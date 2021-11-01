Новые законы в России с 1 ноября 2021 года: Возрождение ковидных льгот и 50 тысяч рублей блокадникам

Пострадавшие компании могут рассчитывать на два вида помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ (НО НЕ ВСЕ)

Выплата в 50 тысяч рублей в ноябре обещана защитникам блокадного Ленинграда. Блокадников - тех, кто награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - сейчас насчитывается более 75 тысяч человек. Эта выплата приурочена к 80-летию Дороги жизни - единственного пути, который обеспечивал связь с «внешним миром». Легендарная дорога по льду Ладожского озера была открыта 22 ноября 1941 года.

Выплату начислят автоматом и выдадут вместе с пенсией или социальными пособиями до той самой праздничной даты - 22 ноября. Нынешнее место жительства блокадника значения не имеет.

Кроме того, с 1 ноября увеличится размер доплаты к пенсии для ряда бывших членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Доплата связана с тяжелыми и рискованными условиями работы и устанавливается в индивидуальном порядке, в зависимости от стажа, среднемесячного заработка и т. п. Каждые три месяца она индексируется по особой схеме. Предыдущая индексация была с 1 августа, теперь пришло время нового пересчета.

Важный момент: как объяснили в Пенсионном фонде, режим нерабочих дней в первую неделю ноября на график выплаты пенсий не повлияет. Изменения в работе «Почты России» будут связаны только с Днем народного единства: 3 ноября — короткий день, 4 ноября — выходной, 5 ноября — по субботнему графику. В остальные дни "каникул" почта работает по стандартному расписанию, основные банки — тоже.

ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШЕГО БИЗНЕСА...

С ноября власти возобновляют некоторые меры поддержки малого и среднего бизнеса, который терпит убытки из-за пандемии и локдаунов. Компании могут рассчитывать на два вида помощи.

1. Льготные кредиты. Небольшие организации, которые уже были признаны пострадавшими и получали поддержку в предыдущую волну коронавируса, с ноября по декабрь вновь смогут обратиться за льготными кредитами по ставке 3% годовых. Можно попросить до 300 млн рублей на срок до 18 месяцев. Главное условие — сохранить не менее 90% рабочих мест. То же касается и компаний малого и среднего бизнеса, рискнувших открыться после 1 июля 2020 года в признанных пострадавшими отраслях (общепит, культура, спорт, туристический бизнес и т. п.).

2. Гранты. Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей с 1 ноября по 15 декабря могут подать заявку на грант — единовременную безвозмездную выплату в размере 1 МРОТ (12 792 рубля) на каждого работника. Смысл все тот же — чтобы можно было выплатить деньги сотрудникам в условиях, когда работа простаивает из-за очередных ограничений.

...И ГРАЖДАН-ДОЛЖНИКОВ

Вернутся и некоторые поблажки для простых граждан. ЦБ вновь рекомендовал банкам не отказывать в реструктуризации кредита клиентам, которые заявят о своих финансовых проблемах с 1 ноября по 31 декабря 2021 года и предоставят документ, подтверждающий коронавирус у самого заемщика или проживающих с ним членов семьи. Реструктуризация подразумевает, что банк не будет штрафовать клиента за просрочку, а изменит условия: даст на какое-то время отсрочку или уменьшит размер ежемесячного платежа, удлинив срок кредита.

КСТАТИ

Что еще изменится

- С 1 ноября парфюмерные товары можно будет продавать только с маркировкой, зарегистрированной в системе «Честный знак». То есть на упаковках с такой продукцией, если это не фальсификат и не контрабанда, должен появиться QR-код.

- С 8 ноября вводится новая форма сертификата о вакцинации от СOVID-19. В ней будет больше данных. Владельцам старых сертификатов переживать не стоит. Им ничего делать не надо: документ, выданный до 8 ноября, будет действовать по-прежнему. Электронные сертификаты на портале госуслуг будут переоформлены автоматически - сделать это обещают до 1 марта.

- С 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью государствами. Среди них - любимые россиянами курортные страны Таиланд и Тунис.

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