Сказ о том, как жена губернатора научила челябинских чиновников музыку любить

Ирина Текслер, первая леди области, научила всех любить театр и музыку Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Мое путешествие по Уралу продолжилось в Челябинске. В этом суровом городе я стал музыкальным туристом. Что такое музыкальный туризм - понятно из названия. Днем ты шопишься или тюленишься на пляже, а вечером в красивом платье или ослепитильных штанах идешь приобщаться к прекрасному в зале консерватории. Несмотря на новизну, такой вид досуга распробовали наши турсты-меломаны и до всяких локдаунов и пандемий охотно ехали за рубеж.

Что же делать сейчас, когда выезды накрылись тазом?

И здесь на помощь приходит Юрий Башмет. Не ошибусь, если скажу, что Юрий Башмет стал первооткрывателем "музыкально-каеведческого туризма".

Музыкант постоянно проводит свои фестивали в разных областях России, причем, всякий раз на протяжении фестиваля "кочует" по разным городам области. В Ярославле, например, не гнушается выступать в деревнях и принимать от любимых зрительниц не цветы, а банки с закатанными огурцами.

Фанаты Башмета кочуют вместе с маэстро и всякий раз удивляются: Ну ничего себе, оказывается, в наших маленьких городах не менее интересно, чем в Европе!

На днях в Челябинской области завершился 4 международный музыкальный фестиваль на Южном Урале. Говорю не из снобизма, а как бывший обитатель Челябинской области. Никогда не думал, что Челябинск может меня чем-то удивить. А вот где настоящая похорошелла, оказывается.

Челябинск не только родина геев-фрезеровщиков

"Челябинск - чугунная Флоренция России. Здесь живут самые суровые в мире мужчины. У них мускулы - как камни и сопли - как канаты. В этом городе работает первый в истории фрезеровщик с нетрадиционной сексуальной ориентацией Иван Дулин". Говоришь "Челябинск" и моментально приходит на ум заставка из "нашей Раши".

Но не чугуном единым.

Южно-Уральский государственный университет - это уменьшенная копия МГУ Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Откуда верблюд на гербе

Музыканты и меломаны кутались в шубы и натягивали шапки на уши. Осенью в Челябинске очень холодно, однако на гербе этого города изображен верблюд. И это не стеб и не провокация. Челябинск был крепостью, включенной в северную ветку Великого шелкового пути. Считается, что здесь ходили караваны и устраивались ярмарки. Не зря в переводе с тюркского "чиляба" означает "дыра".

Памятник верблюду можно увидеть на одной из самых красивых улиц города - пешеходной Кировке, куда идут первым делом туристы. Здесь можно удивиться странным памятникам: Александру Розенбауму с гитарой. Или - мэру Москвы Юрию Лужкову. Правда, Лужков запечатлен символически: в виде баскебольного мяча с кепкой.

В годы учебы мы всегда смеялись над тем, что сидящий на лавочке металлический пенсионер очень похож на доцента кафедры градостроительства Южно-уральского госунверситета Александра Костина. Но это уже для посвященных.

Символическое изображение Лужкова на челябинской пешеходной улице Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Челябинский метеорит

Знаменитая "валентинка", упавшая на Челябинск накануне Дня всех влюбленных, покоится в Челябинском областном краеведческом музее под стеклянным куполом. Вес "послания с неба" составляет 600 килограммов. Выглядит метеорит сурово: в ржавчине и оспинах. Похоже, челябинская экология гостю с неба не доставляет радости, поскольку, как говорят челябинцы, он усох и раскрошился. Но может быть, дело не в экологии, а в другом. Как писали СМИ, солидные кусочки от небесного объекта подворовывал один местный ученый.

Челябинский Областной краеведчекий музей - чудо света

А все-таки реклама важна. Из каждого утюга даже в Москве слышится про знаменитый екатеринбургский "Ельцин-центр". А много ли вы слышали про Челябинский краеведческий музей? А ведь он - настоящее чудо света. И мое восхищение искреннее. Огромная сокровищница всего, что только было есть на Урале оборудована по последнему слову музейной техники, а цена билета всего 350 рублей. Поскольку музей за один день не обойдешь, то по билету можно ходить два раза!

