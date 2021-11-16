Звезды на балу дебютанток Tatler: очаровательная наследница Табакова, дочь Пескова в прозрачном платье и странные выходки Киркорова

Дети богатых и знаменитых блистали на светском рауте в самом сердце столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юбилейного, десятого бала дебютанток журнала Tatler, который знакомит публику с девушками из высшего общества, ждали аж два года: в 2020 из-за пандемии событие пришлось отменить. Но устроителям удалось отыграть потери, пригласив на паркет Дома Пашкова наследниц самых известных фамилий (см. «Справка КП»), а в роскошные исторические залы - сливки шоу-бизнеса.

Как обычно, на балу отметилась чертова дюжина - 13 юных принцесс несколько месяцев репетировали танцы с партнерами из Большого театра, летали в Европу на примерки платьев от кутюр, по несколько дней тратили на фотосессии… И все это ради дебюта длиною в час, за который девушки успели эффектно подъехать к историческому особняку на веренице из «Ламборгини», попозировать на камеры, а главное - станцевать вальс и полонез. Кстати, защитные маски к брендовым нарядам подбирать не пришлось: вечеринка прошла в формате «covid-free», то есть с QR-кодом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Первый танец дебютанток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главной звёздочкой и в то же время самой юной дебютанткой бала стала 15-летняя Маша Табакова, которую пришли поддержать мама Марина Зудина и старший брат Павел. Дочь народного артиста оказалась смелой и смешливой девчонкой: с прессой общалась, как заправская светская львица, хотя в артистки не собирается.

Марина Зудина с сыном и дочкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Слишком уж многого ждут от моей фамилии, - не по годам взросло отметила Маша в разговоре с «КП» и тут же перевела тему. - А вы знаете, что на примерку этого платья нам с мамой пришлось летать в Милан? Обычно мы заранее планируем путешествия, а это было спонтанное приключение.

Семья Газмановых в полном составе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь Олега Газманова, 17-летняя Марианна оказалась единственной рыжеволосой дебютанткой. Вместе с ней пришла вся семья: певец с женой Мариной и двое старших братьев - Родион и Филипп. Впрочем, сама Марианна и без родни чувствовала себя уверенно, позируя на камеры со старшей дочерью Евгения Цыганова, 16-летней Полиной. Поговаривали, что ради ее дебюта родной отец на один вечер воссоединится с бывшей женой Ириной Леоновой, родившей ему семерых (!) детей. Но чуда не случилось: маму девушки в толпе гостей так никто и не увидел, а сам Цыганов умело спрятался от прессы, покуривая во дворике подальше от вспышек фотокамер.

Дебютантка бала, дочь Олега Газманова - 17-летняя Марианна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дебютантка бала, дочь Евгения Цыганова - 16-летняя Полина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Боярская, внучка Михаила Боярского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот знаменитые гости с удовольствием позировали в свете софитов. Так, среди приглашённых отметилась дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова, чей полупрозрачный наряд произвёл на публику стопроцентный вау-эффект. Полина Гагарина, которая после скандального развода все ещё скрывает отношения со своим саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, появилась в компании сына-подростка. А Юлия Барановская ради выхода в свет собрала вместе троих детей, которые терпеливо улыбались, пока камеры не отстреляются.

Елизавета Пескова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Гагарина с сыном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Надо воспитывать не детей, а себя, - поделилась телеведущая секретом мамского счастья.

Юлия Барановская с детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настя Ивлеева, которая за пару лет из блогерши стала героиней глянцевых обложек, удивила гостей жгуче-чёрной прической, хотя всю дорогу была блондинкой.

Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Пусть это будет моя маленькая тайна, - подмигнула звезда YouTube на вопрос о парике.

Яна Рудковская с сыном Сашей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но главный фурор произвела поднаторевшая в шоу-бизнесе продюсер Яна Рудковская. Из всех оттоптанных подолов больше всего досталось ее пышному золотому платью, шлейф которого растянулся на добрых полтора метра.

- Я - фея-крестная этого бала! - провозгласила Рудковская. - Девушки, держитесь меня. Со мной любая тыква превратится в «Порше»!

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Баста с женой и детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алеся Кафельникова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот на паркете в этот вечер зажигали совсем другие звёзды, и даже не дебютантки. Светскую Москву покорил… малыш Петя, внук Екатерины Стриженовой, который пошёл погулять прямо во время выступления, да так увлёкся классической музыкой, что сбивал танцующих девочек, как кегли. Едва Петю поймали, на сцене появился «танцор» побольше - Филипп Киркоров, который уселся перед дирижером Владимиром Спиковаковым и принялся снимать себя на телефон, размахивая руками. Кстати, это не единственная чудная выходка поп-короля: больше всех от него досталось Алле Михеевой из «Вечернего Урганта», которую певец, следуя какой-то ему одному известной затее, гонял по залу с топотом и ужимками.

Екатерина и Александр Стриженовы с внуком Петей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ева Лепс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стефания Маликова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пируэты на паркете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА «КП»

13 дебютанток бала - кто они?

1. Александра Дружинина (21 год) — дочь заслуженного артиста РФ Егора Дружинина, студентка магистратуры ВШЭ и Свободного университета (мастерская Владимира Мирзоева).

2. Варвара Кузичева (16) — дочь актрисы Виктории Толстогановой и актера, преподавателя Школы-студии МХАТ Андрея Кузичева. Ученица 57-й школы.

3. Вероника Расковалова (18) — дочь создательницы модного Дома Yana Яны Расковаловой и предпринимателя Вадима Расковалова. Ученица британской школы Hurtwood House.

4. Марианна Газманова (17) — дочь народного артиста РФ Олега Газманова и писательницы Марины Газмановой, ученица «Хорошколы».

5. Мария (22) Лансере — дочь члена Московского союза художников, скульптора Евгения Лансере. Прямые потомки династии Лансере — Бенуа — Кавос, двоюродные правнучки художника Александра Бенуа, правнучки академика живописи Евгения Лансере. Мария — студентка России скои экономическои школы в «Сколково».

6. Софья Лансере (21) - сестра Марии, профессиональная теннисистка, студентка РГУФК.

7. Лидия Кутепова (16) — дочь актрисы Ксении Кутеповой и режиссера Сергея Осипьяна, ученица 57-й школы.

8. Эммануэль Турецкая (16) — дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого и Лианы Турецкой, студентка Академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чаи ковского.

9. Мария Табакова (15) — дочь актера и режиссера, народного артиста СССР Олега Табакова и актрисы, народной артистки РФ Марины Зудиной. Ученица «Хорошколы».

10. Ксения Севенард (21) — дочь предпринимателя и политика Константина Севенарда. Двоюродная прапрабабушка — прима Мариинского театра Матильда Кшесинская. Ученица Академии русского балета имени Вагановой.

11. София Крапивина (18) — дочь продюсера Нателлы Крапивиной, студентка Лондонского университета искусств LCF.

12. Дана Манасир (17) — дочь предпринимателя Зияда Манасира и основательницы семеи ного клуба Vikiland Виктории Манасир, студентка Кембриджской международной школы CIS.

13. Полина Цыганова (16) — дочь актера, режиссера и музыканта Евгения Цыганова и актрисы, режиссера и педагога Ирины Леоновой. Ученица школы №1231.