Путин похоронил капитализм и сравнил борьбу за равенство с большевизмом

Президент перечислил «отправные точки» перестройки мира Фото: REUTERS

В четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай Владимир Путин показал слушателям все свое красноречие. Удивительно, но при этом в его словах было мало обнадеживающего. Российский глава скорее констатировал глубокий культурный кризис большинства передовых стран.

- Не дай бог жить в эпоху перемен. Но мы живем, - начал Путин, добавив, что кризисы создают не только опасности, но и возможности. И вот ими-то нам сейчас и надо воспользоваться.

Президент признал, что был момент после окончания холодной войны, когда коллективный Запад стал абсолютным властелином планеты. Но это время быстро закончилось.

- Те, кто почувствовал себя победителями, скоро ощутили, что, несмотря на то, им казалось, что они забрались на самый Олимп, скоро ощутили, что и на этом Олимпе почва из-под ног уходит теперь уже у них. И никто не в силах остановить мгновение, как бы прекрасно оно не казалось, - заметил Путин.

Но сейчас почти все страны оказались на распутье. Меняется все: от глобального климата до «все более парадоксального определения, что есть человек».

- Существующая модель капитализма исчерпала себя. Она не дает выхода из клубка противоречий, - заявил президент.

Путин объяснил, почему он так в этом уверен:

1. Нынешняя форма капитализма привела к неправомерному распределению материальных благ и колоссальному неравенству возможностей.

2. Неравенство привело к кризису продовольствия, который может в будущем усугубиться еще больше.

3. «Отстающие страны теряют веру в свою способность догнать лидеров», - заметил Путин, добавив, что у людей появляется ощущение отсутствия перспектив.

Результат всего этого: неконтролируемая миграции и, как следствие, «растущее социальное недовольство более благополучных государств».

- Пандемия стала разъединяющим фактором. Решение проблем начали искать в привычных схемах. Они работают, но часто наоборот. На деле оказалось, что нет никакой гуманистической мысли Запада, - констатировал президент.

Можно не согласиться с Путиным, но факты говорят сами за себя. В разгар пандемии США перекупили у Европы партию китайских медицинских масок. Вашингтон просто предложил больше денег и забрал все себе.

Позже Великобритания отказалась поставлять в ЕС оплаченную заранее антиковидную вакцину, перепродав ее опять-таки в Америку, потому что там больше заплатили.

Сейчас в Европе начинается кризис отопительного сезона, потому что США сжиженный газ решили продать в Китай, где за него больше платят.

- На словах все государства: идеалы сотрудничества. На деле же получается прямо противоположное. Подход — своя рубашка ближе к телу — стал нормой. Эгоистические интересы взяли вверх над понятием общего блага, - констатировал российский глава.

Путин уточнил, что нет речи о каком-то заговоре элит. Просто «каждый лидер в первую очередь отвечает перед своими гражданами. Международные темы никогда не будут столь же важны» как внутренняя стабильность».

С ЧЕГО НАЧИНАТЬ

Президент перечислил «отправные точки» перестройки мира:

1. «Пандемия продемонстрировала, что государство — единственная структурообразующая единица мирового порядка».

2. «Глобальные платформы не смогли узурпировать политические или государственные функции. Их хозяевам указали на место правительства в государствах».

3. «Роль государства — это анахронизм», - так говорили те, кто пытался вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества. Как только кто-то где-то добивается больших результатов, границы закрываются».

4. «Только суверенные государства способны отвечать на вызовы времени и запросы граждан. Когда приходит настоящий кризис, остается одна ценность: человеческая жизнь».

ЗАПАД, КАК БОЛЬШЕВИКИ

Путин напомнил, что перемены должны быть продуманными. В пример он привел СССР, «павший жертвой догматиков, реакционеров и прогрессистов».

Президент с явным неодобрением описал процессы, происходящие в западном обществе.

- Агрессивное вымарывание собственной истории, дискриминация большинства в пользу меньшинства — и есть движение в сторону обновления. Это их право. Мы не лезем к ним, просим только: в наш дом не лезть, - заявил глава страны.

Путин вспомнил про большевиков, которые «опираясь на марксизм, тоже говорили об изменении морали, разрушении ценностей, отказе от семьи, поощрении доносительства».

- Так же большевики проявляли нетерпимость к другим мнениям. Глядя на происходящее на Западе, мы узнаем отечественные практики, которые оставили в прошлом. Борьба за равноправие превращается в агрессивный догматизм, когда авторов прошлого - Шекспира — перестают преподавать в школах и университетах. Якобы авторы прошлого отсталые. В Голливуде памятки раздают, как снимать кино: сколько персонажей, какого цвета или пола должно быть. Похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС», - пошутил президент.

