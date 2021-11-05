Станут ли россияне жить лучше от высоких цен на нефть

Доходы простых россиян все равно не растут. Более того, из-за пандемии ситуация даже усугубилась Фото: REUTERS

Нефть рвется к заветной цифре в $100 за баррель. Цена на природный газ бьет исторические рекорды. Бюджет страны пухнет от долларовых излишков. Резервы — на максимуме за всю историю. Но… доходы простых россиян все равно не растут. Более того, из-за пандемии ситуация даже усугубилась. Правда ли, что в России хуже всего с распределение благ? И что сделать, чтобы исправить ситуацию?

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ НАШИ ДОХОДЫ РОСЛИ БЫСТРЕЕ

Помните 2000-е годы? Тогда мы все жили в эйфории. Нефть после резкого спада в конце 90-х шла только вверх. Работы было много, платили хорошо, зарплаты постоянно повышались. Сейчас ситуация совсем другая. Нефть вроде снова дорожает, а наши доходы почти не меняются. Как так?

Эксперты объясняют, что все дело в низкой базе. В 90-е годы ситуация в экономике была аховой. Каждый третий считался бедняком. После этого доходы стали потихоньку расти. И даже дефолт 1998 года лишь ненадолго пошатнул уверенность в завтрашнем дне. В 2000-е жить становилось все лучше и лучше. Цена на нефть выросла в 10 раз — с $15 до $150 за баррель. Это позволило государству увеличить и пенсии, и зарплаты бюджетников. Оклады в частном секторе тоже подтянулись.

Сейчас ситуация не такая. Во-первых, даже нынешняя цена в $80 - 85 за баррель меньше той, что была 13 лет назад. А значит, и доходов у казны не так много, как раньше. Во-вторых, на восприятие влияют предыдущие годы. Былого роста уже нет. Всем кажется, что мы топчемся на месте. Хотя это не совсем так. Зарплаты хоть и растут, но не у массового работника, а у отдельных высококлассных специалистов.

НАГЛЯДНО

Как менялась цена на нефть в последние 25 лет

Как менялась цена на нефть в последние 25 лет

* Среднее значение за 10 месяцев года. На начало ноября баррель стоит около $85.

По данным Global Finances.

РАЗНИЦА В ДОХОДАХ РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ

«Это просто зависть», - сказал как-то американский политик Митт Ромни, когда его спросили о проблеме неравенства. Мол, окажись вы в нужное время в нужном месте, обладая нужными связями, много работая и принимая правильные решения, то могли бы тоже быть богатым и знаменитым. А раз не повезло или вы просто ленивы, то остается лишь завидовать.

В России неравенство между богатыми и бедными постоянно растет. Сейчас 10% самых богатых людей в стране получают в 15,6 раза больше, чем 10% самых бедных. А если взять 1% самых богатых, то эти люди получают 20—22% всех доходов и владеют половиной всего имущества в стране.

- По этим показателям мы занимаем одну из лидирующих позиций в мире, - сетует в докладе «Неравенство в России и его восприятие населением: вызовы и возможности» Светлана Мареева, заведующая центром стратификационных исследований Института социальной политики Высшей школы экономики.

При этом все последние годы неравенство по доходам только росло. Немногочисленные богатые зарабатывали все больше, а бедная половина населения — наоборот, только теряла в зарплате (см. графику). Пандемия эти тенденции только усилила. Пока у многих россиян доходы снижались или не росли, богатые люди стали еще богаче за счет различных инвестиций. В разы выросли котировки акций и цены на недвижимость. Бедным купить свое жилье теперь стало еще сложнее. Это усилило неравенство.

ГРАФИКА

Как падали доходы у бедных и как росли у богатых

Как падали доходы у бедных и как росли у богатых

* Если взять 0,001% самых богатых, то у них доходы выросли в 40 с лишним раз.

По данным World Inequality Database, Credit Suisse за 1989 - 2016 годы. Данных за последние четыре года пока нет, но тенденция практически не изменилась.

ТРИ СПОСОБА ПОБЕДИТЬ НЕРАВЕНСТВО

Единого рецепта, как исправить все беды и неравенства, в мире нет. Разные государства применяют разный набор мер. Вот что сейчас делают в России. Возможно, эти меры немного перераспределят нефтяные сверхдоходы в пользу бедных.

Способ № 1

Платить социальные пособия

- Численность бедных в России увеличилась с 2% в конце 80-х до 33% в 1993 - 95 годах. Инфляция в первой половине 90-х стала причиной того, что каждые трое из десяти человек в России оказались бедными, - говорит Ксения Абанокова, младший научный сотрудник Центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики Высшей школы экономики.

