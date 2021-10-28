Антон Данилов-Данильян: Новый законопроект о такси может стать консенсусом для всей отрасли

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28 октября прошло заседание рабочей группы агрегаторов такси. Одним из пунктов обсуждений стал предложенный Министерством транспорта новый закон о такси. Сопредседатель «Деловой России», член общественного совета при Минпромторге РФ Антон Данилов-Данильян отметил в ходе совещания, что отсутствие актуального регулирования наносит больший урон отрасли и рассказал редакции, как, по его мнению, новый законопроект о такси повлияет на рынок.

Текущая ситуация с регулированием рынка такси

Принимаемые законы должны учитывать реальную ситуацию в отрасли, которую будут регулировать, по-максимуму отвечать интересам всех заинтересованных сторон и при этом не нести негативных последствий для рынка и общества. Часто в попытках принять закон, отвечающий этим требованиям, обсуждения растягиваются на долгие годы. Именно такая ситуация произошла с законопроектом о такси. Проект закона, регулирующего эту сферу, обсуждается уже больше пяти лет, причем в разных версиях. Сама отрасль тем временем живет по законодательству 2015 года, которое сильно отстает от сегодняшних реалий.

Сейчас наконец-то наметился сдвиг в долгих обсуждениях. Правительство РФ в ближайшее время внесет в Госдуму новую версию законопроекта о такси, подготовленную Министерством транспорта. Судя по представленному для общественного обсуждения документу, а также по оценкам экспертов и игроков рынка, есть все основания полагать, что именно эта версия законопроекта будет принята в ближайшее время.

Ответственность и безопасность

Главное новшество, на которое все обратили внимание первым делом, – в законе, наконец, будет определена роль онлайн-служб по заказу такси, то есть агрегаторов. Это очевидно назревший шаг. По последним оценкам, на долю агрегаторов приходится уже 60% всех заказов на легальном рынке. При этом сейчас их работа вовсе не отрегулирована отраслевым законодательством.

Закрепление роли агрегаторов такси автоматически ведет к следующему важному шагу – определению их ответственности в процессе перевозок. Сейчас, в случае если автомобиль такси попадает в ДТП, ответственность возлагается в первую очередь на перевозчика. Сам же агрегатор формально нести ответственность не обязан, поскольку его текущая роль - это только передача заказа, то есть по сути информационные услуги. На практике этот вопрос решается таким образом, что какие-то агрегаторы всё же добровольно берут на себя ответственность и страхуют перевозки. Но это не работает как единое унифицированное правило для рынка, остается пространство для ухода от ответственности. В случае принятия законопроекта будет создан единый стандарт для отрасли. И это, очевидно, хорошая новость с точки зрения повышения качества и безопасности перевозок.

Эту же задачу решает введение дополнительных критериев для водителей такси. Очевидно, что требования стажа вождения в три года, которое существует сейчас, недостаточно. Авторы законопроекта предлагают отстранять от работы в такси злостных нарушителей ПДД — тех, кто накопил больше трех неоплаченных штрафов, недавно был арестован за нарушения ПДД или лишен прав. Но для соблюдения этого требования у служб по заказу такси, таксопарков и контролирующих органов должна появиться возможность оперативно проверять эту информацию. Надеемся, что такая электронная система будет оперативно создана.

Вместе с тем, в законопроекте содержится пункт об ограничении на работу для тех, кто не знает дорогу к местным культурным объектам — такое предлагается проверять на специальной аттестации. Целесообразность этой меры в эпоху электронных навигаторов и карт вызывает много вопросов. Она может привести к злоупотреблениям на местах и создать новые барьеры для бизнеса и водителей.

Курс на прозрачность

Еще один важный пункт законопроекта, о котором стоит сказать – возможность для физических лиц работать в такси. Это еще одно нововведение, которое сильно ждет рынок.

Число самозанятых растет с каждым месяцем, и сегодня уже более 3 млн человек работает в этом статусе. По прогнозам Минтруда к 2024 году это число может увеличиться вдвое. Согласно статистике ФНС каждый пятый самозанятый работает таксистом. При этом сейчас для подключения к агрегаторам водитель такси должен открывать ИП, что автоматически влечет за собой сложности с бухгалтерской отчетностью, к которым готовы не все водители. В случае принятия закона самозанятым будет упрощен вход на рынок, а это значит, что большее число людей получат возможности легального заработка. В свое время, с введением эксперимента по самозанятости, отрасль такси уже значительно «обелилась», сейчас же, с наделением их легального статуса, есть все шансы, что этот курс будет только усилен. Вместе с требованиями к водителям эта мера позволит сбалансировать насыщенность предложения в отрасли. Не будем забывать, что именно такси все еще остается одной из самых востребованных профессий в условиях экономической нестабильности.

Зоны роста

Рынок такси - это та отрасль, которая очень сильно цифровизировалась за последние годы. По качеству услуг такси и по насыщенности рынка наша страна является одним из мировых лидеров. Важно, чтобы этот процесс развития отрасли не останавливался, а принимаемое законодательство не ставило барьеры в этом, а только способствовало его росту.

Видим, что Минтранс проводит очень важную линию на цифровизацию подведомственных ему отраслей. Не так давно начался процесс электронного документооборота в грузоперевозках. В такси в цифровом онлайн-формате могла бы проходить аттестация водителей, контроль за их физическим состоянием на работе и т.д. Очередным решением в рамках общей стратегии станет введение региональных реестров служб заказа такси. Конечно, важно решить вопросы с источниками финансирования для создания и ведения таких реестров, с последующим объединением их в единую систему информационного обмена, но уже сейчас очевидно, что этот инструмент позволит повысить прозрачность отрасли и контроль.

На наш взгляд, рассматриваемая в Правительстве РФ версия законопроекта во многом отвечает на поставленные жизнью вопросы и может быть поддержана. Однако ряд норм желательно скорректировать. Рынок такси признан насыщенным и высококонкурентным (это подтверждают исследования Аналитического центра при Правительстве РФ, отчеты ФАС и другие документы), искусственное регулирование отдельных вопросов, предложенное в законопроекте, не учитывает практики рыночной экономики.

В любом случае пока законопроект находится на этапе обсуждения и сбора комментариев экспертов и участников рынка. Однако очевидно, что принятие оптимальной версии уже стало острой необходимостью.