Пронесло! Серия мощных взрывов на Солнце могла уничтожить все спутники и оставить землян без электричества

Повезло: мощные солнечные вспышки не были обращены в сторону Земли.

Корональные выбросы, которые продолжались 5 часов без перерыва, зафиксировала американская космическая солнечная обсерватория (NASA's Solar Dynamics Observatory - SDO). Она приглядывает за процессами, происходящими на нашем светиле с 2010 года.

Катаклизм случился 26 октября 2021 года. Полыхавшее вспышками пятно – активная зона размером с Землю - находилось за видимым краем Солнца. С чем нам сильно повезло – «плевки» выбросов солнечного вещества летели мимо. А попав, могли бы нанести серьезный урон человеческой цивилизации, спалив все трансформаторные подстанции, а то и линии электропередач. Потоки заряженных частиц могли бы погубить и космонавтов с астронавтами, находящихся на орбите. Словом, пронесло.

Вид на разбушевавшееся Солнца с борта SDO.

В ближайшие 4 года угроза будет нарастать. Ведь Солнце, похоже, вступило в очередной 11-летний цикл своей активности – 25-й. По мнению астрономов большой международной группы прогнозистов (The Solar Cycle 25 Prediction Panel), произошло это еще в сентябре 2020 года. О чем тогда официально объявило NASA в своем пресс-релизе. И тем самым предупредило человечество о грозящих опасностях, связанных с нарастающей солнечной активностью. А именно: о риске мощных взрывов и вспышках на поверхности нашего светила и, как следствие, о сильных сотрясениях магнитного поля Земли. То есть, о магнитных бурях.

Вывод о том, что Солнце набирает активность и стремится к максимальной, равно как и о том, что оно вступило в очередной цикл, специалисты NASA и примкнувшие к ним эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), сделали после того, как проанализировали динамику появления солнечных пятен. Их явно стало больше. А периодов, когда пятен нет совсем, меньше. Что и свидетельствует: Солнце меняется.

На видимой стороне Солнце сразу пять групп пятен - активных зон. А бывало, они вообще не появляллись по полгода.

Максимум предыдущего цикла пришелся на 2014 год, минимум – на 2019. После этого он – предыдущий цикл – должен был бы и закончится, а новый – начаться. Но Солнце почему-то медлило. И сподобилось «проснуться» с опозданием на год.

Максимум 25-го солнечного цикла гелиофизики ожидают в июле 2025 года. Потом активность пойдет на спад. Снизится и риск каких-нибудь неприятностей.

А пока будем, что называется, начеку.

- Нет плохой погоды, просто есть плохая подготовка к ней, — любит повторять Джейк Бличер (Jake Bleacher), главный научный сотрудник Управления космических исследований NASA (chief scientist for NASA’s Human Exploration and Operations Mission Directorate at the agency’s Headquarters). – Космическая погода – она такая, как уж есть. Наша задача подготовиться к ней.

Солнце в период своей максимальной активности в 2014 году. В NASA считают, что оно было похоже тыквы с огоньками внутри, которую выставляют на Хеллоуин.

О том, насколько опасно может быть Солнце – особенно чрезмерно активное – читайте в нашем материале Пугают пуще прежнего: астрономы предрекли гибель нашей цивилизации в ближайшие 100 лет.