«Причуды статистики»: Почему наши зарплаты растут, а мы этого не замечаем

Если взять статистику наших зарплат, то можно запутаться. Одни эксперты считают, что мы стали жить лучше, другие – что хуже. Фото: Shutterstock

Если взять статистику наших зарплат, то можно запутаться. Одни эксперты считают, что мы стали жить лучше, другие – что хуже. Где-то инфляция съела наши доходы, а кто-то, наоборот, смог зарабатывать больше. У всех есть подтверждающие их выводы цифры. Сколько же мы получаем на самом деле? И отыгрывает ли рост наших доходов растущую инфляцию?

Гипотеза № 1

По данным Росстата, только за восемь месяцев этого года реальные зарплаты в стране выросли на 3%. То есть не только смогли перекрыть растущую инфляцию (уже почти 8%), но и выйти в плюс. Как подсчитали статистики, сейчас средний россиянин получает… 52,3 тыс. рублей в месяц. В Росстате на этот счет есть убойные цифры. К их калькуляции не подкопаться. Но ее большой изъян в том, что расчет делается на основе отчетности нескольких тысяч крупных и средних компаний, работающих во всех регионах страны.

Гипотеза № 2

Аналитики из консалтинговой компании Ernst & Young опросили руководителей около 800 компаний и выяснили, что те планируют поднять зарплаты только на 6%. Номинально, без учета инфляции. И это уже никак не позволит окупить недавний рост цен. При этом у некоторых сотрудников оклады растут планово, а кому-то изменяют в индивидуальном порядке. Во втором случае рост доходов выше – в среднем они увеличиваются на 9%, пишет газета "Известия".

Гипотеза № 3

Правда, есть и более оптимистичный взгляд на вещи. По данным сервиса «Работа.ру», в последние месяцы предложения работодателей стали щедрее на 14%. Это объясняется тем, что в некоторых сферах образовался дефицит кадров. К примеру, большие проблемы испытывает строительная отрасль. Некоторые работники, даже из числа трудовых мигрантов, переквалифицировались в таксисты и курьеры. Доходы там выше, а работа не такая тяжелая.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Другое дело, что в расчетах среднего дохода есть более глобальный недочет – там считают всех подряд: и топ-менеджеров, и высококлассных специалистов, за которых идет борьба, и рядовых сотрудников. И если сложить зарплаты руководителей, получающих порой по паре миллионов рублей в месяц, и их подчиненных, сидящих на минималке, искомые 50 тысяч рублей и получатся.

А вот если взять более корректный показатель – медианную зарплату – выводы окажутся уже более реальными. Медианная зарплата попадает ровно посередке: половина людей получают меньше этой суммы, а половина – больше. В России это 32 тысячи рублей. При ее расчетах Росстат теперь применяют новую методологию, учитывает заработки 75 млн человек, включая тех, кто работает в маленьких компаниях и у индивидуальных предпринимателей. Она тоже растет, но меньшими темпами – примерно на 9%, лишь на процентный пункт превышая официальную инфляцию.

Более того, если взять в расчет только продукты питания, то они подорожали примерно в полтора раза сильнее. Резко подорожала базовая еда, так называемый «борщевой набор»: картофель, морковь, капуста. Да и мясо стало недоступнее – с начала года курица стала дороже на 25%, а остальные виды мяса – на 13 – 15%. В структуре расходов самых бедных россиян (получающих меньше тех самых 32 тысяч рублей в месяц) доля продовольствия занимает чуть ли не половину. А значит, чтобы компенсировать рост цен их зарплаты должны вырасти хотя бы на 15%.

Сравнивать среднюю зарплату так же некорректно, как и среднюю инфляцию. Доходы, как и рост цен, для всех индивидуальные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВМЕСТО ВЫВОДА

Сравнивать среднюю зарплату так же некорректно, как и среднюю инфляцию. Доходы, как и рост цен, для всех индивидуальные. Человек, делающий ремонт, видит цены на стройматериалы. Пенсионер – стоимость продуктов в магазине у дома. Молодая мама – ассортимент товаров в ближайшем детском магазине.

С зарплатами тоже самое. Молодой программист получает 200 тысяч рублей и с каждым годом повышает доход на 20 – 25%. Предпенсионер в госучреждении с трудом удерживает за собой должность и прежний уровень доходов. А монтажник дверей, работающий на себя, регулирует свой заработок в зависимости от качества своей работы, наплыва клиентов и собственного желания. Работает больше – получает больше. Работает меньше – получает меньше.

Поэтому к статистике Росстата или других аналитиков можно относиться лишь умозрительно. Самым корректным будет сравнить свою нынешнюю зарплату и другие доходы с теми, что были в прошлом году. И если окажется, что ваш доход не вырос или вырос не так сильно, как об этом говорят статистики, не стоит сразу же говорить, что они врут. Очень может быть, что кто-то другой просто стал получать больше.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А у вас зарплата за последний год на сколько выросла или упала?

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