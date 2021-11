Удар по разуму: у людей с Covid-19 уменьшается объем серого вещества

Коронавирусы проникают в голову и «съедают» мозг.

В специализированном журнале Neurobiology of Stress появилась статья, из которой следует: у людей с Covid-19 уменьшается объем мозга. В авторах статьи числятся 16 исследователей – американцы из Университета штата Джорджия (Georgia State University), Технологического института Джорджии (Georgia Institute of Technology) и их итальянские коллеги из Университета Брешия (University of Brescia). Они-то – все вместе - и обнаружили феномен, изучив компьютерные томографии 120 пациентов, половина из которых страдали от тяжелых неврологических осложнений - демонстрировали явные симптомы тех или иных расстройств.

Объективные данные свидетельствовали: коронавирусная инфекция «била» по серому веществу мозга, объем которого уменьшился в верхней, средней и средне-фронтальной коре в области между лобной и височной долями. Что, по сути, было «ударом» по разуму. Поскольку нейронами серого вещества мы обрабатываем информацию – думаем, образно говоря.

Поражения мозга при кислородной недостаточности: чем желтее, тем серьезней.

Как отмечают исследователи, на выводы которых ссылается издание StudyFinds: чем тяжелее протекал Covid-19, тем больше были потери. Особенно у тех пациентов, которым потребовалось дышать кислородом. То есть, у людей с сильным поражением легких. А у тех, кто страдал от высокой температуры, серого вещества становилось меньше еще и в нижней и в средней височной области, а также в области веретенообразной извилины.

Потери серого вещества при повышенной температуре.

Наблюдения дали авторам статьи основание предположить, что поражение мозга связано с жаром, и недостатком кислорода. Потери серого вещества, скорее всего, и вызывают тревожные состояния, депрессии и ослабления когнитивных функций - «психические недомогания», на которые жалуются зараженные коронавирусами и наблюдают медики.

КСТАТИ

Вездесущая дрянь

Китайские ученые уже пару лет назад уверяли, что вирусы SARS-CoV-2, вызывающие Covid-19, способны проникать не только в легкие, но заражать нервные клетки, вызывая тем самым психические расстройства. Им тогда не очень поверили. Но вскоре «китайские небылицы» нашли подтверждение у немецких медиков из клиники «Шарите». Они обнаружили вездесущую дрянь в мозгах умерших пациентов. И предположили, что те проникли туда по нервным волокнам, идущим от носоглотки.

Последующие исследования медиков из Кливлендской клиники (Cleveland Clinic) продемонстрировали: SARS-CoV-2 способны не только проникать в мозг, но и надолго там задерживаться, вызывая заболевание, во многом схожее с болезнью Альгеймера.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Переболевшие Covid-19 поглупеют?

По данным Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) – того самого, который ведет статистику по Covid-19, 8 ноября 2021 года число заболевших вплотную приблизилось к 250 миллионам (249 986 086). И судя по динамике и тем новым – более заразным и злобным – разновидностям вирусов SARS-CoV-2, рано или поздно переболеют все на Земле. И все поглупеют? Включая самых умных?

Статистические данные по количеству заболеваний Covid-19.

Точный ответ дадут дальнейшие исследования, намеченные учеными – в том числе и авторами недавнего про серое вщество. А пока из их наблюдений следует, что его потери восстанавливаются примерно за полгода.

Обнадеживают и неврологи. К примеру, профессор Геттингенского университета Гарольд Хютер на Всемирном конгрессе психиатров, проходившим прошедшем в Санкт-Петербурге в 2014 году, заявлял:

- Нервная ткань восстанавливается в любом возрасте. В 20 лет процесс идет интенсивно, а в 70 - медленно. Но идет.

А шведские ученые из Каролинского института потом даже определили, что скорость, с которой восстанавливаются нервные клетки может достигать 700 новых нейронов в день.

В дураках не останемся, - такое можно сделать предположение.

О том, почему у заразившихся SARS-CoV-2 пропадает нюх и что при этом происходит в мозгу, читайте Раскрыт секрет самого загадочного симптома Covid-19.