В интернете появились финансовые пирамиды в форме онлайн-игр

В «черном списке» Центробанка – уже 22 онлайн-игры. Фото: Shutterstock

Мошенники становятся все изобретательнее. Особенно в интернете. На смену обычным финансовым пирамидам приходят инвестиционные игры. Как выяснили в ЦБ, сейчас подобных проектов становится все больше. Их доля среди всех компаний, которые имеют признаки мошенничества, выросла до 8%. В «черном списке» Центробанка – уже 22 онлайн-игры. В чем суть мошенничества? И как не потерять свои деньги?

ЛОВИСЬ, ИГРОК, БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ

Одна из наиболее раскрученных «инвестиционных» игр – «Веселые рыбаки». Суть игры в том, чтобы покупать персонажей и продавать улов.

- Один из основных способов приумножения денег – покупка рыбаков, как раз это вам и нужно сделать после внесения средств на баланс. Далее вам нужно периодически собирать и продавать улов, который приносят ваши рыбаки, - говорится в описании проекта.

В онлайн-игре можно купить рыбаков, других животных, лодки и прочие «аксессуары». У каждого персонажа есть цена, срок действия и доходность, которую инвестор получит по окончании игры. Вносить нужно реальные деньги. При этом в правилах есть нюанс. Играть нужно постоянно – по несколько раз в день.

В онлайн-игре "Веселые рыбаки" можно купить рыбаков, других животных, лодки и прочие «аксессуары».

- Вы должны каждый день заходить собирать прибыль, иначе будете получать минус доход, так как у рыбы есть свойство портиться. Если вы НЕ соберете доход спустя 12 часов от последнего сбора, то у вас будет минус 10%, если не заходите 24 часа – минус 20%, 36 часов – минус 30%, 48 часов – минус 40%, 60 часов – минус 50%, - говорится в правилах.

Правда, это не самое худшее, что может случиться с «инвесторами». Организаторы могут в любой момент объявить «окончание сезона». И тогда попрощаться придется со всеми деньгами. Так случилось в середине сентября. Организаторы написали, что им больше «нечем платить», поблагодарили всех за участие и пожаловались, что игроки стали слишком рано выводить деньги, поэтому сезон и закрылся так быстро.

Организаторы могут в любой момент объявить "окончание сезона рыбалки".

- «Инвестиционные» игры привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой. Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Если нет новых игроков – проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас… Это, действительно, опасно, потому что здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать, - рассказал в интервью РБК Валерий Лях, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России.

КРИПТО-ИГРЫ

Другой распространенный вариант – это игры, связанные с криптовалютами. Этот рынок до сих пор никем не регулируется. Поэтому отделить реальные проекты в сфере блокчейна от фейковых очень сложно. Этим и пользуются мошенники. Они показывают примеры реальных сверхзаработков на различных криптоактивах. И убеждают незадачливых инвесторов, что новый проект – именно такой. Мол, через пару лет он принесет тысячи процентов годовых.

- На сайтах таких проектов существует возможность пополнения счетов в личном кабинете различными способами, включая электронные платежные средства, криптовалюты в том числе. Но для того, чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков - как правило, знакомых или родственников. То есть принцип такой игры – пирамида, сетевой маркетинг. При этом компании в пользовательских соглашениях на сайте указывают, что гарантии возврата средств отсутствуют, но, как обычно, это пишется маленькими буквами далеко внизу, - поясняет Валерий Лях.

"Инвестиционные" игры привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой.

Как правило, как и любые другие финансовые пирамиды, подобные проекты рекламируют различные блогеры, в том числе довольно известные. Доходность обещают в 30 – 200% годовых. При этом никаких гарантий, естественно, нет. Деятельность таких компаний никем не регулируется. Ни офиса, ни телефонов для связи не приводится. Все общение – либо через форму техподдержки на сайте, либо в телеграм-чате. Сайт, как правило, зарегистрирован за рубежом. С выводом денег всегда возникают проблемы. А когда проект закрывается, найти его создателей невозможно.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Если вам предлагают супервыгодный проект, подумайте несколько раз. И если сомневаетесь, проверьте, нет ли его в «черном списке» Центробанка. В него добавляют все компании, у которых есть признаки финансовых пирамид. Сейчас в нем уже больше трех тысяч компаний. И список постоянно пополняется.

ПРЕДУПРЕЖДЕН = ВООРУЖЕН

Чувства, на которые давят мошенники, чтобы обмануть нас

Жадность

Главное, чем очаровывают мошенники, - обещанием сверхвысокого дохода. Консервативные финансовые инструменты (вклады, облигации для физических лиц) предлагают 6 - 8% годовых. Обещания гарантированных доходов в мошеннических компаниях в разы и на порядки выше. Самые скромные посулят 20 - 30% годовых. Самые наглые будут обещать мифические 100 - 300%. Вопросы для проверки. Откуда такая щедрость? Если есть такие прибыльные способы заработка, зачем компании о них рассказывать? Но жадность мешает многим клиентам думать рационально - на то и расчет.

Тщеславие

Обещания сверхвысокого дохода подкрепляются рекламой атрибутов роскошной жизни. Заработать на многокомнатные квартиры, шикарные машины и даже яхты вам обещают в рекордно короткий срок. Мошенники любят делиться «историями успеха». Мол, был некий Иван, работал на заводе, получал среднюю зарплату. А вот - интервью с ним после того, как он инвестировал в компанию. Иван становится невероятно успешным и проводит время на Мальдивах. Мошенники раскручивают проект с помощью звезд с посылом: «Делай как они». Проект «Кэшбери» рекламировали Бузова и Басков.

Гордыня

Понимая, что вкладчика могут отговорить более рассудительные друзья, мошенники любят апеллировать к чувству гордыни. Инвестиции позиционируются как уникальное предложение, оценить которое могут лишь немногие избранные. Остальные якобы ничего в финансах не понимают и богатыми никогда не станут.

Страх

Сомнительные инвестиции преподносят как единственную возможность улучшить свое финансовое положение. К тому же предложение всегда ограничено по времени, что усиливает страх не воспользоваться им, получить упущенную выгоду.

Лень

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда» - это не про финансовые пирамиды. Здесь предлагают заработать, ничего не делая. Не нужно вкалывать, строить бизнес, работать по 8 - 12 часов в день. Нужно только вкладывать деньги и приглашать побольше знакомых. Увы, мечта многих наших граждан выглядит именно так, и они никак не могут с ней расстаться.