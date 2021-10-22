Британцы о выступлении Путина на клубе Валдай: "У России есть моральный компас, которым когда-то владела Америка"

Речь Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» наделала немало шума не только в России, но и на Западе. Фото: REUTERS

Речь Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» наделала немало шума не только в России, но и на Западе. Еще бы, ведь президент прошелся по многим священным для либералов идеалам, заявив, например, что «существующая модель капитализма исчерпала себя». Сайт kp.ru собрал наиболее яркие реакции на выступление главы государства.

Самый популярный комментарий, который похвалило большинство читателей британской The Daily Mail, был краток: «Впервые в жизни я согласен с Путиным».

Следующая десятка по популярности: «Он совершено прав», «Боже мой, у Путина больше смысла, чем у наших лидеров», «Не могу поверить, но я согласен с Путиным».

«Кто бы мог подумать, что именно у России будет моральный компас, которым когда-то владела Америка?» – вопрошает один из пользователей, видимо, находясь под впечатлением от слов президента России о ситуации с гендерными вопросами на Западе, ведь именно этому вопросу было уделено внимание в статье The Daily Mail.

- В какое удивительное время мы живем. Путин находится на правильной стороне истории, а сумасшедшие либералы готовы столкнуть США в пропасть. Путин-2024! – пишет пользователь под никомCajun4freedom, похоже, призывая Владимира Владимировича баллотироваться через 3 года на пост президента Соединенных Штатов.

«Путин все-таки неправ. Вся нынешняя ситуация не на грани преступления против человечности. Это преступление против человечности, – иронизирует Joerson из США.

Многих комментаторов статьи в экономическом издании Finantial Times заинтересовали слова президента о ситуации с поставками газа в Европу.

- Европе нужен газ, России - покупатели для ее газа, так почему же в ЕС не увеличивают поставки через Северный поток-2&, - вопрошает один из читателей.

- Кто-нибудь объяснит мне, почему газопровод, который идеи из России в ЕС, и у которого есть все разрешения, сейчас не работает? Я не фанат Путина, но...» - пишет другой.

Но не только простые читатели впечатлились речью российского лидера, но и эксперты. Например Петр Дуткевич из канадского Карлтонского университета, который лично присутствовал на встрече с главой государства, так оценил выступление президента: «Проблемы бедности и социального неравенства, к которым он обращался несколько раз, мировые цены на энергоносители, ситуация в Афганистане - думаю, высказывания Владимира Путина по этим сюжетам в ближайшие дни станут предметом живейшего обсуждения и разнообразных оценок в экспертном сообществе».

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