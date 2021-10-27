Гарик Мартиросян отказался поддержать Идрака Мирзализаде после его шутки про русских

В новом телесезоне покинувший Comedy Club комик Гарик Мартиросян заседает в жюри шоу «Игра» — аналоге КВН, где разыгрывают 30 миллионов рублей, претендующем на остроту и свежесть. Фото: ТНТ

В новом телесезоне покинувший Comedy Club комик Гарик Мартиросян заседает в жюри шоу «Игра» — аналоге КВН, где разыгрывают 30 миллионов рублей, претендующем на остроту и свежесть. В связи с этим шоумен в последнее время довольно часто дает интервью. Одно из них он дал композитору Артура Пирожкова — Денису Ковальскому, который ведет ютуб-блог.

Фото: ТНТ

ПРО ПОЦЕЛУЙ ДЕНИСА ДОРОХОВА В ШОУ «ИГРА»

«Я сидел в жюри и наблюдал это. Что сейчас происходит в мире юмора? Расширение горизонтов и границ. Какое мое отношение? Я человек консервативных взглядов. Для меня это перегиб. С языком целовался Дорохов или нет — я не разглядывал. В последнюю секунду я схватился за голову: не-е-е-е-т! Это длилось недолго. Но эффект, который хотели произвести, есть».

ПРО ЗАКРЫТИЕ «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»

«Поначалу ТНТ был не против. Контракт [с Первым каналом] нам разрешали заключать на год. Потом еще на год. А потом сказали — запрещаем. У нас же долголетний контракт с ТНТ. И, чтобы остаться в «Прожекторе», надо было расторгнуть все договоры с ТНТ. Но это не было так, что «Светлаков, Мартиросян, больше не ходите на «Прожектор». Это были переговоры, разговоры, попытки договориться, но не решилось. Теперь мы даем живые концерты — тем же составом, но без Саши Цекало. Он теперь крутой продюсер, снимает сериалы для Netflix»

ПРО КОМИКОВ И ШУТКУ МИРЗАЛИЗАДЕ

«В каждом интервью я говорю, что готов поддержать комиков, которые мои друзья. Которые высказывают позицию, и я с ними согласен. А еще тех, кто высказал свою позицию, с которой я не согласен, но поддержу их, потому что они пострадали. Как выяснилось, в шутке Идрака нет никакой позиции»