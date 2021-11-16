Бал дебютанток: репортаж из серпентария

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, где 13 главных столичных принцесс с известными фамилиями станцевали вальс и полонез.

В царской России представление юных барышень миру светских балов было суровой необходимостью. Дочерей в дворянских семьях в доконтрацептивную пору рождалось много, иных способов познакомить их с кавалерами не существовало - не было ни дискотек, ни соцсетей; пока всех замуж пристроишь, поседеешь. К удачному замужеству, собственно, сводилась вся женская карьера (Татьяна удачно прибрала к рукам старика-генерала, а могла бы по любви выйти за Онегина как дура).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В нынешние времена так стараться не надо, но куда дистиллированное тщеславие девать. Классовое расслоение было всегда - даже при социализме, но теперь принадлежностью к высшему обществу не стыдно гордиться публично. Фоторепортажи с бала дебютанток полны восхищения - должно же и в заурядную жизнь рядовых россиян, с этими их макаронами по акции из «Пятерочки», проникнуть что-то прекрасное.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сословное превосходство когда-то было моральным бременем, заставлявшим великих княжон - дочерей Николая II, идти санитарками в госпитали. Теперь же прелестное дитя радостно рассказывает прессе, что специально посетило Милан для примерки восхитительного бального наряда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дебютантки ни в чем не виноваты - они прекрасны, как всякие дети. К тому же достойны сочувствия. Скоро они окончательно вырастут и самостоятельно заживут по правилам серпентария их родителей, где статус придают вполне конкретные вещи, а эксклюзивное платье от итальянского дизайнера — только ничтожный штришок. Нам, конечно, не понять.

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