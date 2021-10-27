Вопрос дня: А кто и как вам помог в жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Инга ИЛЬМ, актриса:

- Однажды меня подвел друг, и я оказалась одна в Нью-Йорке без денег. Мне не хватало семь долларов на билет. Большая афроамериканка в кассе посмотрела на меня с состраданием и купила билет. Я потом вернулась, отдала ей деньги и подарила букет. Она выскочила в зал, обнимала меня и хохотала.

Ольга ШУЛЬТАЙС, певица:

- В моей жизни был переломный момент: разрыв отношений, уход с работы, переезд в другую страну. В один из вечеров мы с подругой пошли на встречу с другом, который взял с собой товарища. Этот парень за один вечер вернул мне веру в себя и в свой талант. Теперь он - мой муж.

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:

- Неожиданная и бессмысленная смерть друга заставила меня взяться за голову. Я понял, что мир состоит из вещей, которые можно легко утратить, но без них этот мир окажется совершенно иным, с дырами, которые никогда не наполняются.

Екатерина СИВАНОВА, психолог:

- Однажды я опоздала на поезд. Со мной были мама, которая плохо ходит, двое совсем маленьких детей и 11 мест вещей. Мы сидели на Ленинградском вокзале, пришло время идти на следующий поезд, а грузчики отказались помочь - им нельзя в зал ожидания. Я была в растерянности, но увидела известного артиста, который шел по вокзалу. Я бросилась к нему, объяснила ситуацию, и он договорился, чтобы нам помогли, нарушив запрет. Он очень просил, чтобы я никому не рассказывала про тот случай, потому что тогда он ехал инкогнито. А я всегда с теплом вспоминаю этого человека и стараюсь помогать другим, пользуясь своей узнаваемостью.

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Отец при мне (мне было лет пять) убирал с грязного стола объедки какие-то. Я говорю: пап, неприятно тебе? Он, мимоходом: «Кто-то должен это делать». Вот эту фразу я себе сорок лет и говорю. Когда не хочется ничего делать.

Ирина ВАСИЛЬЕВА, жительница подмосковного Головкова:

- Я гуляла с коляской возле дома, когда на нас напал здоровенный пес. Но к нам на помощь пришла большая рыжая дворняга. Она закрыла малыша и бросилась на пса, в битве была ранена. Я рассказала ее историю в интернете, и зоозащитники нашли ей хозяина и собрали деньги на лечение.