Не менее знаменитый шерстистый носорог, обитавший ранее на Урале Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Пуще метеорита, шерстистого носорога и огромной коллекции камней меня поразили чрезвычайно вежливые сотрудники. Гардеробщица Алевтина вообще изюм-человек. Вела себя так, будто вы самый дорогой и желанный гость в ее доме. «Как хорошо, что вы пришли в наш музей!» - сказала Алевтина и взяла мою задрипанную куртку так бережно, будто это ядерный чемоданчик.

- Ничего себе, какие у вас все вежливые, - удивился я.

- Ну а как же! Мы же учреждение КУЛЬТУРЫ! - ответила страшно польщенная Алевтина.

Очень понравилась смотрительница в детском зале. «Я абсолютно счастливый человек», - рассказала добрая женщина.

- Всю жизнь мне не хватало времени побыть в музее столько, сколько я хочу. Я мечтала, что уйду на пенсию и буду работать в музее, чтобы хватило времени все рассмотреть. Вот так и случилось. Вышла на пенсию - а тут музей построили, понадобились новые сотрудники. Теперь у меня началась новая счастливая жизнь. Каждый день на работе - праздник».

В общем, друзья, рекомендую.

Знаменитый орган, лучший на всю Россию

В нашу культпрограмму не входило, но упросили сотрудницу филармонии Татнечку Юркину показать нам знаменитый челябинский орган, слава о котором вышла за пределы области. Дело в том, что в Челябинске есть уникальный инструмент, входящий в десятку лучших органов мира.

В семидесятые годы орган строила немецкая фирма "Германн Ойле", помогли деньгами все крупные предприятия города. Получившийся инструмент, который сами немцы назвали "самым красивым органом в России".

Первый концерт состоялся в 1987 году. Послушать музыку ходил весь город, но на беду орган установили в храме, а веующим это не нравилось. Они всегда толпились с лозунгами и призывами вернуть храм во владение РПЦ и убрать из него инструмент. В 2010 году органу было велено искать себе новый приют.

По поводу переселения много спорили и ругались, ведь вытащить такой инструмент из помещения - это как черепаху выдрать из панциря. Но Челябинск снова потратил кучу денег (800 миллионов рублей) и переместил музыкальную реликвию в здание ветхого кинотеатра, предварительно отремонтировав аварийный дом. Вроде бы, как говорят специалисты, произошло чудо, по звуку орган не очень потерял.

С начала жизни челябинского органа и по сей день у инструмента не менялся хранитель, выдающийся музыкант и большой умница Владимир Хомяков.

Послушать Хомякова - это большое счастье. Или большой страх: Челябинский орган как никакой другой умеет воздействовать на чувства слушателей. Во время исполнения вас может бросать и в жар, и в холод, и в страх и в трепет.

Владимир Хомяков и знаменитый Челябинский орган Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Музыка в Челябинске

Вообще, во время визита в Челябинск нас поразило, что все сотрудники филармонии как подорванные хвалят губернатора и его жену. Думали, для политеса. Оказалось, ничего подобного. С некоторых пор в городе делается невероятно много для музыки. Дело в том, что первая леди, Ирина Текслер - знатная меломанка. Прежде женщина работала в Москве и Норильске хозяйкой салона красоты и фитнес центра. Но, став первой леди в Челябинске, Текслер посвящает свободное время музыкальным фестивалям, спектаклям и операм.

Удивительно: а ведь легко могла бы ходить по клубам и никто бы не осудил. За губернаторской женой потянулось и окружение и светская тусовка. Посещать культурные мероприятия стал модно. В общем, женщина достойна всяческого уважения. Приобщать к театру и культуре нужно не только детей.

Ирина Текслер - знатная меломанка. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Не фестивалем единым

Неспроста в Челябинск повадился и Юрий Абрамович. А чего бы и не ездить: теперь здесь музыку любят и на концерты ходят с удовольствием. Правда, хлопают старательно во всех паузах, но сам Юрий Башмет великодушно разрешил.

