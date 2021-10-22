Киркоров отрепетирует юбилей в Дубае

В Дубай артист везет целую батарею чемоданов с нарядами Фото: Личный архив

Пока Москва готовится к локдауну, артисты пакуют чемоданы в Дубай.

Крупнейший музыкальный фестиваль на Ближнем Востоке PARUS отмечает своё пятилетие, строго соблюдая все меры предосторожности. По словам генерального продюсера фестиваля Евгения Морозова, мероприятие пройдёт на площадке Events Arena с живописным видом на легендарный отель Burj Al Arab.

Среди гостей фестиваля мощный звездный десант:

Леонид Агутин, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Моргенштерн, БИ-2, Баста, Диана Арбенина и Ночные Снайперы.

В первый день фестиваля состоится долгожданная премьера – первое выступление в регионе легендарной группы БИ-2 с программой NewBest.

А 4 ноября отгремит вечер трёх мэтров: Стаса Михайлова, Леонида Агутина и Филиппа Киркорова с новой шоу-программой Gold.

Кстати, король поп-сцены прилетит на фестиваль со своими наследниками- Аллой-Викторией и Мартином.

В Дубай артист везет целую батарею чемоданом с нарядами.

-А где еще их выгуливать, где радовать и удивлять поклонников, -улыбается Киркоров, объясняя количество багажа.- Я очень ответственно подхожу к выбору костюмов и для сцены, и для выходов в свет. Не могу позволить себе некачественные вещи. Для этого я обращаюсь к именитым дизайнерам как в нашей стране, так и за границей. Из-за высокого роста у меня нестандартный размер. Мне трудно что-то подобрать себе в магазинах. Поэтому самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и ах-ах надо платить большие деньги. Я неплохо зарабатываю. У меня на афише спонсоров нет. Я чувствую свою полную независимость. Мне от этого хорошо. Я никому не должен. Да, я потратил на свое шоу колоссальные деньги. Но я горжусь тем, что могу заработать и позволить себе сделать программу, за которую мне не стыдно, -объясняет король сцены.

На фестивале PARUS артист отрепетирует свою юбилейную программу, которую планирует показать весной в Кремлевском дворце.

Напомним: 30 апреля артист отметит 55-летие. И в свой личный праздник Филипп, как всегда, хочет быть на сцене.

Так что в Дубае ожидается большое выступление Киркорова перед его громким юбилеем.

А 6 ноября концертная площадка фестиваля превратится в спортивную арену MMA с традиционным октагоном, где будут состязаться лучшие бойцы смешанных единоборств из разных стран мира. В главном поединке турнира примут участие чемпион в супертяжёлом весе, действующий боец Bellator Сергей Харитонов и бразилец Фабио Мальдонадо. На сцене в музыкальной части чемпионата выступит Моргенштерн, автор самого прослушиваемого альбома года и клипов, суммарно набравших более 100 миллионов просмотров.

8 ноября на фестиваль прилетит один из самых знаменитых теноров мировой оперной сцены, исполнитель классической музыки, вернувший её на первые позиции чартов, Андреа Бочелли станет основным хедлайнером заключительного дня.

Официальный партнер фестиваля – российский коммуникационный бренд BY (by-world.ru).