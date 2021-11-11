Неразумное потребление: В Чили появились многочисленные горы из одежды

Местные жители говорят, что некоторые выбрасывают абсолютно новые вещи, которые даже никто и не надевал

Лыжные ботинки, поношенные свитера, джинсы, рубашки и платья – тонны ставшей ненужной одежды регулярно вывозят в чилийскую пустыню Атакама.

Теперь в Атакаме можно найти абсолютно все: местные жители говорят, что некоторые выбрасывают абсолютно новые вещи, которые даже никто и не надевал, передает FranceInfo.

Всему виной – жажда потребления и погоня за модными трендами. Чили является южно-американским центром оптовых и розничных продаж произведенной в Китае одежды и обуви. Уже отсюда товар попадает в другие страны Латинской Америки.

- Люди просто не успевают все это носить, - рассказал чиновник отдела импорта местного портового управления Алекс Каррено. – Качество у одежды не очень хорошее, в ней очень много синтетики, поэтому ее нельзя переработать, а без переработки она не разлагается.

Почти половина из импортированной в Чили одежды – а это более 35 тысяч тонн - попадает на мусорный полигон. Малую часть ее разбирают нищие: что-то они берут себе, хорошие вещи продают на барахолках.

- Так было всегда, но сейчас многие люди начинают осознавать, что нельзя потреблять столько всего, - объясняет владелица магазина одежды из переработанного хлопка Росарио Хевиа. – Многие стали рассуждать о том, сколько энергии и воды тратится на производство брюк и рубашек. А это колоссальные природные ресурсы, которые мы безрассудно расходуем.

В условиях, когда забота об окружающей среде и экологии стоит в числе первых пунктов политических программ в самых разных странах мира, в Чили стали иначе смотреть на проблему чрезмерного потребления одежды.

- С начала этого века мировое производство одежды увеличилось в два раза, - продолжает Хевиа. – И сейчас необходимо начать работать в обратном направлении – сокращать объемы, использовать натуральные ткани, которые впоследствии можно перерабатывать. Ведь тот же полиэстер, являющийся сегодня основой для производства огромного количества самых разных предметов гардероба, разлагается в природе веками, отравляя воду и землю.

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