Сейчас ситуация другая. Бедными официально считаются лишь 12% населения, или 18 млн человек. При этом один из национальных приоритетов правительства на ближайшие годы — снижение этой доли вдвое. Она должна опуститься до 6%. Задача очень амбициозная. Бедность считается следующим образом. Если человек зарабатывает ниже прожиточного минимума, значит он бедный. Отсюда и решение, лежащее на поверхности, — если платить пособия всем малоимущим, то их и не останется. Именно поэтому в России решили развивать адресную поддержку и так называемое «социальное казначейство». Чиновники с помощью больших данных будут определять, кому не хватает и выдавать деньги только тем, кто действительно нуждается.

- Развитие социального казначейства, позволяющего упростить для населения доступ к получению социальной поддержки и социальных услуг, чрезвычайно актуально. Развитие этого института позволит повысить адресность назначаемой помощи, упростит доступ к ней, а также даст возможность более точно прогнозировать социальные расходы, - считает Елена Гришина, ведущий научный сотрудник Центра пространственной экономики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

- Повышение государственных выплат играет важную роль в сокращении экстремально бедного населения — то есть населения, находящегося далеко за чертой бедности, - говорится в совместном докладе Высшей школы экономики и Всемирного банка.

Иначе говоря, глобально на проблеме неравенства это не отразится, но самые нуждающиеся получат поддержку.

Способ № 2

Дать «удочку», а не «рыбу»

Неравенство может сглаживаться с помощью дополнительных заработков. К примеру, если у человека низкая зарплата, то он может увеличить доход, если найдет подработку. Или, как говорят в народе, халтуру. Правда, работать тогда придется без выходных и нормального отдыха. Но хочешь жить, умей вертеться. Развитие различных агрегаторов для самозанятых упростило поиск временной работы.

Тем не менее возможность иметь дополнительный заработок есть не только у самых бедных, но и у богатых. И это даже усиливает неравенство. Ведь повышенным спросом, как правило, пользуются высококлассные специалисты. Они берут себе дополнительные проекты. И просят за их выполнение немалые деньги.

- Почасовые ставки заработной платы на дополнительной работе выше, чем на основной, а вероятность наличия второй работы выше у мужчин, городских жителей, работников с высшим образованием, и более молодых работников. При этом доходы от вторичной занятости могут быть выше у высокооплачиваемых индивидов и способствовать росту неравенства, - говорит Анна Лукьянова, старший научный сотрудник Центра трудовых исследований Факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

К примеру, какая-нибудь телезвезда может получать зарплату на основной работе, ездить с выступлениями по регионам, вести корпоративы, получать гонорары за участие в рекламных роликах. Или возьмем самого богатого человека в мире Илона Маска. Создатель «Теслы» всего за два года увеличил свое состояние в 15 раз — до $300 млрд. Это все расходы федерального бюджета России в 2021 году. Сколько ни работай уборщиком во вторую смену и по выходным, достичь подобного уровня дохода не получится никогда.

Способ № 3

Ввести прогрессивные налоги

Это, наверное, самый распространенный способ сокращения неравенства в мире. Ведь чтобы платить высокие социальные пособия бедным, деньги нужно откуда-то брать. При этом, как считают экономисты, обкладывать лишними налогами бизнес непродуктивно для экономического роста. Это снижает стимулы для компаний развиваться и зарабатывать больше прибыли. А вот имущество и доходы богатых людей можно щипать без лишних побочных последствий. Наоборот, чем выше налоги на ту же недвижимость, тем меньше растут цены на нее.

- Есть два вида неравенства - по доходам и по имуществу. По доходам оно у нас высокое, но не зашкаливающе высокое. А по имуществу – катастрофическое, - заявлял недавно в интервью «КП» Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы. - Эту проблему можно решить только большими налогами на имущество. Это важные и полезные налоги, в том числе для бюджета. Они стабильные, их можно привязать к финансированию регионов и муниципалитетов, где это имущество находится.

Частично прогрессия в налогах у нас уже работает. Платят больше те, кто зарабатывают свыше 5 млн рублей в год. А также те, кто владеет более дорогой недвижимостью. К примеру, ставка налога на недвижимость, которая стоит больше 300 млн рублей, составляет 2% в год. При этом в России до сих пор полная анархия с налогом на наследство. Его просто нет. Хотя многие эксперты считают это очень странным.

- В большинстве стран значительные налоги начиная с определенного порога. Условно, если вам в наследство от родителей досталась квартира, в которой вы жили и продолжаете жить – это нормально, и налог вы не платите. А когда вам достаются заводы, которые построил ваш папа, налоги могут доходить до 30 – 50% от стоимости. Потому что ваш папа – молодец, но вы тут ни причем, - объясняет Рубен Ениколопов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Уровень неравенства в странах «большой двадцатки»

Уровень неравенства в странах «большой двадцатки»

* Коэффициент Джини — это глобальный индикатор неравенства. Он высчитывается по шкале от 0 до 100. Это два полюса, где «ноль» - полное равенство, а «сто» - когда все доходы принадлежат одному человеку. Считается, что, чем ниже коэффициент Джини, тем лучше.

По данным CIA World Factbook.

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