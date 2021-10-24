Сальери оговорил себя: на Южном Урале защитили честь барочного композитора

За пультом Юрия Башмет. Фото: предоставлены Челябинской областной филармонией

"В театр не попали, билетов не достали. На танцы не попали, билетов не достали". Обычно музыкальные критики напевают это в финале моцартовской симфонии номер сорок.

22 октября в Челябинске открылся фестиваль Башмета на Южном Урале. А в конце мероприятия исполнили это самое музыкальное произведение, которое в пору был напевать многим челябинцам. Попасть на концерт хотели многие, но - увы, аншлаг.

С некоторых пор город, названный башкирами "чилябой" то есть "дырой" стал превращаться чуть ли не в центр культурной жизни Урала. Не только челябинцы, но и жители области стали заядлыми любителями опер, симфоний и всего самого прекрасного. Подает пример первая леди Ирина Текслер, супруга главы области. В прошлом Ирина Николаевна была владелицей фитнес-клуба и салона красоты в Норильске и в Москве, но с переездом в Челябинск взялась за культуру. Супруга главы области ходит не в модные клубы и по вечеринкам, а в оперу, концертные залы и картинные галереи. А за ней - само собой - потянулось все высокое начальство, да и горожане теперь не отстают, правда, аплодируют старательно и во всех паузах.

Фото: предоставлены Челябинской областной филармонией

"Симфония Свиридова состоит из четырех частей, между которыми не аплодируют, но если очень хочется - то можно", - предусмотрительно "разрешает" ведущий в начале концерта.

Симфонией Свиридова, которую композитор писал на протяжении тридцати лет и завещал оркестру Башмета - и открылся челябинский фестиваль.

Вообще-то Юрий Абрамович обожает эксперименты и часто «угощает» ими сочинскую и ярославскую публику. Но поскольку челябинский фестиваль еще молодой и проводится только в четвертый раз, то маэстро пока взращивает слушателя на материале попроще. И это хорошо. Программа получилась динамичной, не тяжелой и очень хорошо составленной.

После Свиридова зал "на ура" принял "Черного человека" Есенина в исполнении Андрея Мерзликина. Несмотря на худобу, актер не растерял сходства с Папановым, а читал с таким нажимом и хулиганством, что заклепочники простили и гиперэмоциональность, и даже то, что строчки "на шее ноги маячить больше невмочь" были прочитаны как "на шее ночи". Оценили и сложность задачи: актеру пришлось ограничивать жестикуляцию. Тут и там по залу были рассредоточены студенты из Танзании и мало ли за что могли обидеться на Есенина.

Фото: предоставлены Челябинской областной филармонией

Во втором отделении концерта прозвучали Моцарт и Сальери. Само собой, зал призывали не верить в то, что Сальери кого-то отравил. (Согласно последним исследованиям, композитор оклеветал себя, будучи в состоянии крайнего душевного беспокойства).

Реабилитировали Сальери перед челябинской публикой флейтистка Марина Чепурина и прославленный гобоист Алексей Уткин, исполнив концерт до мажор для гобоя и флейты с оркестром.

Уткин был великолепен, высок и атлетичен как Алексей Немов. Сходство усиливало и то, что между частями произведения музыкант прикладывал палец к губам, как это делал когда-то в Афинах наш гимнаст.

- Какая агогика! Какие штрихи! Какая динамика, - непонятно восхищалась музыкальный критик Елена Алексеева.

Мне же, как простому слушателю, казалось, что в исполнении Уткина и Сальери оказался не хуже Моцарта.

Ну и, как я уже говорил, в финале концерта прозвучало то самое "В театр не попали, билетов не достали". Причем, исполняли произведение не подопечные Башмета, а Челябинский Симфонический оркестр, созданный всего два года назад по инициативе губернатора Алексея Текслера. В обычное время дирижирует оркестром его худрук, маэстро Адик Абдурахманова. Но в честь фестиваля место за пультом занял Юрий Абрамович. И, как говорится, так и сел Башмет. Ведь, несмотря на молодость, оркестр оказался на высоте. Музыкальные критики же встали в восхищении и многозначительно переглянулись. "Вот тебе и Челябинский оркестр! Мы то думали ууу, а оказалось ооо! А первая скрипка-то как хороша!»

«Нет, ну конечно, Моцарт был немножко русским и немного Чайковским», - вступили было заклепочники, но мы им слово не давали.

Фото: предоставлены Челябинской областной филармонией

КСТАТИ

Фестиваль продлится до 26 октября. За это время музыканты посетят не только Челябинск, но еще и Троицк, Сатку, а также закрытый военный городок Снежинск.