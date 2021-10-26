С нетрезвыми водителями нужно бороться еще жесче!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов считает: такое огромное количество случаев и высокий процент позволяет сделать вывод, что действующее законодательство далеко не всегда является сдерживающим фактором против пьянства на дорогах. На сайте 20idei.ru, который посетили уже почти 25 миллионов уникальных пользователей, автор, основываясь на опыте других развитых стран, предлагает новые решения этой серьезнейшей проблемы.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ? ЛУЧШЕ НЕ ПИТЬ!

На первый взгляд кажется, что в России достаточно успешно борются с пьяными водителями. Управлению транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения посвящена статья 12.8. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В первой части объясняется, что «административная ответственность наступает в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека». За это нарушение предусматривается наказание в виде административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до двух лет.

При повторном нарушении наказания строже: от штрафа в 200-300 тыс. рублей до тюремного срока.

Если у пьяного водителя нет водительских прав, его арестуют на срок до 15 суток, если его уже лишали прав раньше — оштрафуют или ограничат свободу.

Если нетрезвый водитель сбивает пешехода, возможен тюремный срок от 3 до 15 лет.

Переведем цифру 0,16 мг/литр в реалии. Если 45-50 летний мужчина весом в 85-90 кг выпьет 330 граммов водки или 4-5 бокала (500-625 граммов) сухого вина в 21.00, то за руль ему можно садиться не раньше 10 часов утра. Доза в 6 бутылок обыкновенного (не крепленого!) пива увеличит время обязательного отдыха еще на час.

И допустимая норма алкоголя очень мала, и штраф установлен, и лишение прав на 1,5-2 года… Но, все-таки, люди продолжают садиться за руль нетрезвыми. Значит, что-то в системе наказаний не так.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Согласно официальной статистике ГИБДД, в 2020 году в России с участием водителей с признаками опьянения было совершено 18 582 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), это - почти каждое седьмое ДТП!

В других странах проблему решают, благодаря ужесточению наказаний. Япония за последние годы смогла значительно сократить смертность на дорогах. В 2019 году показатель смертности составил 3,1 на 100 000 человек, в то время как в Евросоюзе 5,12, а в России 11,63! Уровень смертности в ДТП с употреблявшими алкоголь в Японии составил 4,9%, что в 5–6 раз меньше, чем аналогичный показатель в России. Одна из главных причин – серьезные наказания. За вождение в нетрезвом виде виновника ждет штраф до 1 миллиона йен (650 000 рублей) и до 5 лет (!) тюремного заключения в зависимости от уровня интоксикации.

В Сингапуре с нарушителями поступают еще более радикально. За езду в пьяном виде (свыше 0,8 промилле алкоголя) предусмотрены штраф до 30 тысяч долларов, тюремное заключение и… удары палкой. Ее толщина должна быть не менее 1 сантиметра, длина – не менее 1 метра. Такую процедуру вряд ли кто захочет повторить.

В Канаде, если по вине пьяного водителя в аварии пострадал другой человек, виновнику грозит до 14 лет заключения, если в аварии погибли люди – пожизненное заключение.

В Великобритании за вождение в нетрезвом виде предусмотрен арест сроком до шести месяцев, лишением прав на период не менее одного года (три года при двукратном осуждении за 10 лет). Если по вине пьяного водителя произошла авария, приведшая к смерти, он может быть осужден на срок до 14 лет. Отказ предоставить анализ на алкоголь предусматривает шесть месяцев лишения свободы.

Согласно уголовному кодексу (УК) Беларуси, независимо от права собственности, подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее повторное в течение года преступление, предусмотренное ст. 317-1 УК (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования). Автомобили отправляются на торги, а вырученные средства поступают в бюджет.

В Малайзии пьяному водителю грозит тюрьма. Более того, за решеткой могут оказаться мужья, жены или другие родственники нарушителя, даже не находившиеся в автомобиле.

Кстати, во многих странах установлены меры за безответственное поведение окружающих водителя граждан. В Японии за езду с нетрезвым водителем пассажир может быть наказан суммой до $5 000 и тюремным сроком до трех лет. Наказание может понести даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В России проблема осложняется еще и тем, что для некоторых категорий граждан, как говорится, «закон не писан». Полковники и генералы полиции и ГИБДД, судьи и прокуроры, главы районов нередко творят беззаконие. Несколько лет назад в Ростовской области теперь уже бывший судья Александр Г. на BMW X3 не справился с управлением, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Sportage. Сидевшая за рулем женщина смогла подставить под удар бок своего автомобиля, но ехавший с ней ребенок получил травмы. На месте происшествия сотрудники ГИБДД составили на судью сразу четыре административных протокола. В том числе: «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками». По словам очевидцев водитель был пьян. Но он у всех на виду после ДТП просто снял свои номерные знаки и прикрутил другие, а потом заявил, что за рулем был не он. Видеозапись облетела весь интернет. Дело, кстати, зависло.

Нередко, кстати, подвергаются гонениям те сотрудники ГИБДД, которые оформляют административные протоколы на высокопоставленных чиновников.

«Хорошо» еще, если скандалы попадают в информационное пространство, как это случилось с пьяным актером Михаилом Ефремовым. Он устроил ДТП, в результате которого погиб человек. «КП», к слову, не раз писало о российской богеме, решившей, что ей все можно.

А сколько было пьяных мажоров, которых спасали от тюрьмы влиятельные папы и мамы…

НАКАЗАНИЯ ЗА НЕТРЕЗВОЕ ВОЖДЕНИЕ НУЖНО УЖЕСТОЧИТЬ!

Дмитрий Давыдов предлагает ужесточить наказание за нетрезвое вождение. В частности:

• увеличить размер штрафа и срока лишения прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения до 100 000 рублей и срок лишения свободы до трех лет;

• такое же наказание предлагается установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю;

• если же нетрезвый водитель не имеет прав, необходимо увеличить срок административного ареста до 30 суток и поднять штраф также до 100 000 рублей.

Предложение выглядит вполне логично. Ведь такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку помимо риска долгосрочного лишения прав, каждый случай нетрезвого вождения будет создавать значительную угрозу личному бюджету.

Кроме того, необходимо и привлекать к ответственности пассажиров транспортного средства, управляемого водителем в состоянии опьянения. Это нужно сделать по следующим причинам:

• лица, севшие в одно транспортное средство с пьяным водителем, таким образом одобряют и поощряют совершение им правонарушения;

• они осознанно подвергают свою жизнь и здоровье опасности;

• не сумев отговорить нетрезвого водителя и воспользовавшись его услугами, такие пассажиры становятся соучастниками преступления, исходя из моральных принципов.

Пассажиры общественного транспорта и такси должны иметь возможность избежать наказания, поскольку факт употребления опьяняющих препаратов водителем может быть им неизвестен. Таким образом, налагая денежный штраф за езду вместе с пьяным водителем, государство будет мотивировать пассажиров, чтобы они убеждали водителей воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от самой езды в нетрезвом виде, и чтобы удостоверились в его трезвости перед поездкой. Очевидно, что это сократит случаи такой незаконной и опасной езды.

Такое ужесточение наказания для водителей совместно с привлечением к ответственности пассажиров не так уж и сурово, по сравнению с драконовскими мерами борьбы с пьяным вождением в других странах. Возможно, нашим законодателям стоит прислушаться к этим конкретным предложениям.

Предлагаемые меры, по мнению Дмитрия Давыдова, сократят число пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей и поспособствуют сохранению жизней тысяч россиян, гибнущих из-за тех, кто не боится садиться пьяным за руль.

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