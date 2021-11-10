Географический диктант - это приключение!

Президент РГО Сергей Шойгу - постоянный участник акции. Фото: Александр ЩЕРБАК/ТАСС

14 ноября в полдень по московскому времени по всему миру стартует Географический диктант.

Почему в нем нужно поучаствовать, мы поговорили с заслуженным учителем РФ Игорем Шидловским - лауреатом премии Русского географического общества в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». Он стал гостем совместной программы Радио «Комсомольская правда» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» (97,2 fm).

- Игорь Михайлович, Географический диктант будете в этом году писать?

- Уже написал.

- В смысле? Он же только 14 ноября будет.

- 14-го - само собой. Но уже сейчас можно ответить на вопросы тренировочного варианта на сайте dic.rgo.ru/demo/. Он открыт вплоть до 13 ноября.

- Результатом довольны?

- Балл получил высокий - так что, наверное, да. Хотя оценка здесь дело десятое.

- Для вас, может, и да. Вы-то как один из лучших учителей географии России вопросы наверняка как орешки щелкаете.

- А вот и нет. Встречаются вопросы, на которые ответы не знаю, - приходится размышлять, анализировать, вспоминать знания из других сфер, сопоставлять - так интересно, такое удовольствие. Это такая интеллектуальная игра, в которой невозможно проиграть - вне зависимости от результата вы все равно станете умнее и образованнее, чем до диктанта.

- Даже если тройку с минусом получите?

- Да что ж вы так за оценки волнуетесь - это же не ЕГЭ! Тем более что пишете вы анонимно. Но вот чем эта акция прекрасна - здесь не надо зацикливаться на результате, здесь можно и нужно получать удовольствие от процесса. Относитесь к этому как к приключению. География же - это самая приключенческая наука. Так пользуйтесь! Многие мне рассказывали, что после диктанта, узнав о новых интересных местах из вопросов, ехали туда. Или начинали искать дополнительную информацию по новой теме. Я сам для себя открыл кое-что новое и воплотил в наш проект «Учебная экспедиция».

- Это за которую получили «Географический Оскар»?

- Да, серию наших «Учебных экспедиций» признали лучшим образовательным проектом в области географии и наградили премией РГО.

- Их смысл - учить географии не в кабинетах, а в полях?

- В принципе да: школьник лучше всего запомнит рассказ о Байкале, вдыхая вольный ветер на его берегу. Но все чуть сложнее - в наших экспедициях мы стараемся привлекать и другие предметы: физику, химию, литературу, историю.

- Это как?

- Ну вот приехали вы на экскурсию в город Владимир. Пошли смотреть фрески Андрея Рублева в Успенский собор. Когда он был построен? Это уже история. В чем особенность создания фресок - это уже химия. Как воспевали искусство Рублева - это литература... А объединяется это все в рамках географии. Как в жизни - все неразделимо, взаимосвязано, так и в учебном процессе должно быть... Кстати, ответить на многие вопросы геодиктанта помогают знания из других сфер.

- Готовиться к диктанту надо? Может, стоит накануне полистать учебник географии, скажем, за 5-й класс.

- Хоть за 10-й класс, но это бесполезно. Учебники ориентированы на запоминание точных цифр для сдачи экзамена. А диктант - повторяю - это не экзамен, это интересное и полезное приключение. Так что просто отдохните и возьмите с собой хороший настрой. Этого достаточно.

- Тогда берем все это и пишем 14 ноября Географический диктант?

- Это если хотите очно - только не забудьте заранее зарегистрироваться на официальном сайте dictant.rgo.ru. А онлайн-тестирование вообще продлится с 14 по 24 ноября. Так что - удачи всем!

В этом году самой высокой площадкой диктанта будет МКС. Фото: Roscosmos Media

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Самые непростые вопросы 2019 и 2020 гг.

Эти задания вызвали трудности у большинства участников, независимо от возраста и рода занятий.

А вы с ними справитесь?

1. В честь одного из первооткрывателей Антарктиды - почетного члена Русского географического общества Михаила Лазарева был назван остров, которого ныне нет на карте мира. Где же был этот остров и почему он исчез?

А. В Тихом океане, он затерялся в Бермудском треугольнике.

Б. В Аральском море, остров исчез после того, как Аральское море стало усыхать.

В. В Антарктиде, за него был случайно принят огромный айсберг, который растаял.

Г. В Индийском океане, он затонул после сильного землетрясения.

2. Известный советский географ, почетный член Русского географического общества Николай Баранский считал географию:

А. Лифтом от Земли к космосу.

Б. Паромом между человеком и окружающим миром.

В. Мостом между природой и обществом.

Г. Переходом от природоведения к естествознанию.

3. Черная металлургия России имеет богатую историю. Поначалу железные руды плавили в сыродутных горнах и печах-домницах. Заводское производство железа стало возможным только в XVII веке, когда неподалеку от этого города были построены чугуноплавильные и железоделательные заводы. О каком городе идет речь?

А. Новокузнецк.

Б. Тула.

В. Екатеринбург.

Г. Липецк.

4. С 2016 года Русское географическое общество размещает на различных объектах городской архитектуры тематические граффити, посвященные в том числе известным географам. Так, в Ханты-Мансийске появился арт-объект, посвященный российскому исследователю и путешественнику XIX века, члену Русского географического общества, внесшему неоценимый вклад в изучение Северного Урала. Он стал первым человеком, получившим высшую награду общества - Константиновскую медаль. Выберите его из списка:

А. Витус Беринг.

Б. Михаил Лазарев.

В. Фритьоф Нансен.

Г. Эрнст Гофман.

5. В Ямало-Ненецком автономном округе находится «супергигантское» по величине запасов месторождение, получившее название по ближайшему населенному пункту - поселку Уренгой. Что добывают на этом месторождении?

А. Уголь.

Б. Газ.

В. Железную руду.

Г. Нефть.

6. Территорию какого из этих субъектов Российской Федерации не пересекает Северный полярный круг?

А. Республики Карелия.

Б. Республики Саха (Якутия).

В. Красноярского края.

Г. Вологодской области.

Ответы:

1 - Б; 2 - В; 3 - Б; 4 - Г; 5 - Б; 6 - Г.