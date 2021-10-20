Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября 2021. Главное

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совещание начали с перечисления печальной статистики: больше тысячи человек в сутки умирает от ковида, 35 тысяч заболевает каждый день. Власти рассказали, как мы будем бороться с пандемией:

1. С 30 по 7 ноября по всей стране будут нерабочие дни. При этом, губернаторы имеют право объявить у себя нерабочие дни на неделю раньше - с 23 октября.

2. Власти займутся контролем больничных. Если человек заболел или контактный, но больничный не взял, значит есть вероятность, что он не сидит дома. Это все станут проверять.

3. Тем, кто хочет вакцинироваться, дадут два выходных дня на это.

4. Общепит, организации культуры, спорта, гостиницы, бытовые услуги могут получить разовый грант. 1 МРОТ на одного работника. В правительстве полагают, что это поможет бизнесу компенсировать половину падения доходов. На гранты выделено 27 млрд. рублей – их получат 2 млн. человек. Деньги будут выдавать с 15 ноября по 31 декабря, через 8 рабочих дней с получения заявки.

5. Малый бизнес получит льготные кредиты. 1 МРОТ на одного занятого на 12 месяцев – максимальный объем займа. В правительстве пояснили. Что компания, где работает до 250 человек, сможет в среднем получить до 40 млн. рублей.

Первые пол года по кредиту не будет никаких выплат. Потом 12 месяцев, равными долями, под 3% годовых надо будет заплатить. Главное условие: количество сотрудников не должно сократиться больше, чем на 10%. Если пойдут увольнения – кредит переоформят под рыночные 10% годовых.

6. Федеральные власти будут контролировать доступность необходимых лекарств и кислорода. Минобороны готово помочь. Уже выделено 56 млрд. рублей на поддержку фонда ОМС и 4,1 млрд. рублей на покупку дорогих лекарств, помогающих при ковиде, для некоторых регионов.

7. Темпы вакцинации будут наращивать. Всех непривитых работодатели должны переводить на удаленку.

Дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране объявлены нерабочими. Фото: SERGEI ILNITSKY, EPA/ТАСС

В конце совещания Путин уже обратился ко всем гражданам:

- Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам надо получить больничный и остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас говорят. Тем не менее нужно это сделать. Этим вы не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей и коллег по работе, - попросил президент.

Глава страны заметил, что недоволен даже своими близкими.

- Я смотрю по своим близким и друзьям, иногда даже слышу странные разговоры, спрашиваю своих близких, однокурсников: «Ты привился?», - а он мне говорит: «А ты привился? Я дождусь когда ты привьешься». И это люди с высшим образованием, с научными степенями. Я не понимаю что происходит. У нас лучшая в мире вакцина! – заметил Путин, попросив всех еще раз привиться.