"За все красивое надо платить!": Киркоров побывал на пижамной вечеринке в Дубае

Киркоров не мог пропустить модный показ. Фото: архив дизайнера Виктории Десятниковой

Пока в Москве царил локдаун, звезды шоу-бизнеса улетели на заработки в солнечный Дубай. Там первый топ эстрады давал концерты для местной знати, шейхов и богатых русских в рамках музыкального фестиваля PARUS.

Понятное дело, что Киркоров не мог пропустить модный показ, который в отеле Burj Al Arab организовал бренд BY. Коллекцию BY STREETCOUTURE представила молодой дизайнер Виктория Десятникова. Гостями фэшн-шоу стали: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Стас Михайлов, Вадим Галыгин, Михаил Турецкий, Михаил Галустян, Арт-группа SOPRANO, Кети Топурия.

Среди гостей фэшн-шоу были замечены Леонид Агутин и Вадим Галыгин. Фото: архив дизайнера Виктории Десятниковой

Стиль новой коллекции Десятниковой— расслабленный, много вещей оверсайз (не со своего плеча). Например, просторные костюмы с принтами сказочных героев, выполненные в стиле шелковых пижам.

Подобными обновками тут же обзавелись присутствующие звезды, хотя Филипп Киркоров и так привез в Дубай отдельный самолет с нарядами.

Стиль новой коллекции Десятниковой - расслабленный, много вещей оверсайз. Фото: архив дизайнера Виктории Десятниковой

- Я очень ответственно подхожу к выбору костюмов и для сцены, и для выходов в свет, - говорит король эстрады. - Не могу позволить себе некачественные вещи. Для этого я обращаюсь к именитым дизайнерам как в нашей стране, так и за границей. Из-за высокого роста у меня нестандартный размер. Мне трудно что-то подобрать себе в магазинах. Поэтому самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и ах-ах надо платить большие деньги.

Присутствующие звезды тут же обзавелись обновками. Фото: архив дизайнера Виктории Десятниковой

Мне всегда нравилось ярко одеваться, выступать с балетом, наверное, это стремление к яркости и блеску есть у меня благодаря моим цирковым корням по линии мамы. А теперь говорят, что я создавал шоу-бизнес. Если так считают, то мне приятно. Сейчас, когда многое изменилось, я тоже стараюсь идти в ногу со временем, - рассказывает Филипп. - В 90-е годы автором всех моих сценических костюмов был Валя Юдашкин. У него были невероятные связи в Париже: он там доставал материалы, аксессуары. Это сейчас за деньги можно все. А тогда даже если и были средства, то ничего нельзя было купить.

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