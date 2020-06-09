Пьяные звезды за рулем: кто из знаменитостей попадался на нетрезвом вождении и чем это закончилось

Наших звезд периодически ловят пьяными за рулем. Часто ДТП обходится без жертв, поэтому богатых и знаменитых лишают прав, и они какое-то время ездят с водителем. Почему вечно пьяные артисты не нанимают шофера сразу – загадка. Подчас в ресторанах за вечер звезды пропивают больше месячной зарплаты личного водителя. Михаил Ефремов ездил пьяным за рулем и его не остановили ни родня, ни коллеги. Теперь он устроил смертельное ДТП, за которое будет отвечать уголовным сроком. Артист погубил человека, который всю жизнь проработал водителем, ни разу не нарушив правил дорожного движения. И за это его ждет наказание гораздо более серьезное, чем его коллег. Исправились или нет наш звезды, которых ловили пьяными за рулем?

Валерий Николаев

Этот «буржуй» нарушал правила дорожного движения ни один раз. Актера Валерия Николаева зрители полюбили после сериала «День рождения Буржуя», а после его выходок за рулем отношение к артисту резко изменилось. Четыре года назад Николаев попадал в криминальные сводки неоднократно. За пару дней он сбил женщину пешехода (она получила легкие травмы), удрал с места аварии, протаранил пару машин, уходя от погони выезжал на встречку… Артиста поймали, и он провел десять дней в изоляторе. Звезде грозило до трех лет лишения свободы, а он бравировал в интервью: мол, потерпевшая «запрыгнула на капот». Когда Николаев понял, что дело серьезное, то подключились адвокаты и он начал каяться: «Обращаюсь ко всем, кто следил за последними событиями в моей жизни – я очень виноват». Признаваться в пьяном дебоше было нельзя – это отягчающее обстоятельство, поэтому виновными были грамотно названы стресс, бессонница и нервное напряжение.

Последние четыре года Николаев не пьет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актер Валерий Николаев протаранил несколько машин в центре Москвы.Актер на своем Субару проигнорировал сотрудников ДПС, которые требовали остановиться. И обтесал по пути несколько машин, в том числе одну полицейскую.

На одном из заседаний суда председатель озвучила страшные цифры: за полгода у звезды было более 20 нарушений правил дорожного движения. На одном из судебных заседаний Николаева лишили водительских прав, на других штрафовали. Так за наезд на сотрудника ДПС, который просил артиста предъявить документы, звезду оштрафовали на 150 тысяч рублей. Прокурор настаивал на условном заключении сроком на один год, но стороны примирились, артист компенсировал ущерб, поэтому обошлось без колонии. Николаев смог урегулировать без заметных проблем для себя последствия своих выходок. И изменил свою жизнь после этого. Урок усвоил.

Последние четыре года Николаев не пьет: клянется, что больше полбокала вина в праздник себе не позволяет. Справится с зависимостью Валерий смог, благодаря поддержке нынешней жены цирковой артистки Эльмиры Земсковой. Многие друзья отвернулись, перестали присылать сценарии и звать в антрепризу. Но жена поддерживала, психологи помогли справиться со стрессом. Дочь Даша (от брака с Ириной Апексимовой) также была рядом и оказывала психологическую поддержку. И сейчас 54-летний артист стал гораздо лучше выглядеть, да и скандал подзабыли – Николаева вновь снимают, и он играет в театральных постановках.

Схема ДТП Николаева.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Марат Башаров

Этот артист ни один раз становился главным героем скандальных новостей. Его бывшие жены только в ток-шоу за большие гонорары рассказывают об алкогольной зависимости Марата Башарова, о побоях с его стороны. Заявлений в полицию на Башарова битые и оскорбленные им женщины не писали. А вот водительских прав его в суде лишали.

Однажды «Лексус» известного артиста Марата Башарова остановили на Новом Арбате – сотрудник ГИБДД, которые проводили рейд по выявлению нетрезвых водителей - составили протокол на артиста. В итоге по решению суда Марата Башарова лишили прав на 1 год и 8 месяцев. Сам Башаров комментировал эту ситуацию так: «Я был абсолютно трезв и адекватен. А алкотестер в тот день барахлил…»

Марат БашаровФото: Борис КУДРЯВОВ

Этот артист умеет трактовать любые обвинения в свой адрес: недавно, к примеру, сочинял как счастлив с последней женой, а Елизавета Башарова сообщила – они год не живут вместе. После лишения прав, Башаров ездил какое-то время с водителем. Потом звезде права вернули, и он сам не садится пьяным за руль.

Витас

Видео с происшествием, которое устроил Витас обсуждали долго. Это была громкая история: у главных ворот ВВЦ Виталий Грачев (настоящее имя звезды) сбил на «Инфинити» велосипедистку, а выйдя из авто начал хамить – пострадавшая сняла беседу на телефон и выложила в сеть. И сейчас можно увидеть и оценить состояние звезды в тот момент.

Наши артисты научились отказываться от освидетельствования. Спустя пару дней заработала стандартная звездная схема для таких случаев: артист принес извинения пострадавшей, опубликовав их в сети. К счастью, пострадавшая отделалась легкими ушибами. А певца Витаса лишили водительского удостоверения сроком на 1,5 года за отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения после ДТП. Также музыканта оштрафовали на 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти.

Елена Перова

Экс-солистку «Лицея» лишали прав неоднократно – за вождение в нетрезвом виде. Тогда Перова каялась: «Буду теперь с водителем ездить, да и пешком походить полезно. Любая ситуация дается человеку для чего-то, чтобы он что-то понял, начал иначе жить, я к этой истории отношусь философски…» А спустя некоторое время ее опять поймали за рулем в пьяном виде – без прав, которых лишил суд. В итоге артистка отделалась штрафом и поклялась впредь не нарушать закон.

Елена ПероваФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кого из звезд еще лишали водительских прав?

Неоднократно отбирали права и штрафовали за вождение в нетрезвом виде Криса Кельми и Евгения Осина. За год до смерти Юлии Началовой по решению суда ее лишили прав на полтора года: певица отказалась от медосвидетельствования. Автоинспекторы тогда утверждали, что заметили автомобиль, который двигался по «странной траектории», а находящаяся за рулем звезда призналась им, что выпила бокал вина – но видеодоказательств у них не было. Лишали прав Светлану Светикову, Марка Богатырева, Наталью Бочкареву, Дану Борисову.

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