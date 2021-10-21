Вопрос дня: Как вы относитесь к новой череде выходных? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ГОЛОВ, президент Союза туристических агентств:

- Жалко тех, кто занимается развлекательным и ресторанным бизнесом. Мы-то можем вести работу онлайн и принимать платежи - границы не закрыты, люди продолжат перемещаться по стране и за ее пределы. Но локдауны не несут ничего хорошего туриндустрии. Да, люди имеют возможность продлить свой отдых, но они организуют его сами.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра России:

- Метеопрогноз должен быть каждый день - потому у нас нет выходных. Статус Гидрометцентра таков - мы государственный научный центр. Нам в ноябре предстоит отчитываться и принимать планы на 2022-й, какие уж тут каникулы... Для тех, кто трудится над прогнозами опасных погодных явлений, нет выходных и праздников. Я в эти дни работаю.

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей и виноделов России:

- В сельском хозяйстве актуальна поговорка: «День год кормит». Если крымские хозяйства Массандры и успели убрать свой виноград, то я разговаривал с людьми из южных регионов - там далеко не все убрали. Например, в Ростовской области люди продолжат собирать виноград в первые ноябрьские дни.

Андрей КИСЕЛЕВ, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова:

- Я в основном чаще работаю дома - специфика моей профессии не требует ежедневного участия в работе обсерватории. Я должен отслеживать публикации в журналах, посвященных климату, - это ежедневная работа на удаленке. Не могу сказать, что обсерватория - это котел тружеников. Многие работают в домашних условиях. Вообще для нас выходные - это не совсем выходные.