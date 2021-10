Лучший фильм о женщине снял мужчина?

Murina хорватской дебютантки Антонеты Аламат Кусьянович доплыла до Эль Гуны в чемпионском статусе

Конкурсная «Мурина» (Murina) хорватской дебютантки Антонеты Аламат Кусьянович доплыла до Эль Гуны в чемпионском статусе: одна каннская «Золотая камера» чего стоит. Между тем это живописное полотно о налитой ныряльщице Юлии, весь фильм не снимающей с себя врезающегося во все правильные места купального костюма, предсказуемо следует главному тренду киносезона, который лучше всего обозначило название также показываемого в Эль Гуне фильма Киры Коваленко «Разжимая кулаки» (тоже каннского лауреата). Девушек так достали их затхлые отцы, почему-то считающие, что они могут что-то за них решать, куда-то их пускать или не пускать, что дочери готовы на все, чтобы разжать их все еще сильные клешни. Даже, как в случае Юлии, выпустить в родителя гарпун для подводной охоты. Отдельное презрение - матери, всю жизнь терпевшей этого деспота, хотя могла бы веселиться в свое удовольствие, тем более что пляжная хорватская жизнь к этому располагает. Юлию в лице заезжего иностранца поманила свободная жизнь с Гарвардом, Швейцарией и прочими искушениями. Иностранец, также являясь токсичным белым мужчиной, разумеется, обманул, но дебелая Юлия выплывет безо всяких мужчин, ибо сама та еще мурена.

В еще одном сильном женском дебюте, ансамблевой «Коста-Брава» (Costa Brava, Lebanon) ливанки Муни Акл, речь идет о несгибаемой, хотя и раздираемой внутренними противоречиями, семье, состоящей, ясное дело, в основном, из женщин. Прихватив детей и старушку-родительницу, мать и отец бежали от экологических проблем Бейрута в загородный домик в горах, где и пребывали, отказавшись от главных благ цивилизации, в том числе от карьеры (мать семейства в исполнении знаменитого режиссера Надин Лабаки была популярной певицей) и мобильных телефонов. Но цивилизация спешит напомнить о себе в виде мусорной свалки, которую коррумпированное ливанское государство организует прямо под окнами семьи бывших активистов, просто выталкивая их снова в удушливый город, к полузабытым корням, к протестному движению.

Прихватив детей и старушку-родительницу, мать и отец бежали от экологических проблем Бейрута в загородный домик в горах

Но лучший фильм Эль Гуны о женщине, боюсь, все же снял мужчина. В киноромане норвежца Иоахима Триера «Худший человек в мире» (The Worst Person in the World) режиссеру удалось достичь абсолютно нефальшивой живости его персонажей, реализованных в какой-то удивительной человеческой многомерности и полноте.

В киноромане норвежца Иоахима Триера «Худший человек в мире» режиссеру удалось достичь абсолютно нефальшивой живости его персонажей

Фильм лишь в финале сбивается на некоторые артистические клише, все остальное время - удивляет, и чаще всего - приятно. В том числе остроумными комментариями на тему женской и экологической «повестки» и неожиданными, свежими наблюдениями за неудержимо меняющейся реальностью. Главная героиня в исполнении каннской лауреатки Ренате Реинсве проживает на экране жизнь от студенческой юности до 30 с чем-то лет - она представительница той породы людей, что всю жизнь ищут себя, будучи не в состоянии найти свое место ни в профессиональном, ни в личном пространстве. За фильм она меняет десяток занятий и нескольких мужчин, отдаваясь каждому занятию и каждому мужчине со всей страстью и непосредственностью. Фильм-портрет нашей современницы, продолжающей поиск себя в том возрасте, в котором ее предки уже заканчивали свое существование на Земле, «Худший человек…» - безусловно, лучшее, что вышло из подсознания режиссёра, известного, в основном, благодаря его датскому однофамильцу.