- Вообще-то, наше произведение состоят из пяти частей, хлопать между которыми не нужно. Но если очень хочется - то можно, хлопайте, дорогие челябинцы.

Челябинцы и хлопали от души.

Концерт концертом, а мне пуще всего запал в душу Челябинский симфонический оркестр, исполнивший симфонию Моцарта в первый день фестиваля.

Посещать культурные мероприятия стал модно. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Оркестром дирижировал сам Юрий Башмет и, похоже, не ожидал от уральцев такого качества исполнения. Маэстро решил подшутить над уральцами и задал такой темп, будто опаздывал на самолет.

Но музыканты справились.

- Какие молодцы! - изумленно поправил очки Юрий Абрамович.

Удивлением оказалось и то, что оркестру всего три года и создан он был по инициативе губернатора. Для того чтобы занять заветное место в оркестре спорили лучшие музыканты страны. И оно понятно: в оркестр были закуплены лучшие инструменты, а исполнителям предложили хорошие заработные платы по 50-60 тысяч рублей и жилье.

Тут и я бы пошел, но, к сожалению, ни на чем не умею играть.

КСТАТИ

В день концерта Башмета нам показали Челябинскую детскую филармонию. Там я впервые увидел, как устроены креслица для детей: челябинцы придумали оснащать их специальными подушками, чтобы маленькому зрителю было комфортно видеть сцену.

Детская филармония Челябинска. Единственная филармония со специальными детскими креслами Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Удивило и то, что в детской филармонии работает настоящий оркестр с музыкантами-детьми. Школьники так сыграли Свиридова, что Башмет вытер скупую мужскую слезу и дал продолжительный мастер-класс на тему как играть так, чтобы не фальшивить. В конце визита Башмет подписал с Детской филармонией документ о сотрудничестве. Теперь в Челябинской филармонии появится образовательный центр Юрий Башмета для одаренных молодых музыкантов.

Детский симфонический оркестр исполнил Башмету «Метель» Свиридова. Маэстро пустил слезу и провёл мастер-класс об игре без фальши Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Что можно привезти из Челябинска?

В будни и праздники на Кировке идет бойкая торговля сувенирами и поделочными камнями. Здесь можно приобрести поддельный малахит и скучные, как линолеум, заирские камни, которые выдают за уральские.

Но настоящие уральские сокровища можно приобрести в аэропорту имени Курчатова. Аэропорт великолепно отремонтировали, а в магазинчиках зоны прилета и вылета продают сувениры и настоящие самородки.

Новый аэропорт в Челябинске носит имя Курчатова и оформлен высказываниями физиков-ядерщиков Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Можно везти из города конфеты. Пользуются спросом конфеты местной фабрики "Южуралкондитер", причем, по какой-то причине фабрика дает сладостям опасно-зубодробительные названия: "Полоний", грильяж "Метеорит", "Малахитовая шкатулка". Недавно фабрика запустила дорогой бренд "Челябинских" конфет, на обертке которых изображены видные деятели культуры области. Меня угостили кофеткой с изображением директора филармонии Алексея Пелымского. "Станешь неинтересным, люди за тобой не пойдут", - прочел я с внутренней стороны фантика. Что это: высказывание Пелымского или конфета-предсказание, я так и не понял, но понадеялся на лучшее.

Конфета «Пелымский» от «южуралкондитера» Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Директор фабрики с гордостью пообещал, что в Челябинске скоро появится новый бренд. Это пряник. Во время неформального общения один из министров похвастался, что челябинский пряник легко "замочит" своего тульского собрата. Ведь челябинец делался из абрикосовой начинки, которой там не 13 процентов, как в тульском прянике, а целых 34!

- Откуда в Челябинске абрикосы? - спросите вы. Не знаю. Наверное, оттуда же, откуда и верблюды.

В следующем материале я расскажу про путешествие в необычный город под названием Сатка и о том, как из отработанной шахты сделать работающий музей.

Вид на Челябинск из иллюминатора самолёта Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

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