Правительство хочет изменить систему подготовки в автошколах: Водителей научат быть культурными, а уроков теории станет меньше

Скоро автошколам, похоже, придется переписывать учебный план и вводить новые занятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успели автошколы пережить одну реформу, а им уже готовят новую. Как уже писал сайт kp.ru, с 1 апреля экзамен на права сдается по новому регламенту. Площадка отменена, все упражнения нужно выполнять в городских условиях. Заранее маршрут теперь неизвестен, инспектор может направить будущего водителя на любые улицы из перечня. Также ужесточилась система оценки. Не пристегнул ремень или ответил на телефонный звонок - экзамен автоматически считается проваленным.

А скоро автошколам, похоже, придется переписывать учебный план и вводить новые занятия, поскольку нынешние программы признаны устаревшими. По заказу Минпросвещения в Институте развития профессионального образования разработали новую программу обучения водителей.

Самые важные предложения по реформе автошкол мы обсудили с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным.

1. Сократить число аудиторных занятий по теории

Сегодня таких занятий 188-190, а предлагается оставить лишь 144-146. Часть материала ученики будут проходить дома самостоятельно.

- Правила дорожного движения не изучаются в общеобразовательных школах. В этих условиях число часов на их изучение в автошколах надо, напротив, максимально увеличивать, - считает Антон Шапарин.

2. На практике обучить будущих шоферов составлять европротокол (оформлять ДТП без инспектора)

Сейчас этому обучают только в теории.

- Это полезная инициатива, - дает оценку автоэксперт. - Но европротоколу у нас не доверяют. Система ОСАГО дискредитировала его тем, что сумма выплат прои европротоколе была меньше, чем при обычном оформлении ДТП. Плюс если водители заполняли протокол с ошибками, им отказывали в выплатах по любым поводам. Поэтому люди перестали доверять европротоколу, им не пользуются, продолжая вызывать сотрудников автоинспекции, которые не обязаны оформлять ДТП в большинстве случаев.

3. Подробно разъяснять способы установки автокресел

- Бессмысленно тратить на это много времени. Способы установки автокресла можно объяснить максимум за две минуты. Плюс к креслу обязательно прилагается инструкция. И зачем включать это в учебные часы, которых и так абсолютный дефицит? - комментирует Антон Шапарин.

4. С особым вниманием изучать системы управления автомобилем, которые влияют на безопасность

Например, ученику объяснят, что делать, если на панели загораются те или иные значки.

- Разъяснение, по сути дела, инструкции по эксплуатации автомобиля, - сомнительное занятие. Иконки у каждой машины разные, хотя есть и несколько общих, - говорит Шапарин.

5. Преподавать на курсах «Культуру вождения и этику водителей»

На автокурсах изучат «личность водителя и мотивацию безопасного вождения» и «понятия об этике и этических нормах». И если окончившего этот курс водителя кто-то подрежет на дороге, он откроет окно и вежливо обратится к оппоненту: «Коллега, прошу вас уважать участников дорожного движения так же, как и вашу мать».

- С культурой вождения у нас, безусловно, плохо. Но она является производной от культуры общества в целом. И трату времени на обучение правилам хорошего поведения на дорогах люди не воспримут. К тому же этика за одно занятие не преподается, - говорит Антон Шапарин.

По мнению эксперта, проблемы на дорогах возникают не от того, что людям не объясняют правила поведения или установки автокресла. А от плохого знания ПДД, особенно это относится к самой многочисленной категории участников дорожного движения — пешеходам.

- Мы выступаем за то, чтобы людей с младых ногтей учили тому, как вести себя на дороге. Пешеход, автомобилист, велосипедист - ты в любом случае участник дорожного движения и правила знать должен. Нужно прописать в школьном стандарте обучения не то, как правильно метать гранату, а обязательное изучение ПДД, - заключил наш собеседник.