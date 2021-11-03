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Экономика3 ноября 2021 7:00

«Причуды статистики»: Почему наши зарплаты растут, а мы этого не замечаем

Ускоренная инфляция съедает все дополнительные доходы россиян
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Если взять статистику наших зарплат, то можно запутаться. Одни эксперты считают, что мы стали жить лучше, другие – что хуже.

Если взять статистику наших зарплат, то можно запутаться. Одни эксперты считают, что мы стали жить лучше, другие – что хуже.

Фото: Shutterstock

Если взять статистику наших зарплат, то можно запутаться. Одни эксперты считают, что мы стали жить лучше, другие – что хуже. Где-то инфляция съела наши доходы, а кто-то, наоборот, смог зарабатывать больше. У всех есть подтверждающие их выводы цифры. Сколько же мы получаем на самом деле? И отыгрывает ли рост наших доходов растущую инфляцию?

Гипотеза № 1

По данным Росстата, только за восемь месяцев этого года реальные зарплаты в стране выросли на 3%. То есть не только смогли перекрыть растущую инфляцию (уже почти 8%), но и выйти в плюс. Как подсчитали статистики, сейчас средний россиянин получает… 52,3 тыс. рублей в месяц. В Росстате на этот счет есть убойные цифры. К их калькуляции не подкопаться. Но ее большой изъян в том, что расчет делается на основе отчетности нескольких тысяч крупных и средних компаний, работающих во всех регионах страны.

Гипотеза № 2

Аналитики из консалтинговой компании Ernst & Young опросили руководителей около 800 компаний и выяснили, что те планируют поднять зарплаты только на 6%. Номинально, без учета инфляции. И это уже никак не позволит окупить недавний рост цен. При этом у некоторых сотрудников оклады растут планово, а кому-то изменяют в индивидуальном порядке. Во втором случае рост доходов выше – в среднем они увеличиваются на 9%, пишет газета "Известия".

Гипотеза № 3

Правда, есть и более оптимистичный взгляд на вещи. По данным сервиса «Работа.ру», в последние месяцы предложения работодателей стали щедрее на 14%. Это объясняется тем, что в некоторых сферах образовался дефицит кадров. К примеру, большие проблемы испытывает строительная отрасль. Некоторые работники, даже из числа трудовых мигрантов, переквалифицировались в таксисты и курьеры. Доходы там выше, а работа не такая тяжелая.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Другое дело, что в расчетах среднего дохода есть более глобальный недочет – там считают всех подряд: и топ-менеджеров, и высококлассных специалистов, за которых идет борьба, и рядовых сотрудников. И если сложить зарплаты руководителей, получающих порой по паре миллионов рублей в месяц, и их подчиненных, сидящих на минималке, искомые 50 тысяч рублей и получатся.

А вот если взять более корректный показатель – медианную зарплату – выводы окажутся уже более реальными. Медианная зарплата попадает ровно посередке: половина людей получают меньше этой суммы, а половина – больше. В России это 32 тысячи рублей. При ее расчетах Росстат теперь применяют новую методологию, учитывает заработки 75 млн человек, включая тех, кто работает в маленьких компаниях и у индивидуальных предпринимателей. Она тоже растет, но меньшими темпами – примерно на 9%, лишь на процентный пункт превышая официальную инфляцию.

Более того, если взять в расчет только продукты питания, то они подорожали примерно в полтора раза сильнее. Резко подорожала базовая еда, так называемый «борщевой набор»: картофель, морковь, капуста. Да и мясо стало недоступнее – с начала года курица стала дороже на 25%, а остальные виды мяса – на 13 – 15%. В структуре расходов самых бедных россиян (получающих меньше тех самых 32 тысяч рублей в месяц) доля продовольствия занимает чуть ли не половину. А значит, чтобы компенсировать рост цен их зарплаты должны вырасти хотя бы на 15%.

Сравнивать среднюю зарплату так же некорректно, как и среднюю инфляцию. Доходы, как и рост цен, для всех индивидуальные.

Сравнивать среднюю зарплату так же некорректно, как и среднюю инфляцию. Доходы, как и рост цен, для всех индивидуальные.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВМЕСТО ВЫВОДА

Сравнивать среднюю зарплату так же некорректно, как и среднюю инфляцию. Доходы, как и рост цен, для всех индивидуальные. Человек, делающий ремонт, видит цены на стройматериалы. Пенсионер – стоимость продуктов в магазине у дома. Молодая мама – ассортимент товаров в ближайшем детском магазине.

С зарплатами тоже самое. Молодой программист получает 200 тысяч рублей и с каждым годом повышает доход на 20 – 25%. Предпенсионер в госучреждении с трудом удерживает за собой должность и прежний уровень доходов. А монтажник дверей, работающий на себя, регулирует свой заработок в зависимости от качества своей работы, наплыва клиентов и собственного желания. Работает больше – получает больше. Работает меньше – получает меньше.

Поэтому к статистике Росстата или других аналитиков можно относиться лишь умозрительно. Самым корректным будет сравнить свою нынешнюю зарплату и другие доходы с теми, что были в прошлом году. И если окажется, что ваш доход не вырос или вырос не так сильно, как об этом говорят статистики, не стоит сразу же говорить, что они врут. Очень может быть, что кто-то другой просто стал получать больше.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А у вас зарплата за последний год на сколько выросла или упала?

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