Ленинским курсом, Валерий Мономах, Варшаву поставили на счетчик, "заикастая обезьяна", Кубок Большого Ворона, сатурналии по переписке

В Саратовской области коммунист Рашкин был задержан за рулем автомобиля, которым он управлял в нетрезвом виде, а в багажнике вез мясо лося. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственные органы разбирают дело касательно охоты депутата Государственной Думы В. Ф. Рашкина. В Саратовской области, в окрестностях дер. Лысые Горы коммунист Рашкин был задержан за рулем автомобиля, которым он управлял в нетрезвом виде, а в багажнике вез мясо лося.

Местные природоохранители уверяют, что коммунист уже не первый год учиняет там дикую охоту, неистово гоняя по лесам и полям. Вообще говоря, В. Ф. Рашкин следует ленинским курсом. В давний час, в суровой мгле, на заре советской власти предсовнаркома В. И. Ленин отдыхал от борьбы, охотясь. Правда, в основном на мелкую живность – лис или зайцев.

Неустанные борцы за мир, великие продолжатели дела Ленина Н. С. Хрущев и Л. И. Брежнев также увлеченно травили красного (не в идейном отношении) зверя, привлекая к травле то Фиделя Кастро, то госсекретаря Киссинджера. Причем охота сопровождалась обильными возлияниями – совершенно как у В. Ф. Рашкина.

Молодецкая руководящая традиция давняя. Еще князь Владимир Мономах в "Поучении", написанном для сыновей, вспоминал: "Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул. И с коня много падал, голову себе дважды разбивал и руки и ноги свои повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей". Такие опасности подстерегали и коммуниста Валерия Мономаха, но Маркс упас его от членовредительства.

Упасет ли он его, также и от следственных органов, которые будут пострашнее иного лютого зверя, пока неизвестно. Но поскольку В. Ф. Рашкин был соратником А. А. Навального по умному голосованию и ему отдала бюллетени прогрессивная общественность, можно надеяться, что современный Нимврод, сильный зверолов перед Господом В. Ф. Рашкин, будет защищен Европарламентом.

Тем более, что брюссельские органы сейчас очень решительны и всем показывают, что они не шутки пришли шутить. Суд Европейского союза в наказание за дерзкое непослушание поставил Речь Посполитую на счетчик. Она должна будет выплачивать ежедневно 1 млн. евро, покуда не смирит свой гонор и не выполнит все, что требует от нее Еврокомиссия. В Брюсселе слышно громкое пение:

"Помнят псы-атаманы,

Помнят польские паны

Европейские наши пинки!".

К тому же не только органы ЕС, но и органы КПРФ являют немалую боевитость и тоже сумеют постоять за дикого охотника. Депутат Омского горсовета от КПРФ тов. Ивченко на заседании городского парламента нелицеприятно назвал своего коллегу от "Коммунистов России" тов. Жукова "заикастой обезьяной". Такую силу могут иметь коммунистические усобицы.

Причем инвектива тов. Ивченко была довольно необычной для русского языка. В одном романе из жизни Баварии 20-х гг. прошлого века был эпизод, когда из-за неправильного управления велосипедист едва не попал под машину, водитель которой заметил ему: "А ты пошире разевай свои бычьи глаза, обезьяна пареная!".

Но баварская грубость есть совершенно особенный жанр, и удивительно культурное влияние Баварии на так далеко расположенную от нее Омскую область.

Кубок, подаренный министру С. В. Лаврову ректором норвежского Арктического университета Дагом Руне Олсеном, также носил на себе отпечаток традиционной германской культуры. Кубок синего стекла был украшен гравировкой в виде двух воронов, спутников верховного бога германцев Вотана (Одина). Птиц звать Хугин и Мунин (мыслящий и помнящий). Также входящие в число атрибутов языческого божества волки Гери и Фреки (жадный и прожорливый), а равно восьминогий конь Слейпнир отчего-то на сосуде изображены не были.

Министру С. В. Лаврову ректор норвежского Арктического университета Даг Руне Олсен подарил кубок. Фото: Кадр видео

С. В. Лавров не придал значения отсутствию на кубке волков и мифологического коня, но сразу узрел корень проблемы, задав ректору вопрос: "Это для виски или для воды?". "Для виски", -- отвечал ректор, чем договаривающиеся стороны были полностью удовлетворены. А в Доме приемов МИД теперь появится Кубок Большого Ворона, вмещающий бутылку "Джонни Уокера".

Хотя осушение кубков требует личной дружеской встречи, а с этим сейчас проблемы – карантины да локдауны. Правда, эксперты уже выступили с пространными советами, как проводить на удаленке приближающиеся декабрьские корпоративы. "Можно предложить сотрудникам делиться фотографиями в честь одного из праздников, можно пригласить профессионального повара, который научит готовить, можно пригласить преподавателя живописи, который даст несколько простых уроков для новичков. Например, научит делать скетчи или рисовать природу", - рассказали эксперты". Годятся и "групповые онлайн-занятия с профессиональным тренером, например, йога или зарядка".

Все это хорошо и интересно, но отсутствует главный квалифицирующий признак, т. е. карнавализация, когда на корпоративе служащие корпорации посредством обильных возлияний сильно раскрепощаются и временно отменяют промеж себя иерархическую дисциплину. Корпоративы восходят к древнеримским сатурналиям, кстати, и проводимым в то же самое время – с 17 по 23 декабря.

Но экспертные советы насчет дистантных корпоративов похожи на то, как если бы в Риме стали проводить сатурналии по удаленке. Жители Вечного Города – от сенаторов до рабов – совершенно не поняли бы смысл такого мероприятия. А где же буйное веселье и все, ему сопутствующее?

Разве что эксперты полагают, что в Древнем Риме нравы были дикие, а теперь глубоко просвещенные, когда неистово фестивалить можно и в онлайне, не выходя из дома.