Как читатели «Комсомолки» спасают страну от фальшивого алкоголя

Фото Валерия Бушухина (ИТАР-ТАСС).

Фальшивый алкоголь, как известно, не только заполонил прилавки наших магазинов, но и смертельно опасен. Буквально на днях от этой дряни скончались десятки людей в разных регионах России. Еще в январе этого года «Комсомолка» предложила нашим читателям присылать в редакцию адреса притонов, где производят или продают это пойло. И читатели активно откликнулись.

Нам прислали почти под сотню таких адресов из разных регионов страны. Редакция, в свою очередь, переправила адреса эти в органы. По ним началась работа. На днях мы получили письмо из Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка за подписью Начальника Контрольного управления О.Н. Лиршафта. В нем, в частности, говорится:

«Уважаемая редакция!

Контрольное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка выражает вам благодарность за предоставленные сведения и готовность к дальнейшему сотрудничеству.

По информации, изложенной в вашем сообщении, проведены контрольные мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории субъектов Российской Федерации.

Министерством промышленности и торговли Пермского края по адресу: г. Пермь, пр. Декабристов, д.16/2, установлен факт продажи алкогольной продукции (пива и пивные напитки) после 23.00.

Также установлено, что оборот алкогольной продукции осуществлялся без фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС). В отношении ИП Абдуллаева Н.Г. возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3 ст. 14.16 и ст. 14.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КОАП РФ).

Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Уральскому Федеральному округу совместно с сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, д.45 установлен факт нефиксации в ЕГАИС ООО «КОРУНД» информации об обороте пива различных наименований в количестве 4497 единиц производства республики Казахстан. На указанную алкогольную продукцию составили сопроводительные документы, удостоверяющие легальность ее производства и оборота. В отношении организации составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 ст. 14.16 и ст. 14.19 КОАП РФ.

...В связи с отсутствием в обращении информации о конкретных лицах, совершивших нелегальный оборот алкогольной продукции, копии обращения были направлены в правоохранительные органы Астраханской, Курской, Саратовской, Челябинской, Кировской областей, Алтайского края, города Санкт-Петербурга и Удмуртской республики, для рассмотрения и принятия мер».

Редакция «Комсомольской правды», в свою очередь, благодарит Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка за проделанную работу и предлагает читателям присылать нам очередные адреса подпольных производств, продажи незаконного алкоголя.

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