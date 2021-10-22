Путин заявил, что между Россией и Израилем сложились уникальные отношения

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Между РФ и Израилем сложились уникальные отношения, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в пятницу, 22 октября.

Российский лидер напомнил, что СССР стоял по сути у истоков создания государства Израиль. Кроме того, там проживает одна из крупнейших в мире зарубежных русскоязычных общин.

"Надеюсь, что в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности, - подчеркнул президент РФ. - С прежним правительством у нас сложились доверительные отношения".

Путин также отметил, что за первые 7 месяцев текущего года вырос товарооборот между странами вырос на 50%, несмотря на пандемию.

Как писал сайт kp.ru, Беннет поздравил президента России Владимира Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений. Как отметил политик, за эти года Россия и Израиль "укрепили исторические связи и установили тесные двусторонние отношения", приносящие пользу народам двух стран и поддерживающие региональную безопасность и стабильность.

Напомним, 13 июня 2021 Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля. Правительство страны было сформировано по итогам мартовских выборов лидерами партий "Еш атид" Яиром Лапидом и "Ямина" Нафтали Беннетом. Таким образом, Биньямин Нетаньяху, занимавший эту должность 12 лет, покинул свой пост.