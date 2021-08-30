"Нашутился пожизненно": МВД навсегда закрыло въезд в Россию комику-русофобу

В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стендап-комик Идрак Мирзалидзе возглавил несуществующий международный рейтинг самых неудачных шуток года, а может быть и десятилетия. В МВД РФ «оценили» высказывание Идрака про русских и испачканный испражнениями матрас. Видимо, с трудом справляясь с хохотом, в МВД вынесли постановление:

«В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».

Идрак, кстати, гражданин Белоруссии. Не удивлюсь, если в МВД этой страны тоже остренько пошутят и отправят Идрака уже на историческую Родину – в солнечный Азербайджан. Кстати, две недели назад, российское МВД уже запретило на ближайшие 50 лет въезд в РФ гражданину Азербайджана, «дипломату и профессору» Исфандияру Вагабадзе – он не просто шутил над Россией и русскими, а крыл за милую душу, называя свиньями.

Третьего лишенца, организатора «языковых патрулей» в Казахстане, мы тоже увидим только через половину века. Куат Ахметов ходил по республике Казахстан, где русский язык второй государственный, и докапывался до людей по этническому признаку, требуя, чтобы они говорили с ним по-казахски. МВД России закрыло въезд и ему.

Вечно недовольные сограждане уже пишут, что «МВД проснулось под выборы». Но, объективно, какая разница – просто проснулось или под что-то там? Лично мне такое Министерство внутренних дел нравится - русофобам нечего делать у нас в стране. Да и за ее пределами после этого их станет меньше — задумаются, поостерегутся. Не засыпай, дорогое МВД!