Елизавета II отвергла титул «Старушка года»

Королева Великобритании Елизавета II отклонила предложение британского издания The Oldie о присуждении ей премии Oldie of the Year, что можно перевести как «Старушка года» или «Старикашка года».

Издание позиционирует себя как юмористический журнал для пожилых людей, а само слово oldie не несет унизительной или негативной окраски.

Номинантами премии в разные годы становились известные актеры, спортсмены, политики. Так, например, десять лет назад эту премию присудили покойному ныне супругу королевы принцу Филиппу. Правда, в его случае название несколько изменили, дав принцу титул «Королевского супруга года».

Тем не менее, королева отказалась. И дело не в самой премии или ее названии – просто Елизавета II считает, что она еще не достигла того возраста, когда можно претендовать на подобный титул, сообщает BBC.

– Ее Величество полагает, что тебе столько лет, на сколько ты себя чувствуешь, поэтому королева не подпадает под критерии вашей премии и надеется, что вы найдете более подходящую кандидатуру, – цитирует The Oldie ответ личного секретаря королевы Тома Лэнг-Бейкера.

В то же время королева по совету медиков была вынуждена отменить визит в Северную Ирландию. Несмотря на недовольство монарха, ей пришлось подчиниться рекомендациям врачей отдохнуть в течение нескольких дней.

Ответственные за здоровье 95-летней королевы утверждают, что ее рабочий график в последние дни был настолько плотным, что мог бы подорвать силы значительно более молодого человека. Кроме всего прочего, Елизавета II намерена в конце октября принять участие в конференции по изменению климата COP26, которая пройдет в Глазго.

