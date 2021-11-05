«Два самолёта нарядов и столы за полмиллиона»: Киркоров с шиком появился в Дубае

В Дубае проходит фестиваль PARUS. Фото: PARUS

Пока в Москве царит локдаун, богатые и знаменитые укатили на фестиваль PARUS в Дубай. Создатель музыкального смотра Евгений Морозов накануне открытия фестиваля организовал в Дубае показ дизайнера BY Виктории Десятниковой, после которого костюмные пижамы с принтами в виде Яги и Лешего появились в гардеробе семьи Стаса Михайлова и других знаменитостей.

Показ мод. Фото: PARUS

После дефиле последовал двойной концерт с участием Zivert и Джонни.

В зале заседал вместе с семьей Михаил Галустян, а ведущим действа был его коллега Вадим Галыгин.

Открыл PARUS сольник рокеров Би-2, для ребят это было первое выступление в Дубае, поскольку из-за израильского гражданства Лёвы они никак не могли сюда попасть.

Леонид Агутин. Фото: PARUS

А на следующий день PARUS качали три титана - Агутин, Михайлов, Киркоров.

Филипп завершил второй день фестиваля, показав фееричное шоу из своих лучших хитов, спетых за последние 35 лет карьеры.

Своё шоу король сцены открыл номером в стиле Мулен руж, появившись в знаменитом белом костюме с перьями из программы «Я», поставленной Франко Драгоне. Артист признался, что привез в Дубай чуть ли не два самолёта нарядов.

Стас Михайлов. Фото: PARUS

- Пожалуй, этот белый костюм самый дорогой в моем концертном гардеробе, - не так давно делился с kp.ru Филипп. - Был момент, когда я хотел отказаться от страз и перьев. Но потом поклонники попросили вернуть стразы. Костюм ручной работы, расшитый тысячами страз. Замечательная Катя Котова, наш отечественный дизайнер, пошила мне этот наряд.

БИ-2. Фото: PARUS

Есть у меня и другие не менее дорогие концертные вещи. Пиджак BalMain за 250 тысяч евро. Вышивка сделана вручную. Мастерицы своими руками закрепляли каждый камешек. Мне самому ничего не надо, стараюсь удивлять и радовать поклонников, которые ждут от моего шоу праздника.

Филипп Киркоров. Фото: PARUS

Посмотреть на шоу Киркорова в Дубае съехались фанаты со всего мира. Многие без сожалений отдали по 500 тысяч рублей за столик на четырёх с изысканными закусками.

- Сегодня я самый счастливый человек на свете, рядом мои дети: Алла-Виктория и Мартин. За пандемию мы ещё больше сблизились, дети всегда со мной, - рассказал Филипп Киркоров.

Артист показал на фестивале эффектное шоу с живым звуком. Все хиты зал пел вместе с поп-королем.

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