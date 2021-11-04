"Доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним": Западные СМИ нашли в Москве-Сити "центр отмывания хакерских денег"

По мнению журналистов, в высотках Москвы-Сити снимают офисы «около пятидесяти» фирм, которые с 2018 года вовлечены в грязные операции с криптовалютами Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Влиятельное издание Bloomberg обнаружило в российском квартале небоскрёбов целое гнездо хакеров. По мнению журналистов, в высотках Москвы-Сити снимают офисы «около пятидесяти» фирм, которые с 2018 года вовлечены в грязные операции с криптовалютами.

Эти «альтернативные деньги» (самый известный — биткоин, но вообще в Сети имеются десятки его аналогов на любой вкус) часто используются для оплаты нелегальных услуг — торговли наркотиками, оружием, а то и чем похуже. Теоретически биткойн позволяет вести финансовые операции полностью анонимно, что и привлекает всевозможных преступников и коррупционеров. Однако сама по себе криптовалюта — ничто, если её нельзя конвертировать в традиционные деньги — доллары, евро или хотя бы рубли.

Этим, по мнению «Блумберга», и занимаются «подозрительные юрлица» из московских высоток: предоставляют обнальные услуги для выведения доходов из «крипты» в «обычные» деньги. Разумеется, оставляя себе немалую комиссию.

- По меньшей мере четыре фирмы в Москве-Сити имеют связь с авторами программ-вымогателей, которые на глобальном рынке заработали порядка $1,6 миллиарда за последние десять лет, — пишут журналисты.

«Программы-вымогатели» — это один из видов компьютерных вирусов, который после заражения вашей сети блокирует доступ ко всей информации и предлагает заплатить «выкуп», угрожая в противном случае полностью уничтожить все ваши архивы данных. Многие соглашаются и переводят деньги создателям вируса — конечно, на анонимные счета всё в тех же биткоинах.

Самый известный подобный случай — нынешний весной группировка якобы «русских хакеров» смогла получить $4,4 миллиона от оператора американского трубопровода Сolonial Pipeline в качестве выкупа, угрожая парализовать работу этого инфраструктурного объекта с помощью внедренного туда вируса.

По утверждениям журналистов Bloomberg, российское руководство закрывает глаза на деятельность подобных компаний, чьи «легальные крылья» якобы нашли приют в «Москве-Сити». Некоторые из этих юрлиц уже успели попасть под санкции США «за противоправную» (хакерскую) деятельность, но продолжают спокойно сидеть в московском небоскрёбе «Федерация» и соседних башнях. При этом де-юре никакие российские нормы не нарушаются — наше законодательство о криптовалютах достаточно либерально (хотя и вызвано это, скорее, тем, что средний чиновник просто не понимает механизмы их работы).

— В России сектор интернет-экономики традиционно развит, включая криптобиржи. Но простой вопрос: как американцы отличают «грязный» биткоин от «чистого»? Если, допустим, наркоторговец заработал $100, а потом купил на них в магазине хлеб, то в этой логике соучастником преступления становится Федрезерв США, который эту банкноту выпустил, а также продавец в булочной. Очевидно, Вашингтон просто нашёл очередной рычаг для давления на Москву: мол, вы плохие, потому что у вас есть злобные хакеры, только доказывать мы ничего не будем — просто огульно обвиним. И под шумок попытаемся ещё сильнее прогнуть Россию, а то и ввести новые санкции, — говорит в беседе с kp.ru политолог и эксперт по кибербезопасности Михаил Фрибен.

— Я сам был под подозрением у иностранных полицейских за якобы «хакерскую деятельность», притом, что человек, выдвигавший против меня обвинения, вообще не разбирался в кибертехнологиях, — рассказал kp.ru международный бизнесмен Александр Дмитренко (Барселона). — Такие расследования о «чёрных биткоинах» или интернет-взломах должны вести очень образованные полицейские, с хорошим знанием как компьютеров, так и психологии финансовых преступлений. Однако в нынешнем случае мы видим лишь голословные обвинения, которые, по сути, можно повесить на кого угодно.

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