Глава России предложил свое видение оптимальной политики сейчас: здоровый консерватизм.

- Не бездумное охранительство, не боязнь перемен, а опора на проверенную традицию. Точное выстраивание приоритетов, - добавил Путин.

Президент пошутил, вспомнив, как на Западе борются за права мужчин и женщин: «Смотрите, дойдете до того, как большевики предлагали, не только кур обобществлять, но и женщин. Еще один шаг и вы там будете».

ВТОРОЙ ВАЛДАЙ

Путина спросили, что он думает о предложении турецкого лидера Эрдогана реформировать Совбез ООН.

Я сказал об этом и Эрдогану. Если мы разрушим право вето основных членов, то ООН умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций. Всё! Это просто площадка для дискуссий будет. Валдайский клуб номер 2!

ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Президент вспомнил и о попытках переписать историю Второй мировой.

- А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли?

О ЖИЗНИ В СССР

- Все это мазать одной черной красной неправильно, грубо и неприлично. Такие тоже есть у нас, которые все только черной краской мажут. Значит, они достойны того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет.

ИНОАГЕНТЫ

Лауреат Нобелевской премии мира, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов спросил Путина про размытые критерии в законе об иноагентах. Президент ответил с юмором:

- Закон не запрещает и далее вести деятельность иноагентам, просто их финансирование должно быть окрашено… Когда вы сказали, что нет приговора (иноагентом объявляют без приговора суда — Ред.) – так его и нет, действительно. Вот с миледи был приговор – ей башку отрубили. А здесь никто ничего не рубит, как работали раньше, так и работайте, - сказал президент.

ОГРАНИЧЕНИЯ RT

Главред канала RT Маргарита Симоньян пожаловалась на то, что Запад ограничивает свободу слова наших журналистов.

- Что касается ответных мер. Все-таки нужно быть аккуратными, если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода. А я совершаю, что это ошибка в отношении вас.. Закрытие канала, закрытие счетов. Там масса инструментов. Но то, что они это делают — надо пошире давать информацию, что вас запрещают. Интерес к вам будет возрастать. Ответные меры не должны быть контрпродуктивными для нас.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

- Вакцинация становится обязательной, если она внесена в общенациональный календарь. Вакцинация от коронавируса пока не внесена. Но региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Но любое навязанное решение можно обойти — могут справки покупать. Я слышал такой оборот: приезжают иностранцы к нам, прививаются, а потом на Западе покупают справки, что привиты Пфайзером. Я о том, что любые навязанные решения обходятся легко. Известная фраза: над законами думают сотни или тысячи людей, а над тем, как их обойти, миллионы. Не навязывать нужно, а убеждать.

Есть только два варианта: либо переболеть, либо вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся.

ВЫХОД США ИЗ АФГАНИСТАНА

- Президент США поступил правильно, что вывел войска из Афганистана. То, как это произошло, мы видим. Можно было сделать иначе. Но мне думается, пройдет время, и все станет на свои места.

Привлекательно страны не от этого зависит, а от экономической и военной мощи.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

- В Ново-Огарево гоняю на этих машинах. Разницы не чувствую — приемистые, хорошие машинки.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И НЕУДАЧИ

- Я не думаю о своей роли в истории. Как только начинаешь задумываться — надо заканчивать работу. Мешает принимать решения. Как только начнешь думать: как бы это не случилось, как бы это, - пиши пропало.

Что удалось сделать: было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 млн. Много, но все таки не 40. Экономика восстановилась - некоторые отрасли промышленности почти перестали существовать в прошлом.

Почти в каждом субъекте федерации уставы и конституции республик включали что угодно: право печатать деньги, госграницы, только не то, что они субъекты Российской Федерации. Это серьезный вызов был.

Борьба с международным терроризмом. Далеко не благодаря моим усилием победили терроризм, а благодаря терпению и мужеству народов.

ОБРАЗ БУДУЩЕГО РОССИИ

- В центре всего должен быть человек. Все ресурсы должны быть концентрированы на человеке.

МИРОВАЯ ВОЙНА

- Существует угроза полного взаимного уничтожения — давайте не будем об этом забывать.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ И ОБСЕ

- Если они будут заниматься исключительно постсоветским пространством, пытаясь поучать вновь образованные государства, которые были созданы на пространстве бывшего Советского Союза, то перспектив для существования у них очень мало. Нравоучения никому не нужны.

АФГАНИСТАН

- Советский Союз даже более взвешенно вел себя в Афганистане. Шурави, как называли советских солдат, не носит отрицательного оттенка. Талибан сейчас пытается бороться с радикальными террористами. Да, ИГИЛ (запрещена в России) была попутчиком, мы же из реалий исходим. Они были попутчиками, сейчас сами на Талибан нападают.

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