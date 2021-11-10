В Сан-Франциско бомжи превратили в ад жизнь миллионеров

Городской департамент по чрезвычайным ситуациям заявил, что работает над тем, чтобы устранить угрозу Фото: EAST NEWS

Жители престижных домов в районе Тендерлойн, расположенном в центре Сан-Франциско, боятся выходить на улицу – в одном из переулков расположился целый лагерь бездомных, насчитывающий более 300 палаток.

Власти города пытались отреагировать на жалобы жителей, однако уже на следующий день после тотальной зачистки палатки вернулись, а их жителей, похоже, стало еще больше.

Злая ирония состоит в том, что некоторые квартиры в домах, буквально осажденных бездомными, продаются более чем за $1 миллион.

По словам очевидцев, жители палаточного лагеря выбрасывают мусор и фекалии прямо на дорогу, дерутся, сквернословят, открыто употребляют наркотики и ведут себя довольно агрессивно.

– Я видела, как люди дрались, и сама однажды уходила, и к моей машине подошел мужчина, кричал нецензурно и угрожал мне, это было действительно страшно. Был парень, который потерял сознание перед нашей дверью с иглой, торчащей из его руки. И нашим детям пришлось пройти мимо этого, – приводит издание Daily Mail рассказ одной из женщин, проживающей в злополучном районе.

Городской департамент по чрезвычайным ситуациям заявил, что работает над тем, чтобы устранить угрозу для жителей прилегающих домов и даже разместил за октябрь более 160 бездомных в больницах и приютах, но этого явно недостаточно, поскольку палаточный поселение бездомных продолжает расти.

Тем временем супермаркет, находящийся в пределах досягаемости жителей палаточного лагеря, из-за неоднократных краж сократил часы работы, а общий уровень преступности, по данным полицейского управления Сан-Франциско, лишь за последнюю неделю октября вырос почти на 8%.