«Надо готовиться»: На Украине увидели в мигрантах на белорусско-польской границе "новое оружие России"

Мигрантов называют «новым оружием Владимира Путина». Фото: REUTERS

«Россия применила новое гибридное оружие в гибридной войне против Запада». Именно к подобной квинтэссенции можно свести высказывания многих украинских "экспертов", трясущихся сейчас на уютных диванах при упоминании ситуации, сложившейся с беженцами из Ирака, Сирии и т.д. на белорусско-польской границе. Да-да, вы не ошиблись, новое оружие России, которое она вынудила Белоруссию применить против Польши и Евросоюза, называется "мигранты".

Видимо, это хитрый Путин вынудил ранее страны НАТО вторгнуться в Ирак, Ливию, устроить абсолютный бедлам в Сирии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки. Это, конечно же, Путин составил речь для Меркель в 2015-м году, когда она выразила готовность "принять всех" беженцев и уверенность, что Европа с этим нашествием справится. Заем Путин протолкнул сначала одной рукой в Евросоюзе мысль заплатить Эрдогану, чтобы Турция сдерживала поток мигрантов, не позволяя им перебираться в страны ЕС, а другой рукой – заблокировал большую часть этой финансовой помощи, оставив Анкару в дураках. А сейчас, вооружив мигрантов на белорусско-польской границе лазерами для ослепления польских пограничников, гонит их на прорыв границы в Польше. Естественно, отдав польским погранцам приказ применять силу и спецсредства, чтобы отогнать нелегальных мигрантов от границы назад на территорию Белоруссии.

У любого человека, пользующегося примитивными здравым смыслом и логикой, такие интеллектуальные конструкции могут вызвать взрыв мозга. Но не таковы хранители альтернативных реальности и сознания. Они готовы к любым ментальным извращениям и противоестественным союзам.

Особо тяжкие формы эта смесь мании преследования с манией величия, дополненная "комплексом Наполеона" приняла на Украине. Если в традиционной Европе пытаются хоть как-то логически обосновать выдуманные ими "интриги" России, то в Незалежной есть одно устраивающее всех объяснение – чтобы "уничтожить Украину".

Уже известный провокатор оригинального жанра советник Офиса президента Украины Алексей (Люся) Арестович выдал очередную сокровенную тайну (напомним, ранее он "проговорился" что Киев разработал вместе с союзниками планы контрнаступления и разгрома России). Мол, "мигранты являются новым оружием Владимира Путина. Путём миграционного кризиса он сначала поглотит Беларусь, а затем займётся Украиной".

Ба-бах! Звонко получилось, да? Это при том, что разместить беженцев на Украине предложила не Москва, а политики из Берлина.

Арестовича поддержал еще один видный украинский аналитик, эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров.

- Наихудший вариант, к которому надо готовиться – мы хорошо помним 2014 год, когда гражданских людей, не мигрантов и не беженцев, а граждан Украины, которые поддались на российскую пропаганду, использовали как первый эшелон перед войсками для захвата украинской территории. Это мы видели в Крыму и в Донбассе, - обосновал он на пресс-конференции идею использования Россией ближневосточных мигрантов для «захвата Украины». - Казалось бы, что там, где нет контингента пророссийски настроенного населения, такой сценарий невозможен. А оказывается, такой сценарий возможен всюду, поскольку заменителем роли местного населения могут быть беженцы и мигранты, которые могут действовать с любого направления. Потому что они могут быть целенаправленно собраны и доставлены.

И резюмировал: "То есть, наихудший вариант – использование этих мигрантов как первого эшелона вторжения. И, к сожалению, Украина является более вероятной целью, чем страны НАТО". Одно слово, стратег.

Сама мысль о том, что тем же беженцам, скопившимся на участке границы в Гродненской области проще всего перебраться на ближайший участок белорусско-литовской границы, а не совершать марш до Украины длиной в сотни километров, не приходит в не отягощенную здравым смыслом голову киевских политиков.

Но было бы неплохо остудить воспаленные головы. И послушать новости из реальной Вселенной. Например, о том, как Путин рассказал в интервью телеканалу "Россия", что в ближайшее время ожидает разговора пока еще исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. И как раз по теме разрешения кризиса у границы с Польшей.

Российский президент просто так подобное не говорит, в отличие некоторых его коллег. Учитывая, что накануне имели место два разговора Путина и Меркель по ее инициативе, это означает достижение договоренности о грядущем контакте Меркель и Лукашенко. После которого нынешний кризис на границе с Польшей, что очень вероятно, будет разрешен. А западная Европа (в лице крупнейшей страны-донора ЕС) сделает первый шаг по признанию легитимности президента Белоруссии.

Вот что звонок в Москву делает. А вот кто бы и по какому вопросу ни звонил бы в Киев, так кроме "дайте денег" вряд ли бы что иное услышал.

Не дождетесь вы вторжения, господа нехорошие. Ни вооруженного, ни какого бы там ни было еще. В том и смысл, что вы там все должны сделать сами. А это для вас (сделать, да еще самим - !) гораздо страшнее, чем любое вторжение.

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