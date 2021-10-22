Путин: Россия стояла у истоков Израиля

Президент принял в сочинской резиденции израильского премьера Нафтали Беннета Фото: REUTERS

Встреча политиков началась хорошо. Перед официальным началом Владимир Путин и Беннет так разговорились, что буквально встали в дверях перед камерами и несколько минут что-то обсуждали без микрофонов. Наш президент в начале поздравил премьер-министра с победой на выборах и заметил, что его приезд «можно сказать, приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений».

- Между Россией и Израилем сложились уникальные отношения. Наша страна как правопреемница СССР стояла у истоков создания Израиля. В Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община, много здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, - напомнил Путин.

Российский глава отметил, что мы принимаем усилия для «укрепления сирийской государственности».

- Здесь есть и проблемные вопросы, их немало. Но есть и точки соприкосновения и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом, - резюмировал президент.

Нафтали Беннет ответил, что у Израиля с Россией особые отношения из-за общего прошлого.

- Мы помним, какие усилия приложила Красная армия для победы во Второй мировой войне. Это был самый критический момент в истории всего мира и еврейского народа. Наша ответственность – передать чувство благодарности к России через диалог, через исторические документы и даже памятники, - заявил премьер-министр Израиля.