизнеса. На совещании Белоусов рассказал о двух вариантах такой помощи.

1. Выплатить гранты наиболее пострадавшим компаниям

- В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме один МРОТ (12 792 рубля, - Ред.) на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей, охват составит порядка 2 млн человек и это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях, - рассказал первый вице-премьер.

Как рассказал Белоусов, компании смогут подать заявку через сайт Федеральной налоговой службы. Прием заявок может быть организован с 1 ноября по 15 декабря, а деньги в этом случае будут выплачивать с 15 ноября по 31 декабря.

2. Возобновить программу кредитной поддержки ФОТ 3.0

Эта программа работала в России с марта по июль. Если вкратце, вот в чем ее суть:

- Компания получает кредит на 12 месяцев по льготной ставке в 3 % годовых.

- Максимальный размер кредита: МРОТ (12 792 рубля) х 12 месяцев х Численность работников.

- Первые полгода после получения кредита компания ничего не платит.

- Платежи начинаются с 7 по 12 месяц.

- Получить кредит могут компании из отраслей, сильнее всего пострадавших от пандемии. Среди них – спорт, общепит, гостиничный бизнес и т. д.

- На время действия кредитного договора компания должна сохранить не менее 90% штата. Если штат сократится сильнее, то компания лишается льгот и должна будет погашать кредит по рыночной ставке (около 10% годовых).

НЕ ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ

Хорошо ли показала себя эта программа поддержки и насколько она эффективна?

- Эффективна по сравнению с чем? С вариантом, если бы эту программу не вводили вообще? Тогда, конечно, эта программа эффективна. Но многие предприниматели считают, что помощи со стороны государства недостаточно, - говорит Елена Истягина-Елисеева, профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. - За время пандемии бизнес-сообщество не раз обращалось к правительству за дополнительной поддержкой. Просили о льготах и компенсациях по аренде, коммунальным услугам, оплате труда сотрудников - не в сумме МРОТ, а в размере реальной зарплаты. Многие предложения не были приняты. Но с другой стороны, те меры поддержки, которые реализовало правительство, помогли многим компаниям пережить сложные времена. Можно долго дискутировать о том, что государство могло бы активнее поддерживать бизнес. Но частные предприниматели все-таки не должны забывать о потенциальных рисках. Управляя бизнесом, надо быть готовым к кризисам. Ждать, что правительство придет и спасет, в коммерческом секторе неразумно.

По словам эксперта, если компании хотят больше поддержки от власти, не нужно ждать у моря погоды. Чиновник не явится к частнику с мешком денег. Поэтому нужно идти к нему самим.

- Президент четко озвучил важный момент: у регионов есть полномочия для более гибкого решения разных вопросов - как с вакцинацией, так и с поддержкой бизнеса. Поэтому бизнесмены должны объединяться в сообщества, обращаться в правительства своих регионов, рассказывать о возникающих сложностях и настаивать на тех мерах поддержки, которые они считают достаточными. Конечно, эта работа не будет легкой. Но это единственный способ добиться решения своих проблем, - объясняет Елена Истягина-Елисеева.

Получить такую поддержку вполне реально - история нынешнего пандемического кризиса знает такие случаи.

- В первую волну очень активно взаимодействовали с властью рестораторы и отельеры, а также фитнес-индустрия. Она объединилась перед лицом пандемийной кризисной угрозы, провела серию переговоров с правительством, - приводит пример Елена Истягина-Елисеева. - По итогам этих переговоров были разработаны меры поддержки отрасли. Компании получили компенсации, беспроцентные кредиты, это помогло сохранить сотрудников, рассчитаться за аренду и «коммуналку», хотя бы в минимальном объеме выплатить зарплаты. Да, порядка 25% организаций сферы фитнеса не пережили прошлогодний локдаун. Но именно эти меры поддержки помогли выстоять остальным.

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