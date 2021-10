«Одна секунда» показывают на кинофестивалях, но это уже явно совсем другой фильм, не тот, который был готов к показу два с половиной года назад

Один из самых известных китайских кинорежиссеров, лидер знаменитого «пятого поколения» Чжан Имоу («Герой», «Дом летающих кинжалов», «Великая стена» с Мэтом Деймоном и многие другие выдающиеся фильмы) не раз впадал в немилость у китайских властей, однако сохранял за собой статус иконы официоза.

Но в 2019 году его фильм «Одна секунда» (One Second), чье действие происходит во время Культурной революции, был изъят властями из программы Берлинского фестиваля за четыре дня до его премьеры, после чего надолго исчез с радаров. В конце того же года в The New York Times появилась статья, объясняющая причины этих гонений: в Китае полным ходом идет новая, пока еще «бархатная», Культурная революция со всеми полагающимися ей идеологическими чистками, политическими разоблачениями, публичной травлей диссидентов, доносами и запретами.

В 2021 году фильм «Одна секунда» показывают-таки на кинофестивалях, но это уже явно совсем другой фильм, не тот, который был готов к показу два с половиной года назад. Классику китайского кино вывернули руки, и он переснял то ли полностью фильм, то ли несколько ключевых сцен, в том числе и финал, в котором главный герой - зек, сбежавший из лагеря, чтобы увидеть на экране кинохроники свою 14-летнюю дочь - радостно выходит из исправительного учреждения, чтобы строить «новый Китай».

Какой была первоначальная версия фильма, знает только режиссер и его цензоры. То, что получило разрешительное удостоверение, обладает внешними признаками фильма Имоу, но в большой степени проходит по разряду высококлассных новейших китайских патриотических блокбастеров и старомодного соцреализма. Хотя, к счастью, ему еще далеко до обильно цитируемого Имоу пропагандистского фильма «Героические сыновья и дочери», который до дыр засмотрело китайское население во время Культурной революции, потому как ничего другого смотреть было нельзя.

Герои «Одной секунды» - репрессированные и дети, оставшиеся без родителей, но сентиментальность спрямляет углы. Обливаясь слезами, китайский Иван Денисович завороженно глядит на экран, на котором его дочь-подросток, надрываясь, снова и снова тащит на себе тяжеленный мешок. Какой строй - такой и кинотеатр «Парадизо».

«Амира» подающего надежды египтянина Мохамеда Диаба - портрет юной палестинской девушки, переживающей кризис самоидентификации

Ни шагу без политики. Участница Венеции, конкурсантка Эль Гуны «Амира» (Amira) подающего надежды египтянина Мохамеда Диаба (он уже снимает сериал для «Марвела») - портрет юной палестинской девушки, переживающей кризис самоидентификации. Она родилась в уникальной семье: мать вышла замуж за ее отца, борца за свободу Палестины, когда тот уже находился в тюрьме, и все сношения родителей происходили дистанционным образом, через нелегальную контрабанду биоматериала (в финале фильм приводит статистику: это дело поставлено на поток в палестинских тюрьмах). Каково же было удивление одержимой борьбой с евреями девушки, когда она узнала, что ее отец стерилен, и она сама, возможно, наполовину израильтянка! Фильм не фиксирует даже отдаленной надежды на примирение между враждующими сторонами. Какой мир между народами, если нет его в душе одного человека, к своему священному ужасу оказавшегося полукровкой.

