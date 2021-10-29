Коммунист Рашкин и беспартийный лось

Валерий Рашкин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Саратовской области минувшей ночью полицейские, получившие сигналы о выстрелах, остановили автомашину Лада Ларгус, в который находился известный депутат Госдумы восьмого созыва Валерий Рашкин.

В машине силовики обнаружили тушу лося. Сохатый уже был разделан на части. В автомобиле, зарегистрированном на местное отделение компартии, где кроме Рашкина находился еще один человек, 49-летний Александр Гношев, полицейские и инспекторы лесоохраны нашли также топор и два ножа со следами крови.

Известного функционера КПРФ задержали под Саратовом, когда партийный босс перевозил тушу сохатого Фото: СОЦСЕТИ

- На вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что гулял в лесу и нашел его, решил взять домой, — сообщили местным журналистам в саратовском комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

По предварительной информации, Валерий Рашкин, который как сообщается, был за рулем в машине двигавшейся по Лысогорскому району, отказался пройти освидетельствование на алкогольное или наркотическое опьянение. В связи с чем полицейскими был составлен протокол по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях.

Есть информация, что уже возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Возможный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тысяч рублей. Ну, это если речь идет о самце лося. Ущерб возрастает до 400 тысяч рублей — если речь заходит о самке.

В машине силовики обнаружили тушу лося. Сохатый уже был разделан на части. Фото: СОЦСЕТИ

Нарушителю по данной статье может грозить до двух лет колонии.

Интересна реакция на это происшествие в интернете. Внимательные пользователи соцсетей сравнили фотографии задержанного Валерия Рашкина, который вез поверженного лося, и Алексея Навального, который десять лет назад отметился похожей охотой на крупного лесного зверя. Коммунист Рашкин любит мужские развлечения. И националист Навальный тоже любит пострелять. Время идет, звери гибнут, люди не меняются.